San Andrés atraviesa ola de calor extrema y las temperaturas ya rompen récords históricos, esta es la advertencia del Ideam

Las temperaturas extremas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina superaron los promedios históricos y encienden las alertas climáticas del Ideam - crédito Decameron Aquarium

El calor en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina empezó a encender las alarmas de las autoridades climáticas. Durante los últimos días, habitantes y visitantes han reportado jornadas particularmente sofocantes, con una sensación térmica más intensa de lo habitual y temperaturas que ya están generando preocupación en distintos sectores de la isla.

Los registros más recientes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, muestran que San Andrés atraviesa uno de los episodios de calor más intensos de los últimos años. La entidad confirmó que en la última semana se presentaron máximas inusuales, con picos que superaron los promedios históricos para esta época del año.

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El Ideam confirma que San Andrés atraviesa uno de los episodios de calor más intensos registrados, con picos que rebasan promedios históricos - crédito Imagen ilustrativo infobae

Uno de los datos que más llamó la atención ocurrió el pasado 5 de mayo, cuando la temperatura alcanzó los 33,4 grados centígrados, superando incluso marcas oficiales que permanecían como referencia desde 1998. Para los expertos, no se trata de un evento aislado, sino de un comportamiento que comienza a mostrar señales de persistencia. “Lo que evidencia la persistencia de condiciones extremas de calor y permite identificar un posible episodio de ola de calor en la isla, debido a la continuidad de días con temperaturas excepcionalmente altas”, indicó el Ideam.

Además de los reportes oficiales, sistemas de monitoreo comunitario también documentaron condiciones aún más extremas en algunos sectores del archipiélago. En la zona de Elsy Bar, por ejemplo, se registraron máximas cercanas a los 38 grados, cifras que reflejan la intensidad del fenómeno y la percepción térmica que hoy viven los residentes.

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Aunque las playas siguen recibiendo visitantes y la actividad turística no se detiene, comerciantes, operadores turísticos y habitantes aseguran que el ambiente ha cambiado. Las horas del mediodía y primeras horas de la tarde se volvieron especialmente exigentes, obligando a muchas personas a modificar sus rutinas para evitar exposición prolongada al sol. La situación no se limita únicamente a San Andrés. En Providencia, los termómetros también muestran un aumento considerable. Allí, las temperaturas máximas recientes oscilan entre los 34 y 36,5 grados centígrados.

El 5 de mayo se alcanzó una temperatura de 33,4 grados centígrados en San Andrés, superando marcas oficiales desde 1998 - crédito EFE

Aunque en esta isla todavía no se supera el récord histórico oficial, los especialistas advierten que el incremento sigue siendo significativo y debe mantenerse bajo vigilancia. “Las condiciones actuales evidencian un incremento importante en las temperaturas del Archipiélago, asociado a factores atmosféricos y oceánicos que favorecen un ambiente más cálido de lo habitual. Esta situación aumenta la sensación térmica, el riesgo de agotamiento por calor y la probabilidad de incendios en la cobertura vegetal, además de generar impactos sobre actividades productivas y ecosistemas estratégicos”, sostuvo el Ideam.

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Ante este panorama, la entidad mantiene activa la alerta naranja para San Andrés, una medida preventiva que busca reducir riesgos asociados a la exposición prolongada a temperaturas extremas. El Ideam recordó que este tipo de condiciones puede afectar especialmente a personas mayores, niños, mujeres gestantes y pacientes con enfermedades crónicas, quienes suelen ser más sensibles a cambios bruscos en la temperatura ambiental.

La advertencia también se extiende a trabajadores que realizan labores al aire libre, deportistas y turistas que pasan varias horas bajo radiación solar intensa. Según la entidad, el riesgo principal está relacionado con cuadros de agotamiento por calor, deshidratación o insolación, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar, entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.

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Recomendaciones para prevenir afectaciones a la salud

Entre las principales medidas está aumentar el consumo de agua durante el día, incluso si no se presenta sensación de sed. También se recomienda evitar bebidas alcohólicas o con exceso de cafeína, ya que pueden acelerar la deshidratación. Otra sugerencia clave es limitar la exposición directa al sol durante las horas críticas. En caso de salir, es importante usar ropa ligera, de colores claros, sombrero o gorra y protector solar.

Las recomendaciones oficiales incluyen hidratación, evitar exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., y protegerse con ropa adecuada y sombrero - crédito Andina

Las autoridades también aconsejan permanecer en lugares ventilados o con sombra, reducir actividades físicas intensas en exteriores y prestar atención a síntomas como mareo, debilidad, dolor de cabeza o sudoración excesiva. En hogares con adultos mayores o menores de edad, se recomienda mantener una hidratación constante y vigilar cualquier señal de fatiga o malestar.

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