Gobierno Petro reveló las preocupantes razones del alza del precio de alimentos como la yuca, la papa y el tomate

El precio promedio de una libra de papa en Colombia cambia según la variedad y el lugar de compra, situándose en Bogotá entre $1.300 y $2.500 a mayo de 2026 - crédito Colprensa

El alza de la inflación anual en Colombia alcanzó 5,68% en abril de 2026, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), impulsada principalmente por el incremento en los precios de alimentos esenciales.

La cifra superó el 5,56% de marzo y desbordó las expectativas del mercado financiero. Dentro de las divisiones de mayor contribución al alza sobresalen alojamiento, agua, electricidad, gas, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, que ejercieron un mayor peso en la canasta básica. Entre los productos que más influyeron en el alza inflacionaria se encuentran la papa, las frutas, el tomate y la yuca.

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Al respecto, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, atribuyó este repunte a factores climáticos, el aumento en los costos de producción y el encarecimiento de los fertilizantes a causa del conflicto en Medio Oriente. Recordó la funcionaria que, para contrarrestarlo, el Gobierno implementa subsidios y compras estratégicas de insumos para proteger, sobre todo, a los pequeños y medianos productores y contener el impacto en los consumidores.

El Dane reportó un alza en la inflación en abril de 2026. La variación anual fue del 5,68%, una cifra mayor a la reportada en abril de 2025, cuando la variación anual fue del 5,16% - crédito Dane

Carvajalino, luego de participar en el evento ‘Raíces de Paz: Justicia Agraria para el Campo’ en la Universidad del Rosario, afirmó a varios medios que “en efecto, uno de los presionadores de la inflación ha sido el costo de los alimentos, ahí podemos advertir varias cosas, hay diferentes fenómenos”.

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Explicó que el ajuste en el precio de la papa responde a dificultades que afectaron a los productores en 2025. “La papa, por ejemplo, está en un proceso de corrección, saben ustedes que el año pasado tuvimos un tema con la papa bastante complejo que afectó los ingresos del productor”, aclaró.

Agregó que los aumentos en frutas, tomate y yuca se relacionan con mayores costos de insumos agrícolas. Las lluvias y el frente frío de principio de año afectaron los ciclos productivos, lo que retrasó cultivos clave. “Tenemos algunos elementos como frutas, tomate, yuca, que vienen en un crecimiento que tiene que ver también con los costos de producción”, sostuvo la ministra.

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“Se postergaron las cosechas, se postergaron los inicios de ciclo de producción”, advirtió al resaltar cómo la meteorología alteró la labor agrícola en distintas regiones del país.

Marta Carvajalino participó en el evento ‘Raíces de Paz: Justicia Agraria para el Campo’ en la Universidad del Rosario - crédito Minsiterio de Agricultura

Consecuencias globales en el costo de los fertilizantes

El contexto internacional, en particular el conflicto en Medio Oriente, incide de manera directa en el encarecimiento de los fertilizantes, lo que eleva así los costos de producción para los agricultores. “La guerra de Medio Oriente ya se está empezando a sentir porque vemos incrementos en nuestros fertilizantes”, remarcó Marta Carvajalino.

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Ante el riesgo de nuevos incrementos internacionales, la funcionaria señaló que el Gobierno ajusta estrategias para reducir la dependencia de insumos importados y garantizar el abastecimiento nacional en caso de agravarse la situación.

Respuestas del Gobierno ante la presión inflacionaria

En respuesta al panorama, el Gobierno desarrolla iniciativas para respaldar la producción agrícola y amortiguar el efecto sobre los consumidores. “En el programa FAIA estamos subsidiando insumos agropecuarios para pequeños y medianos productores que nos permitan contener el impacto de la guerra de Medio Oriente”, puntualizó la ministra.

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Además, anotó que el plan de apoyo contempla subsidios directos: el 30% para fertilizantes convencionales y el 40% para biofertilizantes. Asimismo, progresa una gran compra estatal de fertilizantes para anticipar posibles aumentos en el segundo semestre de 2026. “El Gobierno nacional viene estructurando una gran compra de fertilizantes para contener, si esto sigue, que ojalá no, los impactos de la guerra de Medio Oriente en el segundo semestre”, puntualizó la ministra.

La guerra entre EE. UU. e Irán completa tres meses y el cierre del estrecho de Ormuz impacta en los precios de los fertilizantes - crédito EFE/EPA/Stringer - crédito Kim Soo-hyeon/Reuters

El ministerio promueve también proyectos de almacenamiento de agua, infraestructura de riego y drenaje, y líneas de crédito especial para atender a los productores más vulnerables frente a riesgos climáticos.

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Alimentos con mayores incrementos de precio en 2026

Distintos productos agrícolas sufren los mayores aumentos en lo que va del año. Estos son esenciales en la dieta colombiana, por lo que generan inquietud entre consumidores y pequeños productores por el efecto dominó sobre el resto de la canasta básica.

Sobresalen:

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Mora de Castilla.

Limón común.

Cebolla cabezona blanca.

Mango común.

Tomate de árbol.

Arveja verde en vaina.

Zanahoria.