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Nueva polémica en la Liga BetPlay: Internacional de Bogotá busca sede para los playoffs por hinchas de Atlético Nacional

El conjunto capitalino afronta un problema para la ida de los cuartos de final, en la que será local, debido a una decisión del comité de convivencia y seguridad

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Internacional de Bogotá
Internacional de Bogotá no podrá usar el estadio El Campín para su partido de playoffs frente a Atlético Nacional - crédito Colprensa

Internacional de Bogotá está ilusionado con su clasificación a los playoffs, pues luego de su refundación en diciembre de 2025, por primera vez entró al grupo de los ocho primeros y sueña con dar la pelea por el título, que durante la época de La Equidad fue esquivo en tres ocasiones.

Sin embargo, los capitalinos tienen problemas para su compromiso por los cuartos de final, debido a que aún no confirman la sede para el duelo de ida, el cual ya tiene fecha establecida por la Dimayor, pero el comité de convivencia y seguridad de la ciudad le dio un fuerte golpe.

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Por lo pronto, el club entrena en su sede para enfrentar al principal candidato al título, al terminar primero de la fase de Todos contra Todos con 40 puntos, pero viene de dos derrotas consecutivas en la Liga BetPlay, sumado a la presión de los hinchas por salir campeón.

¿Qué pasó con la sede de Internacional vs. Nacional?

Equipos que no son de Bogotá, como Atlético Nacional o el América de Cali, normalmente juegan en El Campín por la cantidad de aficionados que tienen en la ciudad, ya sea como local o visitante, en este último para beneficiar a aquellos conjuntos de menor hinchada.

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Por desgracia, Internacional de Bogotá no podrá usar El Campín para enfrentar al verde, pues aseguró que el comité de seguridad y convivencia de la ciudad no permitió el ingreso de simpatizantes visitantes, lo que lleva el encuentro, por ahora, al estadio de Techo.

Internacional de Bogotá
Este fue el comunicado con el que Internacional de Bogotá rechazó la decisión de disputar los playoffs sin hinchada de Nacional en El Campín ni Techo - crédito Internacional de Bogotá

“Como institución, respetamos a las autoridades y agradecemos especialmente la disposición y el acompañamiento de la Policía Nacional durante todo este proceso. Sin embargo, no compartimos una decisión que consideramos contraria al espíritu del fútbol, al desarrollo de la industria del entretenimiento y a la visión de una Bogotá moderna, abierta y competitiva”, informó el club en un comunicado.

Todo se debería a problemas de logística para que la Policía atienda tanto el partido como el Día de las Madres, que será el fin de semana del 9 y 10 de mayo, así que solo se permitió el encuentro en Bogotá sin hinchas de Atlético Nacional, lo que golpeará enormemente la boletería del Internacional.

Internacional de Bogotá
El Día de las Madres habría sido la razón para que el Distrito no aprobara que Internacional de Bogotá recibiera a Atlético Nacional con hinchada visitante - crédito @PSierraR/X

“También nos preocupa el mensaje que este tipo de decisiones envía a la inversión privada y extranjera que hoy apuesta por Bogotá, por sus proyectos de ciudad y por el desarrollo de espectáculos deportivos modernos”, añadió el documento de los cóndores.

Mirando opciones de sede

El Internacional de Bogotá finalizó su comunicado al informar que “en este momento evaluamos las alternativas disponibles, incluyendo la posibilidad de disputar el partido en otra ciudad que sí brinde las garantías necesarias para recibir a ambas hinchadas y desarrollar el espectáculo que el fútbol merece”.

De esta manera, el equipo capitalino jugaría sus primeros playoffs fuera de Bogotá, pero tiene el tiempo en contra para elegir un escenario con las condiciones mínimas para el duelo, que es clave para iniciar los cuartos de final y no quiere estar en desventaja.

Internacional de Bogotá clasificó por primera vez a los cuartos de final del fútbol colombiano - crédito Internacional de Bogotá
Internacional de Bogotá, por ahora, jugaría en el estadio de Techo contra Nacional, pero solo con su afición - crédito Internacional de Bogotá

El compromiso ante Atlético Nacional será el sábado 9 de mayo, desde las 4 p.m., así que Internacional debe anunciar en cuestión de horas su estadio para preparar la logística para el ingreso de aficionados, los clubes y preparación del campo de juego.

Este sería el único problema que la Dimayor, por ahora, afronta antes del inicio de los playoffs, pues tampoco tiene espacio para aplazar juegos debido al apretado calendario por los torneos de la Conmebol y el inicio del Mundial 2026, que obliga al cierre del campeonato en los primeros días de junio para no cruzarse con el certamen.

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