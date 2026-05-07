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Colombiano detenido en La Picota de Bogotá fue acusado del brutal asesinato de un vendedor de lotería en España: será extraditado para enfrentar juicio

Las autoridades españolas ubicaron al sospechoso tras una operación conjunta con organismos colombianos, luego de varios meses de seguimiento por el crimen ocurrido en una zona rural de Cádiz, donde la víctima recibió decenas de heridas con arma blanca

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La investigación del asesinato de Ambrosio González se extendió durante varios meses e involucró labores conjuntas entre autoridades de España y Colombia - crédito Guardia Cívil de España

La captura, el 4 de mayo de 2026 en Cartagena, Colombia, del principal sospechoso por el asesinato de Ambrosio González —vendedor de lotería español de 61 años hallado muerto en la provincia de Cádiz— marcó el cierre de una investigación que durante meses involucró a autoridades judiciales y policiales de ambos países.

El hombre permanece recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá, mientras avanza el proceso para su extradición a España.

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El caso generó un fuerte impacto en la región de Andalucía, especialmente en la localidad de Ubrique, donde González era ampliamente conocido. Las autoridades españolas calificaron el crimen como uno de los más violentos registrados en la Sierra de Cádiz en los últimos años, no solo por la brutalidad del ataque, sino también por las circunstancias que rodearon el homicidio.

De acuerdo con la investigación de la Guardia Civil española, el crimen ocurrió en septiembre de 2025 en una finca ubicada en Tavizna, una zona rural perteneciente al municipio de Benaocaz, en el país ibérico.

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El cuerpo de González fue encontrado dentro de la propiedad y la autopsia reveló un dato estremecedor: la víctima recibió hasta 70 heridas con arma blanca, aunque únicamente dos fueron consideradas mortales.

El principal señalado por el asesinato de Ambrosio González permanece detenido en Colombia mientras avanza el proceso de extradición solicitado por la justicia española - crédito Guardia Civil de España
El principal señalado por el asesinato de Ambrosio González permanece detenido en Colombia mientras avanza el proceso de extradición solicitado por la justicia española - crédito Guardia Civil de España

Las autoridades establecieron que gran parte de las agresiones tuvieron como objetivo presionar a la víctima para que entregara la combinación de una caja fuerte instalada en la vivienda. Sin embargo, pese a que el compartimiento fue manipulado, nunca logró ser abierto.

La investigación fue liderada por el Equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz. Desde las primeras semanas, los investigadores centraron sus sospechas en el entorno más cercano de la víctima, particularmente en una mujer colombiana que había sido pareja sentimental de González y en el hijo de esta.

Según medios españoles, la relación entre González y la mujer había estado marcada por conflictos y tensiones previas al asesinato.

La mujer trabajaba como cuidadora de adultos mayores y, tras varios meses de seguimiento e intercambio de información entre autoridades de España y Colombia, terminó siendo vinculada formalmente al caso.

La clave para avanzar en la investigación fue una comisión rogatoria internacional solicitada por un tribunal español, mecanismo judicial que permitió coordinar actuaciones con las autoridades colombianas. Gracias a ello, el pasado 2 de febrero de 2026 se produjo la captura del principal sospechoso en territorio colombiano.

El operativo incluyó un allanamiento a su vivienda y la detención simultánea de la madre del hombre, es decir, la expareja de la víctima. Posteriormente, ambos fueron puestos a disposición de las autoridades mientras avanzan los trámites judiciales correspondientes.

Agentes de la Guardia Civil de España viajaron a Colombia para coordinar las diligencias judiciales y apoyar la captura del principal sospechoso del asesinato de Ambrosio González - crédito Guardia Cívil de España
Agentes de la Guardia Civil de España viajaron a Colombia para coordinar las diligencias judiciales y apoyar la captura del principal sospechoso del asesinato de Ambrosio González - crédito Guardia Cívil de España

Actualmente, el principal señalado permanece recluido en la cárcel La Picota, uno de los centros penitenciarios más conocidos de Colombia y donde permanecen procesados por delitos de alto impacto. España ya inició el procedimiento para solicitar oficialmente la extradición y que el sospechoso responda ante la justicia de ese país.

La Guardia Civil confirmó que agentes españoles viajaron a Colombia para participar en distintas diligencias relacionadas con el caso, lo que permitió consolidar las pruebas y dar por finalizada la investigación policial.

De acuerdo con la hipótesis oficial, el móvil del crimen habría sido económico.

Los investigadores sostienen que los responsables buscaban acceder al dinero o bienes guardados en la caja fuerte de la vivienda de González. No obstante, el plan no habría salido como esperaban, pues el compartimiento permaneció cerrado incluso después del ataque.

Durante el operativo realizado en Colombia, las autoridades allanaron la vivienda del señalado y recopilaron elementos clave para avanzar en la investigación del crimen ocurrido en España - crédito Guardia Cívil de España
Durante el operativo realizado en Colombia, las autoridades allanaron la vivienda del señalado y recopilaron elementos clave para avanzar en la investigación del crimen ocurrido en España - crédito Guardia Cívil de España

Con las capturas realizadas y el proceso de extradición en marcha, el expediente policial quedó oficialmente cerrado en España.

Sin embargo, el caso todavía deberá avanzar en los tribunales, donde se definirá la responsabilidad penal de los implicados y las posibles condenas por uno de los homicidios más impactantes ocurridos recientemente en la Sierra de Cádiz.

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