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Observadores de la Unión Europea llegan a Colombia para vigilar las elecciones en 2026 y advierten sobre la violencia en Cauca y Valle

La Misión de Observación Electoral del organismo internacional desplegará veedores en todos los departamentos del país. Además, su director adjunto defendió la solidez del sistema electoral colombiano, aunque reconoció la influencia negativa de grupos armados en la jornada electoral

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Ilustración risográfica: Hombre con gafas en primer plano, la bandera de la Unión Europea a su izquierda y una urna electoral de Colombia con una mano votando a su derecha.
José Antonio de Gabriel, director adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), oficializó el despliegue de 150 observadores internacionales en los 32 departamentos de Colombia para las elecciones presidenciales- crédito VisualesIA

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) puso en marcha el despliegue de 150 observadores internacionales en todo el territorio colombiano para vigilar las elecciones presidenciales.

Los veedores estarán presentes en los 32 departamentos del país durante las próximas semanas y enviarán información desde las regiones, que será consolidada en patrones estadísticos para tener una visión completa del proceso.

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José Antonio de Gabriel, director adjunto de la MOE-UE, fue quien oficializó el arranque de la operación durante una rueda de prensa. Aseguró que son personas de la Unión Europea que van a estar en los municipios mirando cómo se vota, cómo se cuentan los votos y cómo funciona todo el proceso, para luego reportar si algo no está bien.

De Gabriel señaló que la misión no solo revisará los aspectos técnicos, sino que también seguirá de cerca lo que ocurra en las campañas sobre el terreno.

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Jornada electoral - crédito Jesús Avilés
La MOE-UE desplegará 150 veedores en todo el territorio colombiano. Su misión es monitorear cada fase del proceso electoral, desde las campañas hasta el conteo de votos en las mesas - crédito Jesús Avilés

“Enfrentamos con confianza este proceso. La UE estará analizando tanto el plano técnico como la campaña sobre terreno. Estaremos también acompañando el trabajo de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Con la experiencia de las elecciones al Congreso y con la mayor simplicidad del proceso, todo debería ser más sencillo. La contribución nuestra será estar atentos y vigilantes a todas las fases del proceso y comunicar nuestras observaciones“, afirmó el director adjunto.

Frente a las dudas que el Gobierno y el Pacto Histórico han expresado sobre el software electoral, De Gabriel tomó distancia de ese debate y trasladó la discusión hacia otro punto: la transparencia en el conteo físico de los votos.

“Respeto cualquier duda legítima. Pero nosotros, en principio, hemos puesto el asunto en otro campo, no tanto en el software, que al fin y al cabo no es más que una calculadora para sumar datos, sino en la transparencia de esos datos. Se cuentan manualmente y se escrutan en comisiones abiertas donde hay jueces. Que se pueda observar directamente cada uno de esos pasos es una verdadera garantía de transparencia del sistema colombiano, que es extraordinariamente sólido”, dijo.

Los primeros resultados preliminares del preconteo electoral comenzarán a consolidarse hacia las 5:00 p. m. del domingo 8 de marzo de 2026 - crédito Registraduría
El director adjunto de la MOE-UE advirtió sobre el incremento de violencia en Cauca y Valle del Cauca en las semanas previas a los comicios presidenciales, y señaló que el Plan Democracia está activo y reforzado - crédito Registraduría

Dicho de otra manera, para la MOE-UE, lo que importa no es el programa de computador, sino que cualquier persona pueda ver con sus propios ojos cómo se cuentan los votos en las mesas, con jurados y en público.

El director adjunto también se refirió a uno de los temas que más preocupa de cara a los comicios: la presencia de grupos armados en varias regiones del país. De Gabriel reconoció que la violencia no es un fenómeno nuevo en los procesos electorales colombianos.

“Naturalmente nos preocupa la presencia de grupos armados en el territorio. No se trata de algo nuevo, por desgracia es crónico desde hace décadas, afecta a todos y cada uno de los procesos electorales. Somos conscientes que ha habido incremento de violencia en las últimas semanas, especialmente en Cauca y Valle, es algo preocupante”, señaló.

Para la Misión de Observación Electoral de la UE, la principal garantía del sistema electoral colombiano es que los votos se cuentan de forma manual y en comisiones abiertas con presencia de jueces- crédito Colprensa
Para la Misión de Observación Electoral de la UE, la principal garantía del sistema electoral colombiano es que los votos se cuentan de forma manual y en comisiones abiertas con presencia de jueces- crédito Colprensa

El funcionario advirtió que ese clima de violencia no solo puede alterar la jornada del día de las votaciones, sino todo el período previo. “¿Puede tener impacto en las elecciones? Naturalmente puede tener impacto la violencia. Pero no solo en la jornada electoral, sino antes. Se crean unas circunstancias que afectan la capacidad de hacer campaña, la libertad de los votantes, etc. Es algo con lo que desgraciadamente el país convive desde hace mucho tiempo”, agregó.

Ante ese panorama, De Gabriel indicó que la misión hace seguimiento conjunto con la Policía y el Ejército a las medidas de seguridad adoptadas en los territorios. “Lo que nos queda es confiar en que los mecanismos dispuestos por las autoridades y el Estado para defender el derecho de los ciudadanos a votar libremente funcionen.

El Plan Democracia está activo y se ha reforzado. Estamos siguiendo junto con la Policía y el Ejército las medidas que se toman para garantizar la seguridad en los territorios”, concluyó el director adjunto de la MOE-UE.

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