A Fabiana Rincón, mujer víctima de tentativa de feminicidio, le habrían reducido los honorarios en la Alcaldía de Antonio Nariño mientras recibía tratamiento psicológico

Rolando González presentó una denuncia pública sobre la presunta falta de garantías laborales y apoyo psicológico a Fabiana Karina Rincón Durán, funcionaria pública sobreviviente de un intento de feminicidio - crédito Rolando González/X

Fabiana Karina Rincón Durán sobrevivió a un brutal intento de feminicidio ocurrido el 22 de septiembre de 2025 en Fontibón, Bogotá, cuando su expareja la atacó con un martillo dentro de su vivienda.

Ocho meses después, mientras continúa en recuperación por las graves secuelas físicas y psicológicas, el caso volvió al centro del debate público tras denuncias en el Concejo de Bogotá sobre presunta falta de apoyo institucional, acompañamiento psicológico y garantías laborales durante su proceso de recuperación.

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El intento de feminicidio contra Fabiana Karina Rincón Durán volvió a encender las alarmas sobre la violencia de género en Bogotá y las fallas institucionales en la atención a las víctimas.

La funcionaria pública sobrevivió a un ataque ocurrido el 22 de septiembre de 2025 en la localidad de Fontibón, cuando su expareja la golpeó en repetidas ocasiones con un martillo dentro de su vivienda.

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Ocho meses después de los hechos, mientras continúa enfrentando graves secuelas físicas y emocionales, el caso llegó nuevamente al debate público por denuncias realizadas en el Concejo de Bogotá sobre presuntas irregularidades laborales y falta de acompañamiento psicológico adecuado durante su recuperación.

El caso de Fabiana Karina Rincón volvió al debate público por denuncias sobre presuntas fallas institucionales tras el intento de feminicidio que sufrió en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La controversia fue expuesta el 8 de mayo de 2026 por el concejal Rolando González, que cuestionó a la administración distrital por el manejo brindado a la víctima tras sobrevivir al ataque.

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Durante una sesión plenaria, el cabildante aseguró que Fabiana Karina Rincón, vinculada a la Alcaldía Local de Antonio Nariño, no habría recibido garantías laborales ni respaldo suficiente por parte de la administración pese a la gravedad de su estado de salud.

Según denunció González, la funcionaria tuvo que afrontar exigencias laborales incluso mientras permanecía hospitalizada y bajo tratamiento médico especializado.

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“Ocho días hospitalizada en la clínica del Country y nada de esto le ha valido ni le ha servido a la señora alcaldesa de Antonio Nariño para darle unas condiciones laborales dignas”, manifestó el concejal durante su intervención.

El cabildante también afirmó que, además de la falta de acompañamiento psicológico y psiquiátrico, a Rincón presuntamente le redujeron los honorarios durante su incapacidad médica.

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“Estando hospitalizada, le seguían exigiendo que cumpliera unas funciones laborales. No contentos con toda la situación que le pasa a la señora, le bajan los honorarios y hospitalizada con tratamiento psiquiátrico, psicológico, aún le exigían que tenía que seguir cumpliendo los deberes”, denunció ante el Concejo.

El caso de Fabiana Karina Rincón conmocionó al país por la extrema violencia del ataque.

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Funcionarios del Concejo de Bogotá cuestionaron a la Alcaldía Local de Antonio Nariño por el manejo brindado a Fabiana Karina Rincón tras sobrevivir al ataque - crédito Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con el relato entregado por la propia víctima a distintos medios nacionales, su expareja, identificado como José Urbano Medina Villa, llegó a la vivienda que ambos compartían en Fontibón después de la celebración de su cumpleaños número 35.

La agresión comenzó de manera sorpresiva y terminó convirtiéndose en un intento de feminicidio que casi le cuesta la vida.

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Rincón relató que el hombre utilizó un martillo tomado de una caja de herramientas para atacarla violentamente. La mujer recibió 20 golpes, de los cuales 17 impactaron en el cráneo y tres en el rostro.

En medio de la agresión, según contó posteriormente, luchó por mantenerse consciente pensando en su hija de cinco años, que dormía a pocos metros del lugar donde ocurrieron los hechos.

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Las consecuencias físicas fueron devastadoras. Los reportes médicos conocidos posteriormente revelaron fracturas maxilofaciales, trauma craneoencefálico severo y la pérdida de parte importante de su dentadura superior.

Los reportes médicos evidenciaron graves fracturas en el rostro y cráneo de Fabiana Karina Rincón tras el ataque ocurrido en Fontibón - crédotp Imagen Ilustrativa Infobae

Inicialmente fue atendida en el Hospital de Fontibón y luego trasladada al Hospital de Kennedy, donde permaneció varios días en cuidados intensivos y fue sometida a múltiples procedimientos quirúrgicos.

Tras salir del coma inducido, inició un complejo proceso de rehabilitación que continúa hasta hoy. La funcionaria debe someterse a tratamientos reconstructivos en rostro y cráneo, además de procesos odontológicos y acompañamiento neuropsicológico para enfrentar las secuelas derivadas del ataque.

El agresor fue capturado el mismo día de los hechos y actualmente enfrenta un proceso judicial por tentativa de feminicidio agravado. Durante las audiencias preliminares no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Sin embargo, la víctima y sus familiares han expresado preocupación ante la posibilidad de que el acusado pueda recuperar la libertad por vencimiento de términos.