Colombia

Dirección Nacional de Inteligencia responde a Abelardo de la Espriella tras denuncia de supuesto atentado y pide pruebas

La entidad rechazó cualquier vínculo con actividades delictivas, aseguró que no tiene capacidad operativa militar y afirmó que sus protocolos de inteligencia y contrainteligencia garantizan la legalidad y transparencia en el actuar de sus funcionarios

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El cruce de declaraciones entre Abelardo de la Espriella y la DNI surgió tras la denuncia del candidato sobre un presunto plan para asesinarlo. - crédito Luisa Gonzalez/Reuters y DNI
El cruce de declaraciones entre Abelardo de la Espriella y la DNI surgió tras la denuncia del candidato sobre un presunto plan para asesinarlo. - crédito Luisa Gonzalez/Reuters y DNI

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) rechazó las acusaciones del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien denunció un supuesto atentado en su contra e involucró a funcionarios de la entidad en el presunto plan. De acuerdo con Semana, el organismo respondió con un comunicado y exigió la presentación inmediata de pruebas que respalden las afirmaciones del líder del movimiento Defensores de la Patria.

El origen de la denuncia de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella difundió en redes sociales un video en el que aseguró haber recibido información de una fuente confiable sobre un atentado que estarían planeando en su contra. Según el candidato, la advertencia provino de una fuente de inteligencia de alto nivel, que le notificó sobre la existencia de un plan para asesinarlo bajo la modalidad de francotirador.

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El candidato sostuvo que la fuente mencionó la presunta participación de personal oficial y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en la preparación del ataque. De la Espriella enfatizó que la amenaza no podía considerarse un simple rumor y la calificó como un peligro real para su vida y para la democracia colombiana.

La entidad afirmó que sus actuaciones se rigen por protocolos de inteligencia y contrainteligencia alineados con la Constitución y los derechos humanos. - crédito Imagen ilustrativa Infobae/DNI
La entidad afirmó que sus actuaciones se rigen por protocolos de inteligencia y contrainteligencia alineados con la Constitución y los derechos humanos. - crédito Imagen ilustrativa Infobae/DNI

La respuesta de la Dirección Nacional de Inteligencia

Ante la gravedad de la denuncia, el medio ya mencionado aseguró que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) publicó un comunicado en el que rechazó cualquier intento de vincular a la entidad con actividades delictivas. El organismo subrayó que “esta entidad no desarrolla actividades de inteligencia operativa; es un organismo no armado y, por lo tanto, no posee capacidad militar ni táctica”.

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En la comunicación dirigida a la opinión pública, la DNI sostuvo que la entidad mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas irregulares y que dispone de rigurosos protocolos de inteligencia y contrainteligencia. Estos procedimientos están diseñados para asegurar que el actuar de sus servidores permanezca alineado con los fines constitucionales y el respeto a los derechos humanos.

“La gravedad de lo expuesto exige un trámite judicial y de investigación”, indicó la Dirección, al tiempo que solicitó a Abelardo de la Espriella que presente de manera inmediata las evidencias que fundamenten sus afirmaciones sobre el supuesto atentado y la presunta participación de funcionarios públicos.

Abelardo de la Espriella indicó que reforzó sus medidas de seguridad y acudió a la embajada de Estados Unidos tras la alerta recibida. - crédito Reuters/Luisa Gonzalez
Abelardo de la Espriella indicó que reforzó sus medidas de seguridad y acudió a la embajada de Estados Unidos tras la alerta recibida. - crédito Reuters/Luisa Gonzalez

Contexto político y acusaciones del candidato

A lo largo de su pronunciamiento, de la Espriella relacionó las amenazas en su contra con las políticas adoptadas por el actual Gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro. El candidato criticó la estrategia de Paz Total, que contempla negociaciones con grupos armados y la suspensión de órdenes de captura para algunos criminales.

“Esto es la consecuencia directa del narcoterrorismo que el Gobierno de Petro ha alimentado al liberar a 30 criminales y nombrarlos gestores de paz”, manifestó el aspirante, quien también apuntó a una supuesta campaña de desprestigio en su contra promovida por sectores políticos tradicionales.

De la Espriella responsabilizó a los “perfilamientos” y campañas de odio de los riesgos que enfrenta su vida, sosteniendo que se busca frenar su aspiración presidencial. El candidato aseguró que no se dejará intimidar y que continuará con sus actividades proselitistas, apelando para ello a la protección de su equipo de seguridad y a la atención de organismos internacionales, como la embajada de Estados Unidos.

El candidato presidencial aseguró que una fuente de inteligencia de alto nivel confirmó la existencia del posible atentado y que personal del DNI estaría involucado - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Acciones legales y garantías institucionales

La DNI advirtió en su comunicado que se reserva el derecho de emprender acciones legales para salvaguardar la integridad institucional. El organismo recordó que todos sus actos están sujetos a control judicial y que cuenta con protocolos internos para investigar cualquier denuncia o sospecha de irregularidad.

De la Espriella, quien también tiene nacionalidad estadounidense, solicitó el respaldo de la embajada norteamericana para reforzar su seguridad personal y la de su familia. El candidato afirmó que mantendrá su campaña a pesar de las amenazas, y reiteró su compromiso de enfrentar el narcotráfico y la criminalidad en caso de resultar electo.

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