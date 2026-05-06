Presidente en mesa de votación: funciones, responsabilidades y qué implica el cargo en las elecciones

Un ciudadano ejerce su derecho al voto en una mesa de votación en Colombia. El presidente de mesa es el responsable de verificar la identidad de cada votante y de entregar las tarjetas electorales durante la jornada - crédito @Registraduria/X

Recibir la notificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil como presidente de mesa de votación no es un simple aviso administrativo. Quien ocupa ese rol se convierte en la máxima autoridad de esa mesa durante toda la jornada electoral y asume la responsabilidad directa de que los votos se cuenten bien, de que los formularios no tengan errores y de que ninguna irregularidad pase sin atención.

El cargo es de carácter obligatorio para los ciudadanos designados —salvo las excepciones que contempla la ley— y no cumplirlo puede acarrear multas o la destitución de cargos públicos.

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Cada mesa de votación opera con un equipo de seis jurados, entre los cuales el presidente encabeza la jerarquía. A él le corresponde firmar las actas principales, resolver en primera instancia las reclamaciones que presenten los testigos electorales y verificar que los datos registrados en los formularios correspondan exactamente a lo que contiene la urna. No es un rol decorativo, es el responsable último de la integridad de esa mesa.

El trabajo del presidente arranca a las 7:30 a.m., media hora antes de que abran las urnas. En ese lapso debe verificar el kit electoral: sobres, formularios E-10, E-11 y E-14, bolígrafos, urnas y tarjetas electorales.

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Los jurados de votación deben estar en su puesto desde las 7:30 a.m. para verificar el kit electoral y mostrar que las urnas están vacías antes de iniciar la jornada. El proceso de instalación es obligatorio y debe quedar registrado en el Formulario E-11- crédito VisualesIA

Antes de sellar la urna, debe mostrar a los demás jurados y a los testigos presentes que está vacía. Ese gesto, que puede parecer menor, es una garantía formal del proceso. El presidente también firma el acta de instalación, consignada en el Formulario E-11.

Entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., el presidente tiene funciones de control y validación continua. Recibe la cédula de ciudadanía de cada votante —solo son válidas la amarilla con hologramas y la digital— y verifica que la persona corresponda a la foto y que figure en el censo de la mesa (Formulario E-10).

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También entrega las tarjetas electorales: una por cada elección que se esté realizando en esa jornada. Ninguna tarjeta puede salir de la mesa sin que el voto haya sido depositado en la urna correcta.

Una vez el ciudadano vota, el presidente supervisa que firme y estampe su huella en el registro del Formulario E-11. Cada firma es un respaldo físico de que esa persona efectivamente ejerció su derecho al voto.

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El escrutinio: la fase más larga y la más delicada

El Formulario E-14 es el documento donde se consolidan los resultados de cada mesa. La Registraduría exige que no tenga tachones ni enmendaduras, pues cualquier corrección no autorizada puede anular los votos de esa mesa- crédito Registraduría Nacional

Cuando cierran las urnas a las 4:00 p.m., empieza la etapa más exigente. El presidente coordina la destrucción de las tarjetas electorales que no se utilizaron —un paso que busca evitar fraudes— y luego dirige el conteo de los votos. Hay una regla que no admite excepciones: el número total de votos no puede superar el número de personas que firmaron el Formulario E-11.

El resultado de ese conteo se registra en el Formulario E-14, el documento que consolida los resultados de la mesa. El presidente debe garantizar que los números sean legibles, sin tachones ni enmendaduras.

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Un formulario E-14 con correcciones no autorizadas puede anular la mesa o generar sospechas de fraude. Si hay un error, existen protocolos específicos, como notas al margen, para corregirlo sin invalidar el acta. Al cierre, el presidente entrega los sobres sellados a los delegados de la Registraduría, conocidos como Claveros.

Por ley, los jurados de votación tienen derecho a un día de descanso compensatorio dentro de los 45 días siguientes a la elección. Ningún empleador, público ni privado, puede negarlo- crédito REUTERS/Luisa González

El presidente no trabaja solo. La mesa tiene un vicepresidente, que apoya la verificación de identidad y reemplaza al presidente en sus ausencias temporales, y un vocal, encargado de entregar el Certificado de Votación y organizar las filas. Los jurados suplentes rotan en funciones de apoyo. La Registraduría recomienda dividir las tareas para que el proceso fluya: uno busca en el censo, otro entrega la tarjeta, otro hace firmar al votante.

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Beneficios y prohibiciones

Por su servicio, los jurados tienen derecho a un día de descanso compensatorio dentro de los 45 días siguientes a la elección, que ningún empleador —público ni privado— puede negar. En algunos procesos de carrera administrativa o adjudicación de becas estatales, haber sido jurado puede ser un criterio de desempate.

Las prohibiciones son igual de claras. El presidente no puede abandonar la mesa antes de que termine el escrutinio, so pena de sanciones penales y administrativas. Tampoco puede expresar inclinaciones políticas, usar prendas de partidos ni sugerir votos a los ciudadanos. Permitir que alguien vote con una cédula que no le pertenece constituye un delito electoral.

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