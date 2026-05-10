Alcaldía de Bello ofrece recompensa tras asesinatos de lideresa social y mujer trans: “Seguiremos redoblando esfuerzos para fortalecer las estrategias de seguridad”

Las autoridades de Bello ofrecen una recompensa de 30 millones de pesos por información sobre los crímenes de Sandra Nogales y Mariana Ballesteros Restrepo - crédito Colprensa.

Una recompensa de 30 millones de pesos fue anunciada por las autoridades de Bello (Antioquia) como parte de las acciones para esclarecer los recientes homicidios de Sandra Cecilia Nogales, reconocida lideresa social, y Mariana Ballesteros Restrepo, mujer trans asesinada esta semana en el municipio.

La medida busca incentivar la colaboración ciudadana y agilizar la identificación de los responsables.

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Durante el Consejo Extraordinario de Seguridad, en el que participaron la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Antioquia y distintas áreas de la Alcaldía de Bello, se analizaron los asesinatos ocurridos los días 5 y 7 de mayo en los barrios Las Vegas y Villa Linda respectivamente.

La alcaldesa, Lorena González Ospina, precisó que “ante los lamentables hechos que han enlutado a la ciudad durante esta semana, hemos realizado un consejo extraordinario de seguridad para conocer las labores investigativas que han desplegado autoridades como la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación y en las que ha participado activamente nuestro gobierno”.

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La alcaldesa Lorena González Ospina lidera el Consejo Extraordinario de Seguridad para coordinar las estrategias tras los homicidios recientes en Bello - crédito Alcaldía

La mandataria local reiteró su completo “rechazo al asesinato de Sandra Cecilia Nogales, lideresa del barrio Las Vegas, y Mariana Ballesteros Restrepo, mujer trans del barrio Villa Linda. Nos unimos solidariamente a sus familias y amigos. Durante este consejo extraordinario de seguridad, la Sijín de la Fiscalía y el CTI de la Fiscalía expusieron las líneas de investigación que permitirán identificar a quiénes serían los responsables de estos asesinatos, además de las hipótesis sobre sus móviles”.

Además, González agregó que “como alcaldesa, quiero también enviar un mensaje a los líderes comunales y a la población LGBTIQ+ de nuestra ciudad. Durante este año no hemos reportado la solicitud de rutas de atención para casos de amenazas a líderes y a la población diversa”.

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No obstante, desde la Gobernación de Antioquia se propuso trabajar en la implementación de medidas de protección para los familiares de Sandra Nogales.

Pese a la conmoción por los recientes homicidios, las cifras oficiales muestran una disminución en el número de asesinatos registrados este año en Bello. Según datos proporcionados por las autoridades, se reportaron ocho homicidios, frente a los trece del mismo periodo del año anterior, lo que representa una reducción del 38,46% en este delito.

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El ataque armado ocurrió en el sector de Las Vegas el martes 5 de mayo y dejó herido al esposo de la lideresa - crédito composición fotográfica

La investigación sigue en curso, y las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para aportar información que permita esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

“Insistimos que ante la más mínima alerta, nuestra Secretaria de Inclusión Social, Familia y Participación Ciudadana y la Dirección de Derechos Humanos están prestas a acompañarlos en la activación de las rutas de protección. Para ambos casos, nuestra alcaldía ofrece una recompensa a quien aporte información que conduzca a la individualización, captura y judicialización de los responsables. Seguiremos redoblando esfuerzos para fortalecer las estrategias de seguridad en nuestra ciudad”, concluyó la alcaldesa de Bello.

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Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia

El asesinato de Sandra Nogales, reconocida lideresa comunal de Bello, sacudió a la comunidad del barrio Las Vegas durante la tarde del martes 5 de mayo. Nogales, quien se desempeñaba como vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal, fue atacada a tiros junto a su esposo en plena vía pública.

En la comuna 10 de este municipio antioqueño, el hecho ocurrió alrededor de las 4:25 p. m., cuando testigos alertaron a las autoridades sobre la presencia de dos personas heridas. Al llegar, uniformados de la Policía hallaron a la lideresa con múltiples impactos de arma de fuego y a su esposo herido en una mano.

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El caso de Sandra Nogales se suma a una preocupante ola de homicidios contra líderes sociales en Antioquia durante 2026 - crédito Indepaz / Instagram

Ambos fueron trasladados a la Clínica del Norte. Los médicos confirmaron que Nogales ya no presentaba signos vitales. El ataque, que dejó una víctima mortal y un herido, generó de inmediato rechazo y consternación entre los vecinos, líderes sociales y organizaciones de la zona.

La noticia provocó la reacción de la Alcaldía de Bello, que condenó el crimen en un comunicado oficial. La administración expresó su “solidaridad con la familia y la comunidad que representaba con compromiso y valentía” la lideresa asesinada.

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Sandra Nogales había adquirido gran reconocimiento por su labor social y su liderazgo en la Junta de Acción Comunal de Las Vegas. Su muerte representa una pérdida significativa para el tejido social del barrio y ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los líderes comunitarios en la región.

El secretario de Seguridad de Bello, Wber Zapata, anunció que “la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación vienen trabajando articuladamente para esclarecer estos lamentables hechos y hacer justicia”. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado hipótesis oficiales sobre los móviles del ataque ni reportado capturas relacionadas con el caso.

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