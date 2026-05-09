Van 415 muertos esperando ambulancias en Bogotá entre 2025 y 2026: cifras revelan los tiempos de respuesta del sistema

Las cifras obtenidas por la concejal Diana Diago muestran que en Bogotá una ambulancia tarda en promedio más de 36 minutos en llegar a una emergencia crítica- crédito REUTERS/Luisa González

En Bogotá, pedir una ambulancia puede convertirse en una espera mortal. Datos de la Secretaría Distrital de Salud, obtenidos mediante derecho de petición por la concejal Diana Diago, revelan que al menos 357 personas murieron en 2025 antes de que llegara una ambulancia coordinada por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue).

En lo que va de 2026, la cifra ya suma otros 58 casos, para un total de 415 muertes sin atención oportuna en menos de año y medio.

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De los 58 fallecimientos registrados en 2026, 44 correspondían a pacientes en estado crítico —los de mayor urgencia—, 10 a prioridad alta y cuatro a prioridad media. Dicho de otra manera, la gran mayoría de quienes murieron esperando eran personas cuya vida dependía de una atención inmediata, no de casos que podían aguardar.

Los tiempos promedio de llegada de las ambulancias ilustran el fondo del problema. Según los datos entregados por la Secretaría, una ambulancia tarda en promedio 36 minutos y 10 segundos en llegar a una emergencia crítica, 37 minutos y 11 segundos en una de prioridad alta, y una hora y cinco minutos en una de prioridad media. Esos son los promedios; los casos extremos son considerablemente más graves.

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Entre 2025 y lo corrido de 2026, al menos 415 personas murieron en Bogotá antes de que llegara una ambulancia del CRUE- crédito REUTERS/Luisa González

En el 5% de las emergencias con mayores demoras –es decir, las que más tardan en ser atendidas–, un paciente en estado crítico puede esperar hasta una hora y 52 minutos. Uno de prioridad alta, hasta dos horas y 46 minutos. Y uno de prioridad media puede superar las cuatro horas de espera antes de ver llegar a un paramédico. Cuatro horas en las que el cuerpo de una persona puede estar sin recibir ningún tipo de ayuda médica.

Para entender qué tan lejos están esos tiempos de lo que se considera aceptable, Diago los comparó con los del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS): allí, una emergencia crítica debe atenderse en promedio en siete minutos, y el 90 % de los casos debe recibir atención en menos de 15 minutos. En prioridad alta, el tiempo promedio de referencia es de 18 minutos. Bogotá supera esas cifras incluso en condiciones normales, no solo en los casos con mayores retrasos.

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La concejal fue directa en su denuncia. “Bogotá no está cumpliendo ni siquiera con parámetros básicos de atención en emergencias. Cada minuto cuenta cuando se trata de salvar vidas, y hoy el sistema de salud le está fallando a los ciudadanos”, afirmó Diago. En otra de sus declaraciones, la cabildante fue más enfática: “En Bogotá una ambulancia puede tardar hasta más de 4 horas en atender a un paciente, una espera que puede costarle la vida.”

En los casos con mayores demoras, un paciente de prioridad media puede esperar más de cuatro horas por una ambulancia en Bogotá- crédito Secretaría de Movilidad

Ante ese panorama, Diago hizo un llamado a la Secretaría de Salud y a la Administración Distrital para que actúen sin demora. “Es urgente aumentar la capacidad operativa del Crue y garantizar que las ambulancias lleguen a tiempo. No podemos seguir normalizando que las personas mueran esperando atención médica“, concluyó la concejal.

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Luego de que se dieran a conocer estas denuncias, el medio de comunicación El Espectador consultó a la Secretaría Distrital de Salud sobre las cifras y las demoras reportadas.

La concejal Diana Diago pidió a la Secretaría Distrital de Salud y a la Administración Distrital tomar medidas para reducir los tiempos de respuesta del sistema de ambulancias en la ciudad- crédito @dianadiago/X

Desde la entidad informaron al medio que la próxima semana entregarán una respuesta contextualizada, pues al momento de la consulta no contaban con un vocero disponible para pronunciarse sobre el tema.

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Mientras esa respuesta llega, las cifras presentadas por Diago —provenientes de los propios registros oficiales obtenidos vía derecho de petición— quedan como el único panorama disponible sobre el funcionamiento del sistema de ambulancias en la ciudad.

El 16 de marzo de 2026, un empleado de la Empresa de Acueducto de Bogotá fue víctima de un ataque sicarial en el sector de El Salitre (localidad de Fontibón). Testigos y transeúntes denunciaron con indignación que la ambulancia tardó 40 minutos en llegar al lugar de los hechos.A pesar de los esfuerzos de la comunidad por auxiliarlo, la demora fue determinante y el hombre falleció.

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