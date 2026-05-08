Colombia

La fuerza pública tiene la orden de “afectar críticamente” a las disidencias de alias Calarcá: “Las mesas de diálogo no son ninguna patente de corso”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el Gobierno nacional no tiene ningún cese al fuego pactado con las estructuras criminales que operan en el país

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El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, aseguró que la fuerza pública está dispuesta a actuar contra los grupos armados - crédito Luisa González/Reuters
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, aseguró que la fuerza pública está dispuesta a actuar contra los grupos armados - crédito Luisa González/Reuters

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, explicó ante los medios de comunicación que el Gobierno nacional no mantiene vigente el cese de hostilidades con ningún grupo armado que opere en el país. La administración del presidente Gustavo Petro, que ha intentado adelantar procesos de paz con varias organizaciones criminales, dio la instrucción a la fuerza pública de combatir a todas las estructuras armadas que están generando terror entre la población.

“De momento no hay ningún cese al fuego contra cualquier grupo criminal. Solamente hay la orden, la instrucción de cumplir la Constitución y la ley, tal como también lo indicaba el señor presidente de la República, de afectar aquellas estructuras criminales que viven de la economía ilegal y que están causando tanto daño”, precisó el jefe de la cartera ante la prensa.

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Esta directriz incluye a las disidencias de las Farc que son comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, el máximo cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) de esa organización criminal. El Gobierno mantiene las conversaciones de paz con las disidencias del jefe guerrillero, pero no hay un cese al fuego establecido.

La violencia ha afectado zonas rurales clave, provocando reclutamientos, desplazamientos masivos y bloqueos en el sur de Colombia - crédito Joaquín Sarmiento/AFP
Alias Calarcá sigue siendo gestor de paz del Gobierno Petro - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

En ese sentido, las acciones militares contra estas estructuras persisten, así como las investigaciones penales en contra de alias Calarcá, que será imputado con cargos por los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida, concierto para delinquir con con fines de desaparición y homicidio y desplazamiento forzado.

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A toda la estructura de alias Calarcá, hay una orden clara de afectarla críticamente. Las mesas de diálogo no son ninguna patente de corso y no son ninguna boleta para elegir. Y actuaremos y respaldaremos todos los procesos que se adelanten bajo la Ley 2172 del 2022, que es una ley aprobada por el Congreso de la República, que es de la Paz Total, pero también actuaremos firmemente contra todo actor criminal”, explicó el ministro de Defensa.

El lío con la designación de alias Calarcá como gestor de paz del Gobierno

Ahora bien, las acciones en contra de alias Calarcá en material judicial, que también involucran a otros cuatro miembros del Frente 33 de las disidencias de las Farc, han generado todavía más incertidumbre sobre lo que pueda pasar con los criminales, debido a que el Gobierno no ha ordenado que se levanten las órdenes de captura en su contra.

La fiscal Luz Adriana Camargo pidió al Gobierno Petro evaluar la permanencia de alias Calarcá en las mesas de diálogo (imagen de referencia)- crédito Consejería Comisionado de Paz
La fiscal Luz Adriana Camargo pidió al Gobierno Petro evaluar la permanencia de alias Calarcá en las mesas de diálogo (imagen de referencia)- crédito Consejería Comisionado de Paz

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, indicó ante la prensa que ya se hizo una solicitud formal al presidente Gustavo Petro de evaluar la permanencia de “Calarcá” en las mesas de diálogo, así como la de los demás guerrilleros. Sin embargo, el ente acusador no ha recibido una respuesta por parte del primer mandatario, aunque todavía no se ha cumplido el plazo para que conteste.

Sin que se defina la participación de los criminales en las conversaciones de paz, no será posible que se reactiven sus órdenes de captura. Pese a ello, desde varios sectores políticos del país han solicitado a la Presidencia y a las autoridades tomar medidas contundentes contra “Calarcá” y los criminales que están bajo su mando.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, es una de las personas que ha dado a conocer su postura al respecto, haciendo énfasis en la necesidad de que las autoridades puedan arrestar al máximo cabecilla.

El gobernador de Antiquia aseguró que, mientras no se reactive la orden de captura de alias Calarcá, cualquier otra decisión será accesoria - crédito @AndresJRendonC/X

Mientras no se reactive la orden de captura de Calarcá, cualquier otra decisión será accesoria y será puro humo (...). ¿Qué ganamos con la imputación si el día de mañana el Ejército o la Policía se lo vuelve a encontrar y lo tiene que soltar? Lo que tiene que hacer la fiscal General de la Nación es reactivar la orden de captura de Calarcá”, dijo el mandatario departamental en un evento.

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