El Comité Autónomo de la Regla Fiscal rebajó sus expectativas de crecimiento para Colombia: el PIB tendencial bajó de 2,8% a 2,6% para la próxima década

El CARF proyecta que la economía colombiana crecerá a un ritmo promedio de 2,6% anual durante la próxima década- crédito Comité Autónomo de la Regla Fiscal/VisualesIA

La economía colombiana crecerá menos de lo que se esperaba. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) publicó su actualización de proyecciones para el Producto Interno Bruto (PIB) tendencial del país entre 2026 y 2037, y el resultado fue una revisión a la baja frente al estimado del año anterior.

Para entender a qué se refiere el organismo, hay que saber que el PIB tendencial es la velocidad a la que una economía puede crecer de forma sostenida sin generar inflación ni desequilibrios. Ese número es la brújula que usan las autoridades para calcular cuánto puede gastar el Estado sin endeudarse de más.

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Una vez aclarado esto, el Carf estimó que Colombia crecerá en promedio 2,6% por año entre 2026 y 2037. El dato suena técnico, pero tiene una comparación que lo pone en perspectiva. El año pasado, ese mismo comité proyectaba un crecimiento de 2,8% para el mismo periodo. La diferencia de 0,2 puntos porcentuales se traduce en billones de pesos que la economía ya no produciría.

En cifras concretas, el nivel del PIB tendencial al cierre de 2025 se situó en $1.015 billones. Con la trayectoria actualizada, ese valor llegaría a cerca de $1.389 billones en 2037. Para lograrlo, la economía tendría que crecer 2,7% entre 2025 y 2029, y 2,6% a partir de 2030.

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El Comité Autónomo de la Regla Fiscal rebajó a 2,6% la proyección de crecimiento del PIB tendencial de Colombia para la próxima década, anticipando una menor producción económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia con el escenario anterior es visible. En 2026, el estimado pasó de $1.061 billones a $1.039 billones, una reducción de $22 billones. Para 2037, la diferencia llega a $27 billones menos frente a lo que el Carf calculaba hace un año.

¿Qué mueve el crecimiento?

El Carf identificó tres motores principales: el trabajo, el capital y la productividad. Hasta 2030, el mercado laboral será el que más empuje, con un aporte de entre 0,5 y 0,7 puntos porcentuales por año. Después de esa fecha, ese impulso se modera.

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“El aporte del mercado laboral se modera gradualmente, en línea con el agotamiento paulatino del dividendo demográfico, y se estabiliza en niveles cercanos a 0,3 pps”, señaló el Carf en su informe.

A partir de 2030, el capital toma la delantera. La lógica es la siguiente: cuando las tasas de interés bajen, las empresas y los hogares podrán invertir más barato, lo que impulsa la acumulación de maquinaria, infraestructura y tecnología. Esa recuperación de la inversión es la que sostendría el crecimiento en la segunda mitad del periodo proyectado.

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La productividad, en cambio, no ayuda ni perjudica de forma significativa. “El aporte de la productividad total de los factores permanecería constante en niveles moderados a lo largo del periodo de proyección”, advirtió el comité.

La inversión y el mercado laboral serán los principales motores del crecimiento económico de Colombia entre 2026 y 2037, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Los riesgos que podrían empeorar el panorama

El Carf enumeró varios factores que podrían llevar el crecimiento por debajo de lo proyectado. Entre ellos: tasas de interés reales más altas de lo previsto, incrementos en los impuestos al capital, o una productividad que crezca menos que el promedio histórico —o que incluso retroceda. Una mayor tasa de depreciación del capital instalado también reduciría el aporte de ese factor al crecimiento.

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Sobre el empleo, el comité advirtió que los aumentos en los costos de contratación formal —tanto por la reforma laboral como por los incrementos del salario mínimo real— “podrían incrementar la Nairu en los próximos años o limitar el aporte del factor trabajo al PIB de mediano plazo”. Nairu es, en términos simples, el nivel de desempleo que una economía tolera sin que los precios se disparen.

Lo que podría mejorar las perspectivas

El PIB tendencial de Colombia al cierre de 2025 se ubicó en $1.015 billones y el CARF proyecta que llegará a $1.389 billones en 2037- crédito VisualesIA

El informe también identificó factores que podrían empujar el crecimiento al alza. El principal es un aumento en la participación laboral femenina. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la población de cero años pasará de 718.000 en la actualidad a 655.000 en 2030 y a 567.000 en 2037.

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Menos nacimientos implica menos carga de cuidado infantil para las mujeres y, por tanto, mayor disponibilidad para incorporarse al mercado laboral.

El comité reconoció, no obstante, que ese canal tiene un límite: la menor demanda de cuidado de niños podría verse compensada por una mayor demanda de cuidado de adultos mayores, lo que reduciría el efecto neto sobre la participación laboral.

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La utilización de la capacidad instalada de equilibrio —otro indicador técnico que mide qué tanto del aparato productivo del país se usa de forma estructural— se estimó en 71,14%, un dato que las autoridades fiscales utilizan para calcular el balance estructural de las finanzas públicas.