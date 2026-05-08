Colombia

Mercenario colombiano fue detenido en Ucrania por miembros del ejército ruso tras combates: el video es viral

El sargento (r) Alexander Chala Sáenz señaló que miles de colombianos han sido captados para peleas en guerras ajenas, una industria ilegal facilitada por compañías que, según él, funcionan bajo la dirección de oficiales retirados

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Composición de soldados enmascarados con fusiles: dos en nieve invernal con un edificio de fondo y varios en un entorno urbano destruido con un mapa.
Soldados, presuntamente mercenarios colombianos, operan en diferentes frentes de conflicto, uno en un paisaje nevado y otro entre ruinas urbanas, reflejando su presencia en Rusia y Ucrania - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La captura en Ucrania de William Andrés Gallego Orozco, exmilitar colombiano de 24 años, revela el alcance transnacional y clandestino de las redes que reclutan mercenarios en Colombia para conflictos extranjeros.

El caso, expuesto por el sargento (r) Alexander Chala Sáenz, se conoció tras la difusión de un video, que ya se ha hecho viral, en el que Gallego, aterrorizado y con la voz quebrada, confirma su identidad a tropas rusas en el frente de Kupiansk el 26 de abril de 2024.

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La infiltración de excombatientes colombianos en guerras ajenas, contratados sobre todo por empresas de seguridad ilegales bajo la dirección de oficiales retirados, involucra a miles de personas, según la denuncia de Chala. Gallego sobrevivió a una unidad de 17 hombres, compuesta principalmente por extranjeros, lo que subraya el carácter internacional y letal de este fenómeno.

En palabras del propio Chala Sáenz, el destino de quienes participan en estas redes es sombrío: “Terminar peleando una guerra ajena, más por ambición que por necesidad, muchas veces dejando la vida y quedando tirado en un campo de batalla en un país desconocido, sin la mínima posibilidad de que su familia pueda reclamar el cuerpo. Con el tiempo, esa situación se transforma en un auténtico problema de Estado”, dijo al medio Infobae.

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El video de la captura muestra a las fuerzas rusas recibiendo a Gallego con una frase contundente: “¿De dónde eres? Colombia, bienvenido a Rusia. Vamos, blyad”.

Este video documenta la detención de un mercenario colombiano en Ucrania luego de combates por miembros del ejército ruso - crédito @Jhonffonseca/X

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