Colombia

Un inmigrante colombiano chocó a un padre de familia y la Oficina de Seguridad Nacional de Donald Trump responsabiliza a la gestión Biden

El estadounidense Michael Sharpe (de 47 años) falleció luego de ser trasladado a un centro médico local en Savannah (Georgia), tras ser impactado por el vehículo que manejaba Deiby Jhonatan Janamejoy Jansasoy (27), presuntamente bajo los efectos del alcohol

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El padre de familia (Michael Sharpe) dejó a una pareja de niños y a su esposa Crystal, que a través de GoFundMe busca recursos para solventar los gastos funerarios - crédito captura de pantalla Go Fund Me

Una publicación que se compartió desde la cuenta de X del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (U.S. Department of Homeland Security —DHS—) la noche del jueves 7 de mayo de 2026 volvió a poner sobre el tablero una de las problemáticas que más ha cuestionado el hoy líder norteamericano Donald Trump: la situación migratoria.

En esta ocasión, desde la oficina se recordó un caso que tuvo como protagonista a un inmigrante de nacionalidad colombiana identificado como Deiby Jhonatan Janamejoy Jansasoy —que ingresó en forma ilegal a EE. UU.— y que ocasionó una tragedia al acabar con la vida de un padre de familia luego de chocarlo en medio de un accidente de tránsito en una vía del condado de Effingham, en el estado de Georgia.

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La víctima del siniestro es Michael Daniel Sharpe, de 47 años, padre de dos niñas, quien conducía un vehículo y falleció en un centro médico local debido a la gravedad de las heridas sufridas tras ser impactado por Janamejoy, de 27 años.

Por este motivo, el Departamento criticó a la administración de Joe Biden, en el poder cuando se produjo la primera entrada del colombiano al país, ya que el registro inicial del connacional en Estados Unidos data de 2023.

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crédito @DHSgov/X
Desde el Departamento de Seguridad Nacional EE. UU. de Donald Trump se criticó a la administración de Joe Biden por dejar entrar al país al joven colombiano - crédito @DHSgov/X

“Esto NUNCA debería haber ocurrido. Deiby Jhonatan Janamejoy Jansasoy, un delincuente extranjero en situación irregular procedente de Colombia, fue detenido por homicidio imprudente al volante, conducir bajo los efectos del alcohol y conducir sin permiso válido tras matar a un padre de familia de Georgia”, inicia el mensaje desde la cuenta de X (@DHSgov) del DHS.

En la segunda parte del mensaje se apuntó de forma directa en contra del expresidente que llevó las riendas del país desde 2021 hasta 2025: “La Administración Biden liberó a este delincuente en nuestro país SIN HABERLO SOMETIDO A NINGÚN TIPO DE INVESTIGACIÓN PREVIA después de que entrara ilegalmente en 2023″.

De acuerdo con la información difundida por la Oficina del Sheriff del condado de Effingham, Janamejoy Jansasoy fue arrestado tras un choque ocurrido el pasado en Old Augusta Road South, área localizada al oeste de la ciudad de Savannah.

Este fue el primer reporte que se conoció tras la captura del ciudadano colombiano por parte de la Unidad de Tráfico de la Oficina del Sheriff del Condado de Effingham - crédito Effingham County Sheriff’s Office Traffic Unit/Facebook
Este fue el primer reporte que se conoció tras la captura del ciudadano colombiano por parte de la Unidad de Tráfico de la Oficina del Sheriff del Condado de Effingham - crédito Effingham County Sheriff’s Office Traffic Unit/Facebook

Colombiano intentó escaparse del hospital luego del siniestro vial en Georgia

Según el reporte oficial, el vehículo Ford Escape que conducía Jansasoy cruzó la línea central de la vía y colisionó de frente contra una camioneta Chevy Silverado manejada por Sharpe.

La Oficina del Sheriff detalló que Sharpe quedó atrapado dentro de su vehículo tras el impacto.

Los equipos de bomberos trabajaron en la extracción y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde murió a consecuencia de las heridas sufridas en el accidente.

El propio Jansasoy también fue llevado a un centro médico bajo custodia. Según detallaron las autoridades a medios locales, el sospechoso intentó abandonar el hospital antes de recibir el alta médica, lo que derivó en su detención inmediata.

crédito Effingham County Sheriff's Office
Deiby Jhonatan Janamejoy Jansasoy ingresó de manera ilegal por el sur del país en diciembre de 2023 - crédito Effingham County Sheriff's Office

Las autoridades informaron que Jansasoy enfrenta cargos por homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente, manejar bajo los efectos del alcohol (DUI), no mantener el carril y conducir sin licencia.

El DHS confirmó a medios estadounidenses que Jansasoy ingresó a Estados Unidos de manera ilegal a través de la frontera sur en diciembre de 2023, y en abril de 2026 se le había emitido una orden definitiva de deportación, destacó Telemundo.

En declaraciones oficiales se especificó por parte del Departamento que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitó formalmente a las autoridades locales que mantuvieran bajo custodia a Jansasoy y notificaran a la agencia antes de cualquier liberación.

“ICE emitió una orden de detención solicitando a las autoridades locales que no pusieran en libertad a este extranjero ilegal con antecedentes penales sin notificar previamente a ICE, el 2 de mayo de 2026”, indicó el organismo federal.

De los 50.000 dólares que se buscan recolectar para solventar los gastos funerarios y de apoyo a Crystal (esposa) y los dos hijos de Michael, ya lograron 36.000 por medio de una plataforma de financiación colectiva - crédito captura de pantalla GoFundMe / sitio web
De los 50.000 dólares que se buscan recolectar para solventar los gastos funerarios y de apoyo a Crystal (esposa) y los dos hijos de Michael, ya lograron 36.000 por medio de una plataforma de financiación colectiva - crédito captura de pantalla GoFundMe / sitio web

Michael Sharpe, la víctima del accidente de tránsito por el que capturaron al colombiano

La situación provocó que familiares y conocidos de la familia que formó Sharpe (su esposa y pareja de hijos), organizaran una colecta de dinero a través de crowdfunding (financiación colectiva) por medio de la plataforma GoFundMe.

En la descripción se precisó: “Crystal y sus dos hijos pequeños enfrentan una pérdida inimaginable tras el repentino fallecimiento de su esposo, Danny (como le decían de cariño al padre de 47 años)”.

“Su inesperada muerte ha dejado a Crystal con el enorme desafío de apoyar a sus hijos tanto emocional como económicamente. En medio de su dolor, la familia ahora se enfrenta a gastos inmediatos y a la incertidumbre de cómo hacer frente a sus necesidades continuas sin el apoyo constante de Danny”, agregó el mensaje en la plataforma.

En la parte final de la publicación se precisó que “los fondos recaudados irán directamente a ella (Crystal). Ayudarán a cubrir costos urgentes y proporcionarán una red de seguridad para ella y sus hijos mientras comienzan a reconstruir sus vidas”.

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