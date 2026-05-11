El Icetex y la Fundación Carolina ofrecen becas para colombianos: 34 seleccionados viajarán dos meses a Madrid con todos los gastos pagos

El programa otorga prioridad a personas de comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como a mujeres rurales y líderes sociales de todo el país - crédito Ministerio de Educación

34 colombianos tendrán la oportunidad de viajar a Madrid, España, durante dos meses con todos los gastos cubiertos, gracias a la alianza entre el Icetex y la Fundación Carolina, que anunciaron la VII edición de su programa institucional dirigido a fortalecer el liderazgo social en el país.

De acuerdo con la entidad, la iniciativa busca potenciar proyectos de emprendimiento social liderados por profesionales vinculados a organizaciones y comunidades de todo el territorio colombiano.

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La convocatoria está dirigida a personas de entre 21 y 50 años, con énfasis en quienes pertenecen a comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Narp), así como en mujeres rurales y líderes sociales. Los seleccionados podrán vivir, entre septiembre y octubre de 2026, una experiencia académica internacional en la capital española, enfocada en temas de sostenibilidad, inclusión e innovación.

El programa cubre prácticamente todos los costos asociados a la estadía: los beneficiarios contarán con cobertura de tiquetes aéreos, matrícula, alojamiento, alimentación y seguro médico, lo que garantiza el acceso igualitario a una formación de alto nivel en el extranjero. Las inscripciones se realizan a través del sitio web oficial de la Fundación Carolina.

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La convocatoria busca fortalecer emprendimientos sociales en los territorios más apartados de Colombia, potenciando proyectos de impacto local y nacional - crédito Icetex

Experiencia académica internacional para líderes sociales colombianos

El Icetex y la Fundación Carolina informaron que esta edición prioriza especialmente a profesionales que estén liderando iniciativas de emprendimiento social en los territorios más apartados y menos favorecidos de Colombia. Según la directora ejecutiva de la Fundación Carolina Colombia, Carolina Olarte:

“Esta nueva edición reafirma nuestro compromiso con el fortalecimiento del liderazgo social en los territorios. Apostamos por profesionales que, desde sus comunidades, están generando cambios reales y que, a través de esta experiencia internacional, podrán potenciar el impacto de sus iniciativas”.

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La estrategia de selección pone especial atención en 16 departamentos priorizados: Amazonas, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Chocó, Guainía, Guaviare, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada. El objetivo es cerrar brechas históricas y fortalecer capacidades desde las regiones, propiciando una red de líderes comprometidos con el desarrollo territorial.

La iniciativa está enfocada en cerrar brechas históricas en 16 departamentos priorizados, promoviendo la capacitación de líderes regionales y el desarrollo territorial - crédito Icetex

Alcance del programa y proceso de postulación

La VII edición de este programa institucional cubrirá la mayoría de los costos: tiquetes aéreos, matrícula, alojamiento, alimentación y seguro médico. Esta cobertura integral facilita la participación de profesionales que, de otro modo, tendrían dificultades para acceder a una experiencia académica internacional.

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La experiencia en Madrid permitirá a los seleccionados asistir a talleres y encuentros sobre sostenibilidad, innovación e inclusión, con la meta de regresar a Colombia equipados con herramientas y conocimientos que fortalezcan sus proyectos y beneficien directamente a sus comunidades.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la plataforma oficial de la Fundación Carolina, donde deberán presentar documentación que acredite su perfil profesional y su vinculación a iniciativas sociales. El proceso seleccionará a quienes demuestren mayor compromiso y potencial de impacto en sus territorios.

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El presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, señaló que: “Esta convocatoria, alineada con la Ley 2234 de 2022, representa una oportunidad concreta para fortalecer el emprendimiento social como motor de transformación en los territorios. Esta alianza con Fundación Carolina nos permite seguir cerrando brechas desde la educación y el liderazgo, brindando a los emprendedores herramientas que potencian su impacto y consolidan soluciones sostenibles”.

El proceso de selección favorece a profesionales comprometidos, que demuestren experiencia en emprendimiento social y un perfil orientado a la transformación regional - crédito Icetex

La alianza busca impulsar agentes de cambio capaces de aportar al desarrollo social, económico y ambiental del país, generando bienestar en las comunidades de origen a partir de la transferencia de conocimiento y la creación de redes internacionales.

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Becas parciales para maestrías presenciales en España

En paralelo a esta convocatoria, el Icetex abrió un proceso para otorgar 150 becas del 30% del valor de la matrícula a profesionales colombianos interesados en cursar maestrías presenciales en la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid. Estas becas están orientadas a áreas como comunicación, negocios, relaciones internacionales, educación, sostenibilidad, marketing y administración de empresas.

Para acceder a estas becas, los postulantes deben tener entre 21 y 65 años, título de pregrado, promedio mínimo de 3,7 sobre 5,0 y al menos un año de experiencia profesional. Es requisito contar con la admisión definitiva de la universidad española al momento de la postulación.

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Los programas se desarrollarán en modalidad presencial en Madrid, comenzando en octubre de 2026 y finalizando en julio de 2027. La convocatoria está abierta entre el 5 y el 20 de mayo de 2026, y los resultados de preselección serán evaluados el 28 de mayo. Las personas beneficiarias deberán cubrir otros costos como tiquetes, alojamiento, manutención, seguro médico y trámites migratorios, ya que la beca solo cubre parte de la matrícula.