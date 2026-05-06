Colombia

Catherine Juvinao impugnó resolución de la Alianza Verde que obliga a los militantes a apoyar a Iván Cepeda: “Clara violación”

La representante a la Cámar aseguró que no se está garantizando la libertad de tendencias, el pluralismo político e ideológico y el respeto por las minorías

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Catherine Juvinao, representante a la Cámara de Alianza Verde, pidió al CNE suspender provisionalmente la Resolución 01 de 2026 del partido, mientras estudia su impugnación - crédito Colprensa
Catherine Juvinao, representante a la Cámara de Alianza Verde, pidió al CNE suspender provisionalmente la Resolución 01 de 2026 del partido, mientras estudia su impugnación - crédito Colprensa

La representante a la Cámara Catherine Juvinao impugnó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la Resolución 01 de 2026 del partido Alianza Verde, mediante la cual declaró su adhesión a la campaña del senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico.

De acuerdo con la congresista, la decisión que tomó la colectividad va en contra de los estatutos del movimiento político que garantizan la libertad de tendencias, el pluralismo político e ideológico y el respeto por las minorías. “Es la única institución que en este momento puede garantizarme una salvaguarda ante lo que es una clara violación de los estatutos del partido”, precisó Juvinao ante los medios de comunicación.

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En la impugnación, solicitó varias cosas puntuales:

  1. Que el CNE suspenda provisionalmente los efectos de la resolución mientras estudia su solicitud formal y que deje en libertad a la militancia y a las credenciales del partido para apoyar a candidatos presidenciales del centro y de la centroizquierda, como Sergio Fajardo y Claudia López.
  2. Que, tras estudiar la resolución, la modifique para que los militantes puedan apoyar a otros aspirantes en las elecciones presidenciales.
  3. Que ordene a la Dirección Nacional de la colectividad garantizar el respeto por las minorías y el pluralismo ideológico cuando adopte decisiones electorales.

“Planteo un elemento adicional que resulta determinante para comprender el alcance de lo ocurrido y es lo relacionado con las decisiones adoptadas por el Comité de Avales del Partido Alianza Verde. El Comité de Avales no solo tenía conocimiento de la tendencia que yo represento dentro del partido, sino que dicho reconocimiento se materializó de forma inequívoca cuando se me otorgó la cabeza de lista de la circunscripción de Bogotá”, añadió.

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