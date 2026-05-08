Cuándo es la final de la UEFA Conference League: los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma quieren hacer historia en el Viejo Continente

El Leipzig Stadium albergará por primera vez una final de la Conference League, destacando su rol en el fútbol europeo- crédito imágenes en acción Andrew Boyers/REUTERS

La temporada 2025-2026 para el Crystal Palace está siendo inolvidable.

El 7 de mayo de 2026, el equipo en el que juegan los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma clasificó a la final de la Conference League tras vencer 2-1 al Shakhtar Donestk de Ucrania en el Selhurst Park de Londres. Con este resultado, el marcador global fue 5-2 a favor de las Águilas, que buscarán su tercer título en menos de un año cuando enfrenten en la final al Rayo Vallecano de España.

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Rayo Vallecano y Crystal Palace disputan el título de la UEFA Conference League 2026 en un estadio con capacidad para 47.000 personas-crédito Dylan Martínez/REUTERS

La final de la UEFA Conference League 2026 entre Rayo Vallecano y Crystal Palace se disputará el miércoles 27 de mayo de 2026 en el Leipzig Stadium, Alemania. El encuentro está programado para las 2:00 p. m. (hora de Colombia), manteniendo el mismo horario que las recientes finales europeas, según confirmó la UEFA.

El Leipzig Stadium, también conocido como Red Bull Arena, acogerá por primera vez la final del torneo continental. El recinto cuenta con una capacidad de 47.000 espectadores y ya se utilizó en el Mundial de 2006 y la Eurocopa 2024, lo que lo posiciona entre los escenarios clave del fútbol europeo.

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La Conference League es organizada por la UEFA y la edición de 2026 representa la quinta vez que se celebra este campeonato. El club que se consagre en esta final no solo recibirá el título continental, sino que obtendrá una plaza directa para la fase liga de la UEFA Europa League 2026/27, según lo establecido por la organización.

Así fue la clasificación del Crystal Palace a su primera final continental

Los ingleses aseguraron su lugar en la final de la Conference League tras vencer 2-1 al Shakhtar Donetsk. El equipo londinense, que ya había ganado 3-1 en el partido de ida, jugará su primera final europea en Leipzig el 27 de mayo de 2026 frente al Rayo Vallecano de Madrid. Hasta ahora, el club solo había participado en competiciones europeas en 1998 (Intertoto) y en la presente edición de la Conference League.

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El partido se inclinó pronto a favor de los ingleses gracias a un autogol de Pedro Henrique al minuto 25, tras un centro de Daniel Muñoz. Previamente, el VAR anuló un gol a Yéremy Pino por fuera de juego de Mateta. El Shakhtar sufrió la baja de Vínicius Tobias por lesión, lo que obligó a su entrenador, Arda Turan, a hacer un cambio temprano.

El Crystal Palace tuvo ocasiones para ampliar la ventaja, pero el portero Dmytro Riznyk evitó más goles. El Shakhtar igualó el marcador gracias a un disparo de Eguinaldo. Poco antes del descanso, Mateta estuvo cerca de anotar para los locales con una tijera que terminó en el poste.

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En la segunda mitad, el Shakhtar buscó el empate por medio de Elias, pero en la siguiente jugada, Ismaïla Sarr marcó el segundo para el Crystal Palace tras un centro de Tyrick Mitchell, sentenciando el partido. Desde ese momento, el equipo de Oliver Glasner mantuvo el control hasta el final.

El Crystal Palace disputará el título en Leipzig y, de ganar, obtendrá un cupo para la próxima Europa League.

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Así fue la campaña del Crystal Palace en la Conference League para llegar a la gran final

Crystal Palace jugará su primera final europea en la historia-crédito imágenes en acción Andrew Boyers/REUTERS

7 de mayo de 2026 - Semifinales vuelta: Crystal Palace 2-1 Shakhtar Donestk (Ucrania)

30 de abril de 2026 - Semifinales ida: Shakhtar Donestk (Ucrania) 1-3 Crystal Palace

16 de abril de 2026 - Cuartos de final vuelta: Fiorentina (Italia) 2-1 Crystal Palace

9 de abril de 2026 - Cuartos de final ida: Crystal Palace 3-0 Fiorentina (Itaia)

19 de marzo de 2026 - Octavos de final vuelta: AEK Larnaca (Chipre) 1-2 Crystal Palace - ganaron en tiempos extra

12 de marzo de 2026 - Octavos de final ida: Crystal Palace 0-0 AEK Larnaca (Chipre)

26 de febrero de 2026 - Dieciseisavos de final vuelta: Crystal Palace 2-0 Zrinjski (Bosnia y Herzegovina)

19 de febrero de 2026 - Dieciseisavos de final ida: Zrinjski (Bosnia y Herzegovina) 1-1 Crystal Palace

18 de diciembre de 2025 - Fecha 6 fase de grupos: Crystal Palace 2-2 KUPS (Finlandia)

11 de diciembre de 2025 - Fecha 5 fase de grupos: Shelbourne (Irlanda) 0-3 Crystal Palace

27 de noviembre de 2025 - Fecha 4 fase de grupos: Estrasburgo (Francia) 2-1 Crystal Palace

6 de noviembre de 2025 - Fecha 3 fase de grupos Crystal Palace 3-1 AZ Alkmaar (Países Bajos)

23 de octubre de 2025 - Fecha 2 fase de grupos: Crystal Palace 0-1 AEK Larnaca (Chipre)

2 de octubre de 2025 - Fecha 1 fase de grupos: Dinamo Kiev (Ucrania) 0-2 Crystal Palace

28 de agosto de 2025 - Fase de clasificación vuelta: Fredrikstad (Noruega) 0-0 Crystal Palace

21 de agosto de 2025 - Fase de clasificación ida: Crystal Palace 1-0 Fredrikstad (Noruega)