Secretaría de Hacienda anunció fecha límite para el pago por cuotas del predial en Bogotá: requisitos para obtener el beneficio

El Spac permite a los propietarios de Bogotá pagar el impuesto predial en cuatro cuotas, sin intereses ni recargos, distribuidas durante el año - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

La Secretaría de Hacienda de Bogotá recordó a los propietarios de predios que el viernes 8 de mayo vence el plazo para acogerse al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (Spac) del impuesto predial.

De acuerdo con al entidad, la modalidad permite distribuir el pago anual en cuatro cuotas sin intereses ni recargos, siempre que cada una se cancele en las fechas establecidas. El objetivo es facilitar la planeación financiera de los contribuyentes y brindar alternativas para cumplir oportunamente con esta obligación tributaria.

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La opción del pago por cuotas está disponible tanto para predios residenciales como no residenciales y busca beneficiar a quienes prefieren organizar su presupuesto y proteger su bolsillo frente a la carga fiscal anual. “El pago por cuotas permite dividir esta obligación en cuatro pagos, sin intereses, y seguir aportando a los servicios, obras y oportunidades que necesita la ciudad”, explicó la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena.

Cómo acceder al beneficio del pago por cuotas

Para acogerse al Spac, los propietarios deben ingresar antes del 8 de mayo a la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda (www.haciendabogota.gov.co), seleccionar la opción “Contribuyente”, luego “Declaraciones”, elegir “Generar declaración”, seleccionar el año 2026 y marcar la opción “Spac”. Es clave generar y presentar la declaración antes del vencimiento, ya que solo quienes lo hagan dentro del plazo podrán acceder a la modalidad de cuotas.

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La modalidad de pago por cuotas se encuentra disponible tanto para predios residenciales como no residenciales en la ciudad de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

El calendario de pagos para quienes eligen esta alternativa es el siguiente:

Primera cuota : 5 de junio

: 5 de junio Segunda cuota : 14 de agosto

: 14 de agosto Tercera cuota : 2 de octubre

: 2 de octubre Cuarta cuota: 4 de diciembre

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Cómo y dónde realizar los pagos

La Secretaría de Hacienda dispone de varios canales digitales y presenciales para facilitar el pago del impuesto predial, los cuales son:

Pago en línea: a través del botón Pagos Bogotá en el sitio web oficial, utilizando PSE para débito desde cuentas de ahorros o corriente de bancos como Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá, AV Villas, Banco de Occidente, Coopcentral, ITAú, Banco Caja Social, Scotiabank Colpatria, Bancoomeva, Bancamía, Banco Pichincha, Ban 100, GNB Sudameris, Banco Popular, Banco Santander de Negocios, Banco Serfinanza, Citibank (corporativos), Banco Agrario, Banco Falabella, Banco Mujer, NU Colombia, Coltefinanciera y Finandina.

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Otros medios de pago con tarjeta de crédito: Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá, AV Villas y Banco de Occidente permiten el pago con tarjetas Visa, MasterCard, American Express (Bancolombia) y Diners (Davivienda).

Medios electrónicos bancarios: cajeros electrónicos de la red ATH, canales telefónicos y sitios web de Banco de Occidente, AV Villas, BBVA y Davivienda.

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Corresponsales bancarios: Grupo Aval (Cajas éxito), PagaTodo (BBVA), entre otros.

Pago presencial: Ventanilla extendida en los puntos de atención especializada (calle 114 con avenida 19, Plaza de las Américas, SuperCade de la carrera 30) y en bancos autorizados: Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá, AV Villas y Banco de Occidente. Es indispensable presentar la factura impresa en láser para facilitar el pago.

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Para acceder al Spac, los contribuyentes deben realizar el trámite a través de la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda antes de la fecha límite - crédito Alcaldía de Bogotá

Si al consultar en línea el contribuyente encuentra dificultades, la Secretaría recomienda verificar si el predio es nuevo, no tiene Chip, cuenta con exención parcial o información incompleta, o fue adquirido mediante leasing, fideicomiso o patrimonio autónomo. En esos casos, se puede generar la declaración en la Oficina Virtual o acudir a un punto de atención presencial.

Aporte voluntario del 10%

Junto a la facilidad del pago por cuotas, la Secretaría de Hacienda recuerda la opción de realizar un aporte voluntario del 10% adicional sobre el valor del impuesto. El dinero se destina a financiar proyectos y servicios que benefician directamente a la ciudad.

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“Cada peso que recibe Bogotá tiene un propósito: convertirse en bienestar, servicios y oportunidades. Por eso seguimos trabajando para que pagar impuestos sea más fácil, claro y cercano para la ciudadanía”, agregó la secretaria Cadena.

Concurso “Paga tu predial y mejora tu cuadra”

El concurso 'Paga tu predial y mejora tu cuadra' premiará con hasta 2.000 millones de pesos a las localidades con mayor cumplimiento en el pago - crédito Alcaldía de Bogotá

Los contribuyentes que se acogen al Spac y pagan oportunamente la primera cuota antes del 5 de junio podrán participar en el concurso “Paga tu predial y mejora tu cuadra”. La iniciativa, lanzada en la celebración de los 100 años de la Secretaría de Hacienda, premiará a las cuadras más cumplidas y solidarias con mejoras en el entorno.

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La localidad más responsable recibirá 2.000 millones de pesos para proyectos de mejoramiento, mientras que la segunda localidad más cumplida obtendrá 1.000 millones de pesos en recursos adicionales.

Al corte del 29 de abril de 2026, las localidades con mejores indicadores de cumplimiento son: La Candelaria, Santa Fe, Chapinero, Fontibón y Bosa. Los datos son preliminares y pueden variar según el comportamiento de los pagos y aportes voluntarios en las siguientes semanas.

En 2025, el recaudo tributario total de Bogotá ascendió a $15,6 billones, lo que representó un aumento del 5,3% respecto al año anterior. Dentro de dicho monto, el impuesto predial unificado fue el segundo tributo con mayor participación, aportando el 31,3% del total recaudado.

Asimismo, en 2025, 25.590 contribuyentes optaron por el pago del predial a través del sistema por cuotas. Para 2026, con corte al 21 de abril, ya suman 14.100 propietarios inscritos en esta modalidad.