Colombia

Hombre arrolló a una perrita y luego se dio a la fuga, a pesar de que había prometido llevarla al veterinario: este es el video

En videos publicados en redes sociales se observa el momento en que la ciudadanía halló a la canina abandonada por el sujeto

Guardar
Google icon

El episodio de maltrato animal ocurrió en el barrio La María, generando indignación y rápida reacción de la comunidad local - crédito Captura de video Instagram

Hay indignación en el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca, tras conocerse que un hombre que circulaba en un vehículo particular habría arrollado a una perrita que cruzaba la calle.

En videos en redes sociales se observa cómo la comunidad intercepta al sujeto en el barrio La María de la localidad colombiana. En las grabaciones se muestra el momento en el que el conductor intenta seguir su recorrido tras el atropello.

PUBLICIDAD

La reacción de los habitantes impidió que se marchara sin consecuencias. Tras la presión, el sujeto recogió a la perrita y prometió llevarla a un centro veterinario para su pronta atención.

No obstante, la denuncia ciudadana alcanzó una nueva dimensión cuando la mascota fue hallada inmóvil y herida sobre un andén en el mismo sector de Soacha, lo que dejó en evidencia el incumplimiento del compromiso de atención veterinaria.

PUBLICIDAD

Imagen de referencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Imagen de referencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con reportes de usuarios en las plataformas digitales, la canina tendría fracturas en las patas traseras.

Plataforma Alto, una organización defensora de la vida de los animales, lanzó su petición a las autoridades para que se adelante la busqueda del sujeto responsable del accidente contra el animal.

“Este sujeto atropelló a una perrita en Soacha. Cuando trataba de huir, los vecinos obligaron a que la llevara a una veterinaria, pero lo que hizo fue recogerla y dejarla abandonada con una fractura de cadera. La comunidad hace un llamado urgente para dar con el responsable de este acto vil y que sea procesado por las autoridades”, declaró la organización social en la red social X.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la evolución de la canina.

- crédito @PlataformaALTO/X
- crédito @PlataformaALTO/X

Maltrato animal en Palmira

El caso de la perrita atropellada en Soacha se suma al de Bruno, un perro criollo que fue atacado a golpes por dos hombres en un parque de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca.

El hecho se dio en el barrio Portal de Las Palmas del municipio vallecaucano, lo que conmocionó a la comunidad y provocó manifestaciones públicas, así como un creciente reclamo colectivo de justicia.

La investigación reveló que Bruno murió por el estallido de un pulmón, de acuerdo con el informe médico veterinario revelado por medios locales.

La situación se desencadenó cuando, según la versión de la propietaria del animal, un perro pitbull del vecindario escapó de su domicilio e intentó atacar a otro perro de la manada, provocando la reacción instintiva de Bruno. Durante el altercado, dos hombres salieron de una vivienda y propinaron patadas repetidas al canino, los cuales, de acuerdo a declaraciones de testigos, buscaban intervenir entre la pelea de los perros.

La agresión a Bruno generó indignación social y reabrió el debate sobre la aplicación de la Ley Ángel en Colombia - crédito X
La agresión a Bruno generó indignación social y reabrió el debate sobre la aplicación de la Ley Ángel en Colombia - crédito X

Pese a los esfuerzos tras su traslado de urgencia a una clínica veterinaria, el animal no sobrevivió a las lesiones sufridas.

El parte clínico detalló la gravedad del ataque, que sustenta el proceso judicial en curso. Tras responder a un reporte de riña, la Policía del Valle del Cauca detuvo al sospechoso y lo puso a disposición de la Fiscalía por el delito de maltrato animal, conducta sujeta a penas de prisión y multas económicas bajo la legislación vigente.

La propietaria de Bruno, en una grabación difundida en redes sociales, manifestó entre sollozos que el presunto agresor intentó justificar el ataque afirmando que su perro había sido mordido por Bruno, aunque ese animal no resultó lesionado. “Él dice que porque mi perro le había mordido a su pitbull, pero su perro está bien, él no le hizo nada, y el mío está muerto”, relató la cuidadora.

