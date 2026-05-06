La Ramona, LoMaasBello y Lady Arias protagonizan la segunda fecha del festival más colorido de Bogotá

La segunda fecha del Top Show Colombo 2026 se realizará este miércoles 6 de mayo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá.

La segunda fecha del Top Show Colombo 2026 se realizará este miércoles 6 de mayo en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá, con un concierto gratuito enfocado en la diversidad y la identidad en la música.

El evento, bajo el lema “Unlabeled #SinEtiquetas”, contará con la participación de La Ramona, Lady Arias, LoMaasBello y Dolores Te Canta, quienes representan el aporte de la comunidad LGBTQ+ a la escena cultural.

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El evento es gratuito, dirigido al público de Bogotá y centrado en celebrar la inclusión, la representación y la libertad artística de la LGBTQ+ a través de propuestas musicales diversas e innovadoras.

La sexta edición del Top Show Colombo es una iniciativa cultural organizada por el Centro Colombo Americano junto con el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES).

La sexta edición del Top Show Colombo es una iniciativa cultural organizada por el Centro Colombo Americano junto con el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES). El lema “Unlabeled #SinEtiquetas” orienta esta edición hacia el reconocimiento del papel histórico y social que la música desempeña en la reivindicación de la comunidad LGBTQ+, así como en la construcción de nuevas narrativas de resistencia desde el arte.

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Artistas, propuestas y mensajes en el Top Show Colombo

La Ramona ha adelantado que ofrecerá sorpresas y la interpretación de su nueva canción “Amar sin fallar”.

La presentación suma estilos contemporáneos y enfoques que buscan visibilizar identidades. La Ramona ha adelantado que ofrecerá sorpresas y la interpretación de su nueva canción “Amar sin fallar”.

LoMaasBello anunció que en el escenario participará la mesa afro ballroom y que interpretará canciones de su álbum “Marica de Barrio”. Lady Arias y Dolores Te Canta cierran el cartel, aportando a la pluralidad sonora y reflexiva de la jornada.

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Para la organización, este concierto representa un espacio donde se honra y celebra la contribución de la comunidad LGBTQ+ a las músicas de Colombia y el mundo. El evento busca ser un punto de encuentro para distintas voces y experiencias, reuniendo diversidad y libertad de expresión en la capital.

Impacto cultural y cifras del festival

El Top Show Colombo se ha consolidado como uno de los festivales gratuitos más relevantes de Bogotá.

El Top Show Colombo se ha consolidado como uno de los festivales gratuitos más relevantes de Bogotá. Su programación del 6 al 14 de mayo abarca cuatro escenarios con una asistencia proyectada de más de 20.000 personas.

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La inversión de 1.500 millones de pesos en la edición 2026 permite la generación de cerca de 400 empleos directos e indirectos en el sector cultural y creativo. Además, el festival reúne a más de cien artistas y quince agrupaciones tanto nacionales como internacionales.

La presencia internacional se reflejó en el evento inaugural realizado en la Media Torta, donde participaron figuras como La Bruja de Texcoco (México), Kudai (Chile), Kumbia Queers (Argentina) y Johann Vera (Ecuador).

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Una plataforma por la inclusión y la diversidad

Durante seis años, el Centro Colombo Americano ha posicionado el Top Show Colombo como una plataforma para la inclusión cultural.

Durante seis años, el Centro Colombo Americano ha posicionado el Top Show Colombo como una plataforma para la inclusión cultural. Certificada en no discriminación, la organización promueve espacios que garantizan derechos culturales y acceso universal a las artes.

En colaboración con IDARTES, el festival integra conciertos, actividades pedagógicas y espacios de debate sobre derechos y políticas públicas para artistas LGBTQ+. El enfoque de “Unlabeled #SinEtiquetas” apunta a superar los límites de género, crear espacios seguros y propiciar reflexiones sobre la representación social en la música.

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Los escenarios principales —el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Parque de los Hippies y las sedes del Centro Colombo Americano— se convierten en territorios de libre expresión para comunidades tradicionalmente subrepresentadas.

Unlabeled: Qué significa

La bandera expresa el derecho de cada persona a vivir su sexualidad e identidad sin imposiciones, categorías ni clasificaciones ajenas.

La adopción del término “unlabeled” representa un cambio relevante en el debate sobre la diversidad sexual y de género. Esta palabra describe a personas del colectivo LGBT+ que eligen no identificarse mediante etiquetas tradicionales de orientación sexual, identidad o expresión de género, y cuenta con una bandera propia que simboliza esta opción abierta e inclusiva.

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El término “unlabeled” se refiere a quienes prefieren no definir su orientación sexual, identidad o expresión de género conforme a categorías convencionales. Surgió en sus inicios dentro del movimiento lésbico, especialmente para aquellas personas que no se sentían identificadas con etiquetas como “femme” o “butch”. Con el tiempo, el concepto se expandió y hoy reúne a quienes desean explorar su identidad sin ataduras, contando desde 2021 con una bandera reconocida que se ha hecho visible en comunidades digitales y fandoms como el de la serie “Young Royals”.