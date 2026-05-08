Colombia

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 8 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un alza en su valor respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen ZJCMJV5ZMNA2HHZ22JEMTV5DBU

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3.733,88 pesos colombianos, lo que representa un incremento del 0,24% respecto al precio de cierre anterior de 3.725,06 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 1,63%, aunque su variación interanual muestra una caída del 7,29%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con dos jornadas consecutivas de incremento. La volatilidad actual se sitúa en 12,94%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 13,24%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

El panorama del dólar en Colombia para 2026

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

PUBLICIDAD

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Google icon

Temas Relacionados

Precio del dólar en ColombiaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal rebajó sus expectativas de crecimiento para Colombia: el PIB tendencial bajó de 2,8% a 2,6% para la próxima década

El organismo que vigila las finanzas públicas del país revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento para los próximos diez años

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal rebajó sus expectativas de crecimiento para Colombia: el PIB tendencial bajó de 2,8% a 2,6% para la próxima década

Giro de Italia EN VIVO con Egan Bernal en acción: siga el minuto a minuto de la etapa 1

La carrera inició en territorio búlgaro y tendrá una etapa llana. Einer Rubio y Santiago Buitrago serán la representación nacional en la ronda italiana

Giro de Italia EN VIVO con Egan Bernal en acción: siga el minuto a minuto de la etapa 1

Video: niño de dos años sobrevivió tras caer desde un cuarto piso en Bogotá, vecinos improvisaron una red y evitaron una tragedia

El menor quedó suspendido durante varios segundos desde la terraza de una vivienda en La Gaitana, mientras residentes del sector intentaban auxiliarlo en medio de escenas de angustia

Video: niño de dos años sobrevivió tras caer desde un cuarto piso en Bogotá, vecinos improvisaron una red y evitaron una tragedia

Johanna Fadul sorprendió al revelar una imagen íntima de sus hijas fallecidas y les envió un sentido mensaje

La actriz ha mencionado en varias oportunidades cómo la pérdida de sus gemelas impactó su vida. El tema aparece con frecuencia en sus redes sociales y forma parte de su experiencia personal

Johanna Fadul sorprendió al revelar una imagen íntima de sus hijas fallecidas y les envió un sentido mensaje

Un inmigrante colombiano chocó a un padre de familia y la Oficina de Seguridad Nacional de Donald Trump responsabiliza a la gestión Biden

El estadounidense Michael Sharpe (de 47 años) falleció luego de ser trasladado a un centro médico local en Savannah (Georgia), tras ser impactado por el vehículo que manejaba Deiby Jhonatan Janamejoy Jansasoy (27), presuntamente bajo los efectos del alcohol

Un inmigrante colombiano chocó a un padre de familia y la Oficina de Seguridad Nacional de Donald Trump responsabiliza a la gestión Biden
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul sorprendió al revelar una imagen íntima de sus hijas fallecidas y les envió un sentido mensaje

Johanna Fadul sorprendió al revelar una imagen íntima de sus hijas fallecidas y les envió un sentido mensaje

Carlos Vives reveló lo que le costó dejar a un lado la fama para enfocarse en su música y cultura: “He tenido que aprender”

Lincoln Palomeque confirmó su regreso a ‘La reina del sur 4’: no será el único colombiano

Yaya Muñoz hizo sorprendente revelación sobre sus anillos de compromiso en medio de la polémica entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza

La actriz Mariana Gómez reveló el sexo de su bebé con un tierno video junto a su pareja

Deportes

Giro de Italia EN VIVO con Egan Bernal en acción: siga el minuto a minuto de la etapa 1

Giro de Italia EN VIVO con Egan Bernal en acción: siga el minuto a minuto de la etapa 1

Más imágenes de las protestas de la hinchada del Medellín en el partido de Copa Libertadores ante Flamengo: dañaron los baños del Atanasio Girardot

Junior vs. Cerro Porteño 0 -1 en Copa Libertadores: el conjunto barranquillero no pudo con la visita

Millonarios volvió a ganar en el estadio Centenario de Uruguay luego de 29 años: esta es la historia

Cancelado el partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores: disturbios en la tribuna norte impidieron su realización