Colombia

Daniel Briceño lanzó ácido dardo contra Petro por la educación en Colombia: “¿Por qué ninguno de sus hijos estudió en un colegio público?"

La pregunta del representante electo a la Cámara surgió tras el rechazo de la bancada del Pacto Histórico y del mismo jefe de Estado a la iniciativa de bonos escolares impulsada por Paloma Valencia

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- crédito Presidencia - Daniel Briceño/Presidencia
El intercambio entre el presidente Gustavo Petro y el congresista electo Daniel Briceño reactivó el debate sobre el rumbo de la educación en Colombia - crédito Presidencia - Daniel Briceño/Presidencia

El choque por el modelo educativo en Colombia sumó un nuevo episodio tras un intercambio de mensajes que elevó la tensión entre el oficialismo y la oposición. La defensa de la educación pública por parte del presidente Gustavo Petro provocó una reacción inmediata que trasladó la discusión del terreno técnico al personal.

La controversia se intensificó cuando Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá y representante electo a la Cámara por el Centro Democrático, respondió con un cuestionamiento directo que apuntó a la coherencia del mandatario.

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“Señor Petro Si los colegios públicos son tan buenos ¿Por qué ninguno de sus hijos estudió en un colegio público?”, preguntó Briceño por medio de su cuenta en la red social X, en una frase que marcó el tono de la discusión.

Lejos de cerrar la discusión o limitarse a ese interrogante, formuló otra pregunta al presidente que intensificó la controversia y la crítica: “¿Por qué quitarle la oportunidad a un niño de estrato 1 y 2 de estudiar en los mejores colegios del país?“.

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Daniel Briceño cuestionó por qué los hijos de Gustavo Petro no asistieron a colegios públicos - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño cuestionó por qué los hijos de Gustavo Petro no asistieron a colegios públicos - crédito @Danielbricen/X

Así surgió la fuerte pregunta de Daniel Briceño a Gustavo Petro

El origen del cruce se remonta a la discusión del proyecto de bono escolar impulsado por la senadora Paloma Valencia, también candidata presidencial. La propuesta busca otorgar a familias en condición de vulnerabilidad la posibilidad de elegir el colegio de sus hijos, con financiación estatal que cubra matrículas en instituciones públicas o privadas.

La iniciativa plantea reducir las brechas educativas en los niveles de preescolar, básica y media, al permitir que los padres tomen decisiones sobre el futuro académico de sus hijos sin restricciones económicas. La apuesta se centra en ampliar el acceso a educación de calidad a través de un esquema de libre elección.

El debate tomó fuerza luego de que una plenaria del Senado se levantara por falta de quórum, tras la salida de congresistas del Pacto Histórico y la Alianza Verde durante la votación del proyecto; el hecho generó la reacción del presidente Petro, que fijó su postura en la red social X.

“El proyecto de bono escolar de Paloma Valencia es la privatización de la educación pública”, escribió el mandatario. En el mismo mensaje defendió la ampliación de cupos en la educación superior estatal y afirmó que se abrieron 400.000 nuevos espacios para estudiantes de primer año.

Gustavo Petro rechazó la iniciativa de Paloma Valencia sobre los bonos escolares en el Senado - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro rechazó la iniciativa de Paloma Valencia sobre los bonos escolares en el Senado - crédito @petrogustavo/X

Petro sostuvo que esos resultados no se habrían logrado con esquemas de financiación dirigidos a instituciones privadas, al señalar que el impacto habría sido limitado frente a la cobertura alcanzada con recursos destinados al sistema público.

“Al abrir programas de fortalecimiento de la universidad pública pudimos demostrar que abrimos cupos nuevos a 400.000 estudiantes para primer año con recursos que en forma de becas a universidades privadas no hubieran beneficiado ni al 10% de los jóvenes que alcanzamos a beneficiar", escribió Petro en su crítica.

Este es el choque y las diferencias entre Petro y Paloma Valencia sobre la educación en Colombia

El debate enfrenta dos visiones opuestas sobre el uso de los recursos públicos en educación. De un lado, la propuesta de Paloma Valencia plantea que el dinero llegue directamente a las familias mediante un bono escolar, para que los padres elijan el colegio de sus hijos. La idea apuesta por la competencia entre instituciones como vía para elevar la calidad.

Montaje fotográfico de Paloma Valencia en color, aplaudiendo en primer plano, y Gustavo Petro en escala de grises con un micrófono detrás.
El proyecto impulsado por Paloma Valencia propone que los recursos sigan al estudiante pero Gustavo Petro insiste en que se debe potenciar la educación pública - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En contraste, el presidente Gustavo Petro defiende que los recursos se mantengan en el sistema estatal. Su postura parte de que la educación debe ser un derecho garantizado por el Estado, con inversión directa en colegios públicos, infraestructura y docentes, en lugar de trasladar fondos hacia opciones privadas.

El punto de mayor tensión radica en cómo se corrigen las fallas del sistema. Mientras la candidata del Centro Democrático propone que los estudiantes puedan migrar a mejores instituciones con apoyo económico, Petro insiste en fortalecer los planteles públicos existentes para que todos ofrezcan condiciones de calidad sin depender de la elección individual.

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