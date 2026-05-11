Mujer fue asesinada por su pareja en plena celebración del Día de la Madre: “Compartió con su homicida 14 años”

Las mujeres piden un alto a la violencia en el territorio nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una mujer, identificada como Miladis Moreno Torres, fue asesinada durante la noche del 10 de mayo de 2026 en Cartagena. Su pareja sentimental fue señalada como el agresor, pues testigos revelaron que la atacó a puñaladas tras asistir a una celebración por el Día de las Madres y después de una acalorada discusión en su casa, ubicada en el barrio San Pedro Mártir, donde vivieron por más de 14 años.

De acuerdo con datos entregados en rueda de prensa por el general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el presunto feminicida fue capturado y permanece bajo custodia policial en un centro asistencial.

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Del mismo modo, el oficial informó que la intervención de los uniformados fue posible gracias al aviso de los vecinos que presenciaron el suceso, por lo que el señalado responsable ya fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación, que le imputó el delito de feminicidio agravado y ahora debe esperar a las audiencias que definirán su condena.

La hija menor de Miladis Moreno relató al diario local El Universal que desconocía la causa precisa de la discusión, pero detalló que el violento acto se produjo después de que compartieran en una reunión típica de la fecha: “Estuvieron tomando en la casa y ya en la noche se fueron a la calle donde yo vivo a una fiesta familiar. Allí estuvieron bien hasta que comenzaron a discutir”.

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Del mismo modo, la joven aseguró que el señalado atacante actuó cuando su madre se hallaba dormida: “Mi mamá se emborrachó más que él y por eso él se la llevó a su casa. Allá aprovechó que estaba dormida para acuchillarla”.

Los habitantes del sector piden que el caso sea investigado como feminicidio y que le caiga todo el peso de la ley al agresor - crédito José Jácome/EFE

El presunto agresor fue identificado por la joven como Juan Carlos, que se desempeñaba como soldador y albañil. Además, la familiar indicó que el sujeto le propinó más de 10 puñaladas a Moreno y que sus gritos alertaron a los vecinos que acudieron al lugar sobre las 10:00 p. m. A pesar de que la víctima fue trasladada a la Clínica Blas de Lezo, los esfuerzos de los médicos no fueron suficientes para salvar su vida ante la gravedad de las heridas.

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Miladis Teresa era madre de cuatro hijas y cumpliría sus 48 años en septiembre de 2026, lo que incrementa el dolor de sus familiares, que están a la espera de la condena en contra del señalado atacante.

El comandante Gelver Yecid Peña Araque reiteró la indignación por lo ocurrido con la siguiente frase: “Una persona que llevaba compartiendo con su homicida 14 años y en un evento de violencia intrafamiliar acaba con la vida de esta mujer. Este hombre fue capturado por parte de la Policía Nacional”.

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Las autoridades llegaron al lugar para investigar lo ocurrido tras el llamado desesperado de los vecinos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El primer feminicidio de 2026

La muerte de Miladis Moreno Torres eleva a cuatro el número de mujeres asesinadas en lo que va de 2026 en Cartagena y sus corregimientos. Sin embargo, este es el primer caso tipificado como feminicidio este año en la ciudad. En 2025, 19 mujeres fueron víctimas de homicidio y de ese total 4 casos se clasificaron como feminicidio.

Las otras mujeres asesinadas en Cartagena en 2026 han sido: Esilda del Carmen Reyes Martínez, de 67 años, baleada en un atraco en el barrio Ternera; Damaris Marrugo Cabarcas, de 50 años, que murió por una bala perdida en La María; y Elismeys del Carmen Villa Miranda, de 43 años, asesinada en un hecho aún por esclarecer en el barrio 7 de Agosto.

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La comunidad exige una revisión exhaustiva en este y otros casos de violencia contra la mujer - crédito Luisa González/Colprensa

El caso de Miladis Moreno Torres provocó una reacción inmediata de la comunidad, pues los vecinos del sector intentaron agredir al presunto feminicida con objetos contundentes y armas blancas, hasta que llegó la Policía Nacional, que logró trasladarlo en patrulla hasta un centro médico.

Por ahora, las autoridades informaron que el hombre permanece bajo atención médica y vigilancia policial, a la espera del inicio del proceso judicial.

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