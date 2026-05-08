Paloma Valencia respondió a quienes critican su relación con Juan Daniel Oviedo: “¿Quién quiere un presidente al que no se le pueda llevar la contraria?”

La política Paloma Valencia afirmó que la discusión es parte del proceso democrático - crédito Centro Democrático

Las palabras de la candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, durante un acto con jóvenes en Antioquia marcaron distancia frente a las críticas por sus diferencias públicas con Juan Daniel Oviedo.

Al referirse a quienes cuestionan su relación política con su fórmula vicepresidencial, la también senadora afirmó que los contrastes en sus puntos de vista permiten llegar acuerdos que construyan país.

PUBLICIDAD

“Algunos dicen: ‘Ay, es que cómo van a andar Oviedo y Paloma juntos, si es que se llevan mucho la contraria’. ¿Y quién quiere presidentes a los que no se les pueda llevar la contraria?”, dijo, enfatizando la importancia de la pluralidad en el liderazgo.

La política también resaltó la dinámica de su equipo, dejando claro que, pese a los desacuerdos, existe unidad en la diversidad de opiniones. “Lo lindo que es construir entre distintos”, subrayó Valencia ante los asistentes, defendiendo la legitimidad de los debates internos en la fórmula presidencial.

PUBLICIDAD

La candidata del Centro Democrático señaló que es importante que el país tenga un presidente con el que se pueda dialogar sin importar las diferencias - crédito Sergio Acero/Reuters

Juan Daniel Oviedo fue mencionado cuando la senadora explicó la naturaleza espontánea de su intervención en el evento: “Aquí me invitó Juan Daniel a que viniera un momentico y dije: ‘No me pierdo esa oportunidad’”. Dirigiéndose a los jóvenes presentes, remarcó la identidad de la contienda electoral: “Esta es la campaña que más los representa, porque es la campaña del optimismo, es la campaña de la alegría, es la campaña de los que creemos en el futuro, es la campaña que no invita al odio”.

El acto cerró con un llamado al trabajo conjunto y la esperanza al señalar la cercanía de la jornada de sufragio: “Los quería felicitar, mis jóvenes, y decirles que nos quedan ya veinticuatro días. Veinticuatro días. ¡Para ganar!”, expresó Paloma Valencia.

PUBLICIDAD

Las perspectivas de Paloma Valencia de cara a la primera vuelta presidencial

La senadora Paloma Valencia expresó su preocupación por el futuro de Colombia y cuestionó la continuidad del gobierno de Gustavo Petro. En entrevista con El Espectador, Valencia afirmó que la situación del país pone a la población “frente a la disyuntiva de no saber si Colombia se dirige al infierno o al paraíso”, y destacó la existencia de sectores que perciben un “bienestar inmediato” financiado por actividades ilícitas, mientras una parte considerable de los ciudadanos teme por el retroceso en materia de seguridad y convivencia.

Las perspectivas de Paloma Valencia de cara a la primera vuelta presidencial - crédito Sergio Acero/REUTERS

El dato más crítico, según la también candidata presidencial, es el incremento en el número de municipios afectados por la presencia de grupos ilegales, que pasaron de 270 a 915 bajo la política de Paz Total, impulsada inicialmente por el senador Iván Cepeda. Valencia afirmó que esta política ha coincidido con un “disparo en el índice de secuestro, el regreso del terrorismo y de masacres que no se veían hace más de 15 años”. A ello se suma el deterioro del sistema de salud, que la senadora considera “destruido” por el actual gobierno, a pesar de sus imperfecciones previas.

PUBLICIDAD

“El populismo siempre genera un bienestar que luego se paga duramente. No son progresistas, sino regresistas. Lo que hace esa política demagógica del populismo es regresar a las sociedades a circunstancias más difíciles y más pobres”, expuso Valencia.

La candidatura de Paloma Valencia y la fragmentación de la derecha colombiana

Paloma Valencia, representante del Centro Democrático, enfrenta una contienda electoral en la que la polarización se ha visto reforzada por la emergencia de outsiders, es decir, un candidato que irrumpe en la política sin trayectoria, presentándose como una alternativa “ajena” al sistema establecido, y la utilización estratégica de las redes sociales, fenómeno visible en la pasada campaña de Rodolfo Hernández.

PUBLICIDAD

A juicio de la senadora, ello no implica una división insalvable de la derecha, sino la adaptación de la democracia a nuevas formas de interacción política. Valencia explicó en el diálogo con el medio citado: “Mi partido está conmigo y tengo una coalición en la que muchos integrantes no se definen de derecha. Los matices en la democracia existen, no somos iguales”.

En la disputa, los otros candidatos de mayor proyección son Iván Cepeda, que lidera las encuestas, y Abelardo de la Espriella, con quien Valencia dice mantener un empate técnico. Sin embargo, la candidata atribuye la ventaja de Cepeda a su cercanía con el Gobierno Petro y al “uso de entidades públicas para favorecer su candidatura”. En efecto, la política colombiana denunció que “el presidente pone en Cauca vallas donde a un lado sale Cepeda y él al otro; eso es participación en política. Y las entidades públicas ordenando salir a las marchas del Pacto Histórico”.

PUBLICIDAD

Estrategia electoral y desafíos en los debates públicos

Valencia afirmó que está lista para debatir con Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/@delaespriellastyle - Instagram

La senadora Paloma Valencia relató que ha invitado en varias ocasiones a Iván Cepeda a debatir en público, sin éxito, y criticó el bajo compromiso de Abelardo de la Espriella, que solo asistió a uno de los encuentros. En sus palabras a El Espectador: “Yo estoy lista para todos los debates, hasta los amañados. Lo que pasa es que los otros dos candidatos […] no quieren debatir”.

Sobre su estrategia de campaña, Valencia afirmó que está recibiendo apoyo de votantes “arrepentidos” del petrismo, especialmente en regiones como Nariño y Cauca. Planteó que la superación de la polarización pasa por “construir una Colombia en la que quepamos todos”. Además, resaltó la selección de Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial, a quien describió como “un hombre de centro, inteligente, técnico y honesto”.

PUBLICIDAD