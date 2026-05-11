Alcaldía de Bogotá anunció más de mil vacantes para jóvenes, mujeres y mayores de 50 años, con o sin experiencia

El 40% de las vacantes laborales prioriza la inclusión de mujeres, personas mayores de 50 años y personas con discapacidad - crédito Luisa González/REUTERS

La semana del 11 al 16 de mayo trae buenas noticias para quienes buscan empleo en Bogotá. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, anunció la apertura de 1.151 vacantes laborales mediante el Servicio Público de Empleo.

Del total de vacantes, 827 están dirigidas especialmente a jóvenes entre 18 y 28 años. Además, 456 priorizan la vinculación de mujeres, 234 están orientadas a personas mayores de 50 años y 110 contemplan oportunidades para personas con discapacidad. Sobresale también que 207 cargos no requieren experiencia previa, abriendo posibilidades para quienes buscan su primer empleo, y 177 vacantes apuntan a perfiles profesionales.

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“Esta convocatoria muestra que Bogotá sigue moviendo su economía a través de sectores que hoy están demandando talento de manera urgente. Estamos viendo una alta necesidad de personal en áreas como infraestructura, operaciones, tecnología, salud y ventas, pero también una oportunidad muy importante para jóvenes y personas que buscan acceder a su primer empleo”, afirmó la subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga.

El sector de infraestructura y construcción lidera la generación de empleo con posiciones como residente de obra, inspector SST y técnico electricista - crédito Alcaldía de Bogotá

Sectores y cargos con mayor demanda

El sector infraestructura y construcción continúa siendo uno de los mayores generadores de empleo, impulsado por proyectos estratégicos de ciudad. Esta semana, destacan vacantes para residente de obra, director(a) de obra, oficial de obra, inspector(a) SST, profesional BIM, técnico(a) electricista y operador(a) de maquinaria.

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En logística, mantenimiento industrial y operaciones, la demanda incluye auxiliar logístico, montacarguista, conductor(a) C2, auxiliar de bodega, supervisor(a) de operaciones y técnico electromecánico. Estos cargos son vitales para el funcionamiento de cadenas de suministro, bodegas y empresas de manufactura.

El mercado laboral también evidencia un fortalecimiento de perfiles tecnológicos y especializados. Las empresas buscan científicos(as) de datos, desarrolladores(as) frontend y backend, especialistas ambientales, profesionales en marketing digital y expertos en compras y analítica, reflejando la transformación digital y la necesidad de talento capacitado en nuevas tecnologías.

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Los perfiles tecnológicos y especializados, como científicos de datos y desarrolladores, figuran entre los más buscados por empresas en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

En el sector salud, la oferta abarca desde jefe de enfermería, auxiliar de enfermería, instrumentista quirúrgico, terapeuta respiratoria, médico general, nutricionista hasta auxiliares odontológicos, respondiendo a la creciente demanda de talento humano en servicios médicos y asistenciales.

Vacantes inclusivas también se destacan en áreas administrativas, comerciales, atención al cliente y operaciones para personas con discapacidad, promoviendo la equidad y la participación laboral de esta población.

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Empresas y sectores activos

Las empresas con mayor número de vacantes provienen de servicios temporales, construcción, salud, energía, alimentos y retail, evidenciando un comportamiento activo del mercado laboral en diferentes ramas. El sector privado en Bogotá mantiene su capacidad de generación de empleo formal y de calidad, a la par con las necesidades y tendencias de una economía en recuperación.

Acceso a la información y orientación laboral

Quienes estén interesados en postularse pueden consultar las vacantes, ferias de empleo (presenciales y virtuales) y cursos gratuitos de formación y certificación a través del canal oficial de WhatsApp “Empleo en Bogotá”. Este espacio reúne oportunidades laborales y de capacitación de forma permanente, facilitando la inserción laboral y el desarrollo de competencias para más ciudadanos.

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La tasa de desempleo en Bogotá se redujo a 8,8% entre enero y marzo de 2026, según datos del Dane - crédito Alcaldía de Bogotá

Mejoras en el empleo y reducción del desempleo

La capital inició 2026 con una mejora significativa en su mercado laboral. Según el Dane, entre enero y marzo, la tasa de desempleo se redujo a 8,8%, 1,3 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo de 2025 (10,1%). Esto representó que 63.502 personas salieron del desempleo en un año, alcanzando más de 4,28 millones de personas ocupadas, es decir, 28.793 trabajadores más que el año anterior.

La tasa de informalidad cayó a 34%, 4,2 puntos menos que en 2025, lo que implica un mayor acceso a empleo formal con contrato y seguridad social. Sectores como administración pública, educación y salud lideraron el aumento de la ocupación, sumando 79.113 personas empleadas, seguidos por actividades financieras, seguros, información y comunicaciones.

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El director de Estudios Económicos de la Secretaría de Desarrollo Económico, Gabriel Angarita, sostuvo: “Que más de 63.000 personas hayan salido del desempleo en el primer trimestre refleja una dinámica positiva del mercado laboral, que debemos seguir consolidando con empleo formal y sostenible”.