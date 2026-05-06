Sergio Fajardo expuso sus primeras acciones de llegar a la Presidencia y lanzó fuertes críticas a Petro: “Es maestro para tirar cortinas de humo”

Una encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Cambio ubica a Sergio Fajardo en el cuarto lugar con 2,7% de intención de voto - crédito Infobae Colombia

A medida que se acerca la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, el escenario político en Colombia se intensifica en medio de una confrontación política marcada entre sectores ideológicos. La disputa por la Presidencia para el periodo 2026-2030 se desarrolla en un contexto de incertidumbre sobre el rumbo que tomará el país, con debates centrados en seguridad, salud, economía, servicios públicos y gobernabilidad.

Según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio, el candidato Sergio Fajardo aparece en la cuarta posición con un 2,7% de intención de voto. Por delante se ubica Iván Cepeda, que lidera con el 37,2%; Abelardo de la Espriella, segundo con 20,4%; y Paloma Valencia con 15,6%.

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En este contexto, Infobae Colombia conversó con Fajardo sobre sus propuestas, prioridades y visión frente a los principales retos del país. El exgobernador abordó temas estructurales y expuso lo que, según afirmó, serían las primeras decisiones de su eventual gobierno.

Seguridad como punto de partida

El candidato señaló que la seguridad es el principal reto inmediato del país y cuestionó la respuesta del presidente Gustavo Petro frente a hechos violentos recientes - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Fajardo sostuvo que cualquiera que asuma el cargo deberá enfrentar de inmediato situaciones urgentes que atraviesa el país. “Yo creo que cualquier persona que llegue a la Presidencia tiene que atender las emergencias”, afirmó, al tiempo que reiteró que, aunque su enfoque histórico incluye educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura como motores de transformación, la coyuntura actual obliga a priorizar otros frentes.

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En ese sentido, insistió en que la seguridad es el principal desafío inmediato. “El que llegue aquí tiene la emergencia de la seguridad”, expresó, al mencionar los atentados recientes en Cauca y Valle del Cauca y el impacto en las comunidades afectadas. También cuestionó la reacción del presidente Gustavo Petro: “¿Ustedes han oído algún tipo de reflexión del presidente Petro sobre lo que ha pasado? (...) Ni una palabra, ni una. Este señor no tiene ni el más mínimo sentido de humanidad. ¿Cuánta gente está sufriendo? ¿Cuánta gente está llorando por sus muertos?”.

Fajardo añadió que no se trata de una preferencia política sino de una obligación del Estado: “No es que me guste o no me guste. Cualquier persona que llegue a la Presidencia tiene que enfrentarse a ese problema de la seguridad que este gobierno no enfrenta”. Además, criticó publicaciones del mandatario en redes sociales durante momentos de crisis: “El día sábado (...) cuando pasa lo que pasó, los atentados, él sube una foto de su cumpleaños”.

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El candidato también se refirió a la respuesta de otros sectores políticos: “Y de hecho, Cepeda, en la primera reacción, tampoco: ‘Eso es una política de la extrema derecha para afectarnos en las elecciones’, dijo. ¿A esa Colombia vamos?”, cuestionó. En su planteamiento, indicó que el proceso de “Paz Total” debe finalizar: “Primero se acaba el proceso de negociación Paz Total, que ha sido un caos total”, pese a señalar que históricamente ha apoyado los procesos de paz.

Fajardo describió un panorama de expansión de economías ilegales y grupos armados. “La multiplicación de las bandas criminales (...) es una criminalidad que se está multiplicando por todo el país”, afirmó, mencionando fenómenos como narcotráfico, minería ilegal, extorsión, gota a gota, tráfico de armas y de personas. Citó estudios de la Fundación Ideas para la Paz y aseguró: “Hay municipios en Colombia donde la autoridad es la banda criminal”.

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Frente a esta situación, propuso programas como “Ciudades más Seguras” y un plan antiextorsión, además de intervenciones territoriales en Catatumbo, Chocó y Cauca. Explicó que estas incluirían presencia permanente del Estado, articulación con autoridades locales, acción de la fuerza pública con inteligencia y trabajo social con comunidades. “¿Quién responde hoy en el Gobierno nacional por lo que está pasando en el Chocó (...)? No hay quien responda”, señaló.

Al ser consultado sobre cómo evitar una militarización total, Fajardo respondió que la acción debe combinar componentes de seguridad con intervención social. “La componente militar se necesita, pero usted tiene que ser capaz de llegar rápido a trabajar con las comunidades”, explicó, señalando la importancia de justicia efectiva y ejecución de obras públicas en territorios afectados.

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En ese contexto, cuestionó a otros candidatos: “¿Cuántas vías terciarias ha hecho Paloma Valencia o De la Espriella o Cepeda? ¿Han visto una? Pues no”, y defendió su experiencia en infraestructura y trabajo comunitario.

