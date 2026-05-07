Nuevas trabas para la elección del nuevo contralor en el Congreso: un abogado demandó el proceso por inconstitucional

La demanda expone que el Congreso controla ahora todo el proceso: desde la convocatoria y criterios hasta la elección final del contralor general colombiano - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El proceso de elección del contralor General de la República en Colombia sufre un nuevo revés luego de que la Corte Constitucional recibiera una demanda que solicita la suspensión inmediata del concurso.

La acción fue radicada por el abogado Carlos Javier Soler, argumentando que estaría incurriendo en una presunta inconstitucionalidad.

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En su argumentación, el jurista explicó que la reforma establecida en 2015 transfirió la elección a un concurso de méritos bajo control del Congreso, modificando el esquema previsto por la Constitución de 1991, que daba a las altas cortes la facultad de presentar la terna de candidatos.

Esta acción, según sus declaraciones a Semana, pone en riesgo los mecanismos de transparencia y control en la vigilancia de los recursos públicos, porque facilita la concentración del poder de nominación y elección en el legislativo, actor vinculado políticamente a los entes vigilados.

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“La Asamblea Nacional Constituyente generó una constitución 1991 y ahí traía claro cómo se elegía el contralor general. Decía que un candidato de la Corte Suprema, un candidato de la Corte Constitucional, un candidato del Consejo de Estado, las tres altas cortes, cada uno en su mecanismo interno, elegían un candidato de entera preparación, de entera formación, con unas cualidades especiales y lo presentaba ante el Congreso. Y de esos tres, solamente de esos tres, el Congreso se reunía, los estudiaba, los escuchaba y elegía al contralor”, subrayó el jurista al citado medio de comunicación.

Exclusión de las altas cortes

La demanda reclama además una decisión de fondo que revierta el actual sistema y restituya a las altas cortes su papel original en la conformación de candidatos. El argumento clave señala que, desde la reforma de 2015, el Congreso designa no solo a los elegibles, sino que también estipula los criterios, evalúa, y finalmente elige al contralor, consolidando toda la potestad de selección en manos del poder legislativo.

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“En palabras castizas, excluyeron a las altas cortes y la transparencia que esto daba de un procedimiento que era compuesto y quedó todo concentrado en el Congreso de la República. Y el Congreso es quien, teniendo asidero político, escoge quiénes son los elegibles, dice qué universidad hace el tema, dicen cómo los eligen, cómo se puntúa y luego escogen entre ellos mismos”, comentó.

Según la demanda, esta modificación constituye una sustitución de la arquitectura constitucional. Se cita el “test de reviviscencia”, que —de ser aceptado por la Corte— reviviría la disposición original de la Constitución Política que otorgaba la preponderancia en la selección de la terna a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

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Un extracto de la demanda presentado por Soler fundamenta la acción bajo la doctrina del “juicio de sustitución” que, en palabras de Soler, “comprende el vicio de competencia, en tanto el Congreso, como poder de reforma o constituyente derivado, carece de competencia para sustituir, derogar o reemplazar la Constitución”.

Suspensión de la elección

En ese sentido, el abogado Carlos Soler solicita una medida cautelar inmediata para que se detenga la elección hasta que haya una decisión de fondo por parte de la Corte Constitucional. En tal caso, propone que el actual contralor general permanezca en el cargo hasta que se resuelva el proceso, apoyándose en el “principio de continuidad del servicio público”, sustentado en la sentencia C-141 de 2010.

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“Esto no tiene algo más que buscar el sentido de transparencia que tanto se necesita en este momento en Colombia, porque los recursos públicos vemos cómo se mueven a mares, a chorros, de manera directa a donde amigos del Gobierno. Esto tiene que ser muy transparente y debe ser personas muy probas”, sustentó.

Según la demanda, aceptar esta medida protegería la distribución original de competencias trazada al inicio de la década de 1990.

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“No quiero hacer señalamientos de ningún motivo, pero lo que estoy es invocando la Constitución y estoy yendo donde los jueces de la República a pedir que haya transparencia en la elección del contralor, sin ningún interés ni nada más que hacer una estudio claro de toda la línea jurisprudencial”, puntualizó.

La Corte Constitucional enfrenta ahora la solicitud de un pronunciamiento urgente. Si otorga la medida cautelar, la elección del próximo contralor quedaría congelada y solo una decisión de fondo determinaría si el procedimiento vuelve al sistema mixto anterior, con participación de las tres altas cortes.

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Así va el proceso

Por el momento, el Congreso de Colombia elegirá el 17 de mayo a 10 finalistas entre los 20 principales aspirantes a dirigir la Contraloría General.

Entre estos se encuentran Carlos Mario Zuluaga, Luis Enrique Abadía, Diana Carolina Torres García, Rosalba Cabrales, Elisina Ortega y Ana Monsalvo.

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El reemplazo definitivo de Rodríguez será designado por el nuevo parlamento el 12 de agosto, según el cronograma definido por el legislativo.