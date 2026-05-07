Colombia

Fue absuelto Fernando Sanclemente, exembajador de Colombia en Uruguay, por falta de pruebas en caso de laboratorio de cocaína

La decisión judicial pone fin a un proceso de seis años en el que no se hallaron evidencias suficientes para condenar a Sanclemente

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Fernando Sanclemente es absuelto tras seis años de proceso por caso de laboratorio en Guasca: Iván Cancino se pronunció en X - crédito Cancillería - Colprensa
Fernando Sanclemente es absuelto tras seis años de proceso por caso de laboratorio en Guasca: Iván Cancino se pronunció en X - crédito Cancillería - Colprensa

La Juez 50 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá emitió un fallo absolutorio a favor de Fernando Sanclemente, exembajador de Colombia en Uruguay.

La decisión se basa en que la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar que Sanclemente hubiera destruido pruebas relacionadas con un laboratorio de procesamiento de cocaína hallado en su finca de Guasca, Cundinamarca, en abril de 2020.

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Durante el proceso, el ente acusador sostuvo que Sanclemente podría haber tenido participación en la supuesta obstrucción de la investigación, pero la jueza determinó que “no se acreditó” ningún acto de destrucción de evidencia por parte del exfuncionario.

El fallo señaló que no existen elementos que vinculen de manera directa a Sanclemente con el laboratorio ni con la eliminación de material probatorio.

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Tras lo anterior, el abogado Iván Cancino, defensor de Sanclemente, se pronunció tras la lectura del fallo a través de sus redes sociales. “Después de seis años de lucha hoy tenemos sentido del fallo absolutorio en favor de Fernando Sanclemente Álzate”, escribió.

Cancino destacó que, según la intervención de uno de los participantes en el proceso, “probó más la defensa”. El jurista insistió en que Sanclemente “no participó de ningún laboratorio y no destruyó ninguna prueba”.

Cancino agradeció la confianza de Sanclemente y su familia durante el proceso judicial. “Gracias a él y a su familia por su confianza en las #defensasconelalma, gracias a todo mi equipo”, manifestó el abogado en la plataforma X.

La absolución de Sanclemente pone fin a un caso que se extendió durante seis años y que mantuvo la atención pública por la relevancia del exembajador y la gravedad de las acusaciones. Con la determinación de la jueza, queda establecido que no existieron pruebas suficientes para responsabilizarlo penalmente.

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