Reorganización del sistema de salud y control financiero del sector

Fajardo calificó la situación del actual sistema de salud como “un desorden total” - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En materia de salud, planteó la creación de un espacio de coordinación nacional con todos los actores del sistema. “Aquí nos sentamos y decimos: ‘De aquí no se para nadie hasta que no tengamos estas cuentas claras’”, afirmó, al referirse a la necesidad de una mesa técnica que involucre a EPS, clínicas, hospitales, asociaciones de pacientes y farmacéuticas.

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Además, detalló medidas como recalcular la UPC, intervenir EPS, mejorar la entrega de medicamentos, habilitar servicios hospitalarios y atender áreas como salud mental. También mencionó dificultades en la atención de pacientes en Bogotá: “Aquí le dicen: ‘No le atendemos los pacientes de la nueva EPS en el Instituto Cancerológico’ (...) a diez cuadras del ministerio”, lo que calificó como evidencia del desorden en el sistema.

Frente a la actual crisis en salud, Fajardo aprovechó para criticar la falta de claridad en las finanzas del actual sistema: “No tenemos las cuentas de la nueva EPS (...) maneja cerca del veinte por ciento de las personas de Colombia y no sabemos las cuentas”, señaló. También mencionó los cambios en la Superintendencia de Salud y calificó la situación como “un desorden total”.

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En ese contexto, lanzó una de sus críticas más directas al presidente Petro: “El presidente Petro es un maestro para tirar cortinas de humo, para pelear, pero es pésimo, incapaz de construir, de transformar”.

Advertencia por riesgo de apagón energético y fenómeno del Niño

El canddiato presidencial cuestionó la capacidad de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo de Adaptación para enfrentar este tipo de eventos - crédito Jesús Avilés/Montaje Infobae

El candidato también abordó el sector energético y advirtió sobre riesgos asociados a proyectos detenidos y posibles afectaciones en el suministro, especialmente en la región Caribe. Señaló que el país enfrenta un escenario en el que podría presentarse un apagón si no se toman medidas oportunas, y vinculó esta situación con la falta de ejecución en iniciativas clave del sector. Además, indicó que el contexto climático aumenta la necesidad de planificación anticipada frente a eventos como el fenómeno del Niño.

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En ese sentido, enfatizó la importancia de la preparación institucional y territorial. “Hoy todos los municipios de Colombia ya tendrían que tener el plan de preparación para el fenómeno del Niño”, afirmó, al señalar que existe conocimiento científico suficiente para anticipar este tipo de eventos. Explicó que, aunque no hay certeza absoluta sobre su intensidad, sí hay una alta probabilidad de ocurrencia, lo que exige acciones preventivas inmediatas por parte del Estado.

Fajardo detalló que dichas medidas deberían incluir estrategias de ahorro de agua, gestión eficiente de la energía y coordinación entre entidades nacionales y locales. “Nosotros ya hemos visto varios fenómenos de El Niño en la historia de Colombia y sabemos lo que significa para el país”, indicó, al cuestionar la falta de preparación actual frente a este escenario.

Asimismo, criticó la capacidad de las entidades encargadas de la gestión del riesgo. “¿Ustedes creen que esas personas están preparadas para prepararnos a nosotros para enfrentar el fenómeno del Niño? Pues por supuesto que no”, expresó, al referirse a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y al Fondo de Adaptación, en cabeza de Carlos Carrillo y a Angie Rodríguez, respectivamente.

Finalmente, sostuvo que la respuesta a este tipo de riesgos no depende de posturas ideológicas, sino de la capacidad de gestión. “Hay que saber que tiene uno problemas y hay que resolverlos”, indicó, al plantear que un eventual gobierno suyo actuaría desde el inicio con planes definidos y seguimiento constante a nivel nacional.

La clave para mejorar la educación en el país

Sergio Fajardo reiteró que la educación es un eje central de su propuesta de gobierno, con énfasis en la calidad, el acceso equitativo, la alimentación escolar, la infraestructura y las condiciones de los docentes - crédito Infobae Colombia

Finalmente, reiteró que la educación es un eje estructural de su propuesta. “Yo siempre tendré la educación como prioridad porque es el motor de la transformación de nuestra sociedad”, afirmó, aunque evitó detallar su propuesta antes de su presentación oficial.

Sobre los retos del sector, indicó que el principal es la calidad: “La calidad significa que toda persona tenga las mismas herramientas”. Explicó que esto incluye factores como alimentación escolar, infraestructura y condiciones docentes. “¿Cuántos se han robado el programa de alimentación escolar?”, cuestionó, y añadió que muchos maestros deben comprar materiales con recursos propios.

También subrayó la importancia de garantizar condiciones dignas: “Que una niña y un niño puedan entrar a un colegio y que la maestra tenga las condiciones para trabajar”, concluyó, al referirse a la necesidad de fortalecer la educación pública gratuita y de calidad en todo el país.