Un grave caso de maltrato animal llevó a la detención de un hombre de 32 años y desencadenó una movilización social con una velatón, mientras crece la presión para que la Ley Ángel se aplique con rigor - crédito @ColombiaOscura / X

Ley Ángel

Usuarios en plataformas digitales manifestaron su frustración por la reiterada impunidad en casos similares y demandaron la aplicación estricta de la Ley Ángel.

Dicha normativa (Ley 2455 de 2025) introdujo un endurecimiento de las sanciones para quienes incurren en maltrato animal en Colombia. La normativa contempla penas de prisión de entre 32 y 56 meses y establece multas de 15 a 60 salarios mínimos legales vigentes para quienes causen la muerte de un animal.

Además, la ley prohíbe la tenencia de animales a los condenados, ordena la creación de un registro nacional de maltratadores y faculta a los agentes policiales a ingresar a viviendas ante indicios de peligro inminente para un animal. Entre los agravantes figura la violencia vicaria a través de animales, la difusión de imágenes de agresión y la mutilación con intenciones económicas.

Google icon

Temas Relacionados

Maltrato animalSoachaConductor atropella a una perritaLey AngelColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rescantaron a la llama ‘Chacarito’, que era explotada para tomarse fotos en el centro de Bogotá: tiene problemas cardiacos y de piel

Las autoridades encontraron que el animal presenta fuertes lesiones abiertas en sus extremidades, además de problemas en su dentadura y notorios signos de estrés al exponerse a turistas y locales durante largas jornadas

Rescantaron a la llama ‘Chacarito’, que era explotada para tomarse fotos en el centro de Bogotá: tiene problemas cardiacos y de piel

Alexa Torrex, de 'La casa de los famosos Colombia', le habría enviado indirecta a su expareja: "La de la plata era yo..."

La eliminada del ‘reality’ eligió su regreso a redes sociales para lanzar una canción cuya letra generó debates sobre el rol económico y sentimental que mantuvo con Jhorman Toloza en el pasado

Alexa Torrex, de 'La casa de los famosos Colombia', le habría enviado indirecta a su expareja: "La de la plata era yo..."

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

El cuadro bogotano visita Montevideo con la urgencia, y la necesidad de sumar la victoria para seguir con vida en la “Gran Conquista”

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

Polymarket refleja un empate técnico entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en la contienda presidencial

El mercado internacional de predicciones registra una diferencia mínima entre los dos principales aspirantes, reflejando alta competencia en la carrera presidencial

Polymarket refleja un empate técnico entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en la contienda presidencial

Día de la Madre 2026: planes inolvidables y gratuitos para sorprender a mamá en Colombia

Entre picnics, clases deportivas y caminatas ecológicas, la capital ofrece opciones para festejar a mamá de manera sencilla y especial, priorizando el tiempo en familia y la conexión con la naturaleza

Día de la Madre 2026: planes inolvidables y gratuitos para sorprender a mamá en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex, de 'La casa de los famosos Colombia', le habría enviado indirecta a su expareja: "La de la plata era yo..."

Alexa Torrex, de 'La casa de los famosos Colombia', le habría enviado indirecta a su expareja: "La de la plata era yo..."

El famoso tenor José Carreras se despide en Colombia: estas son las fechas de sus conciertos en Cali y Bogotá

Alejandro Riaño habló de la crisis que lo llevó a suspender su gira en Europa: “No dormí durante más de una semana”

Shakira sería la encargada de la canción oficial para el Mundial 2026: esta fue la pista que dio

Yeison Jiménez dejó varias canciones grabadas: productor reveló qué pasará con ellas

Deportes

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

Independiente Medellín vs. Flamengo EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Así quedó la tabla de posiciones de la Copa Libertadores tras el empate de Santa Fe y Corinthians: el “León” se complicó

Exjugador Jhon Viáfara, quien estuvo en la cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, elogió la política de Gustavo Petro: “Es como si hubiera aparecido la Virgen”