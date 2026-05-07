Colombia

Identifican a responsables de los daños en Transmilenio tras disturbios del 5 de mayo: esto dijo la Secretaría de Seguridad

El origen de los hechos se remonta a una protesta en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica, donde una joven intentó ingresar a una estación del sistema sin pagar el pasaje

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Secretaria de Seguridad sobre vándalos que protagonizaron desmanes en Bogotá - crédito @SeguridadBOG/X
Secretaria de Seguridad sobre vándalos que protagonizaron desmanes en Bogotá - crédito @SeguridadBOG/X

Tras los disturbios del martes 5 de mayo de 2026 en las cercanías de la Universidad Pedagógica de Bogotá, las autoridades locales difundieron imágenes de los presuntos implicados, pidiendo la colaboración ciudadana.

La Secretaría de Seguridad afirmó: “Estos son algunos de los vándalos que atentan contra los ciudadanos y contra el sistema de transporte público. Ayer lo hicieron en la troncal Caracas con calle 76”.

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El impacto en la estación Calle 76 motivó a la Policía Metropolitana a solicitar ayuda para dar con los responsables. “Si tiene información sobre su paradero, llame a la Línea 123 o a la Línea Contra el Crimen: 314 358 7212”, solicitaron las autoridades locales tras la publicación del cartel.

Secretaría de Seguridad reveló los rostros de los responsables de los disturbios en Bogotá el 5 de mayo - crédito @SeguridadBOG/X
Secretaría de Seguridad reveló los rostros de los responsables de los disturbios en Bogotá el 5 de mayo - crédito @SeguridadBOG/X

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad y videos difundidos en redes sociales evidenciaron cómo un grupo de más de diez personas forzó el acceso principal de la universidad utilizando objetos contundentes. El ataque dejó la fachada visiblemente dañada, mientras se observaban intentos por ingresar a la institución

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Según versiones iniciales, el origen de los hechos se remonta a una protesta en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica, donde una joven intentó ingresar sin pagar el pasaje en una estación de TransMilenio. Personal de seguridad intervino, lo que desató una discusión que escaló rápidamente.

En pocos minutos, la disputa se convirtió en un enfrentamiento que involucró a estudiantes de la Universidad Pedagógica, jóvenes de la Sergio Arboleda y trabajadores del sistema de transporte. El altercado derivó en actos violentos que alcanzaron a vigilantes y otros ciudadanos presentes en el lugar.

Videos en redes sociales muestran a más de diez personas forzando el acceso y atacando la universidad - crédito Pasa en Bogotá/X

César Restrepo, secretario de Seguridad, afirmó que los recientes ataques contra la infraestructura del sistema de transporte público fueron resultado de una planificación deliberada y no incidentes aislados.

La identificación de tres personas clave —dos hombres, entre ellos uno encapuchado, y una mujer con el rostro cubierto parcialmente— se logró, según la entidad, mediante imágenes de cámaras de la Avenida Caracas.

De acuerdo con el funcionario, estos individuos fueron registrados mientras vandalizaban buses y estaciones, según declaraciones oficiales.

Los ataques no se limitaron al ámbito académico. Testigos reportaron daños en buses del Sitp y en varias estaciones de TransMilenio, lo que agravó los problemas de movilidad. Las calles 76 y 72, cercanas a la Universidad Pedagógica y a la Sergio Arboleda, fueron escenarios de bloqueos y largas filas.

Tanto estudiantes como vigilantes resultaron agredidos durante los incidentes registrados en cámaras de seguridad - crédito Concejal Juan DAvid Quintero

Corte Suprema de Justicia confirmó condena a Epa Colombia por instigación con fines terroristas

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia reafirmó la condena contra la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, por varios delitos vinculados a actos vandálicos cometidos en Bogotá. La decisión, plasmada en un documento de 23 páginas, ratificó las penas por daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas.

La sentencia se origina en hechos que tuvieron lugar cuando Barrera destruyó con un martillo parte de la estación Molinos del sistema TransMilenio. Además, participó en acciones violentas contra la URI de Tunjuelito, grabando y difundiendo estos episodios en redes sociales.

Durante el proceso penal, los jueces expusieron que los mensajes compartidos por la creadora de contenido en sus plataformas no solo documentaron los hechos, sino que también tenían el potencial de incitar a terceros a cometer delitos similares. Los magistrados destacaron que este comportamiento alteró el orden público y generó preocupación social.

La Corte Suprema de Justicia volvió a negar una tutela de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, que buscaba desvincularla del delito de terrorismo por el que se le condenó a pagar más de 5 años de cárcel - crédito Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia volvió a negar una tutela de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, que buscaba desvincularla del delito de terrorismo por el que se le condenó a pagar más de 5 años de cárcel - crédito Corte Suprema de Justicia

La defensa de Barrera intentó revertir el fallo mediante una tutela, argumentando que los mensajes no debían ser considerados incitación al delito. Sin embargo, la Sala de Casación Penal rechazó la solicitud, aludiendo a la gravedad de la repercusión que los actos y publicaciones de la influenciadora tuvieron sobre la tranquilidad ciudadana.

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