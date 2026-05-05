Activista reaccionó al comunicado de Emilio Tapia defendiendo su participación en el Festival de la Leyenda Vallenata: “Nos viene a dar cátedra”

- crédito @karolsolismenco/IG | @JohaFuentes/X

La presencia del abogado y empresario Emilio Tapia en una fiesta exclusiva durante el Festival Vallenato en Valledupar reavivó la controversia nacional por la reincidencia de figuras vinculadas a la corrupción en escenarios sociales de alto nivel, sumado al video de Juliana Guerrero (cercana al Gobierno Petro y que ejerció como jefe de gabinete del Ministerio del Interior, en cabeza de Armando Benedetti) en una fiesta privada en Valledupar.

Tapia ha sido una figura central en investigaciones por corrupción en Colombia, y su nombre adquirió notoriedad tras su implicación en el denominado ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, trama reconocida en todo el país por la repartición ilícita de contratos públicos.

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Mientras que Guerrero, que ahora oficia como delegada presidencial ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), está siendo investigada por la obtención irregular de títulos académicos en el caso de la Fundación Universitaria San José.

El episodio se conoció el fin de semana del 2 y 3 de mayo de 2026, mientras el Gobierno había emitido alertas recientes sobre maniobras de Emilio Tapia para acceder a contratos públicos a través de empresas intermediarias y consorcios donde su nombre o experiencia seguían presentes pese a sus antecedentes judiciales.

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La difusión de imágenes del contratista en la velada —en compañía de políticos y representantes del sector social, según lo descrito por la periodista Johana Fuentes en su cuenta de X— generó cuestionamientos públicos y reacciones en plataformas digitales por la aparente normalización de su participación en la vida pública, pese a sus condenas previas.

La polémica inició el sábado 2 de mayo de 2026 con la imagen que difundió la periodista Johana Fuentes - crédito @JohaFuentes/X

Una de las voces que salió a cuestionar a Tapia fue la activista y politóloga Karol Solís Menco, que reprochó los argumentos que el cuestionado abogado y empresario (esposo de la excongresista Saray Robayo) señaló en un comunicado de prensa que compartió luego de que se hizo viral su imagen.

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Qué dijo Emilio Tapia y la reacción de Karol Solís Menco: “Hágame el hpta favor”

“Ante las recientes manifestaciones, comentarios y publicaciones difundidas en distintos medios de comunicación y redes sociales con ocasión de aspectos relacionados con mi vida personal, me permito expresar lo siguiente: El derecho penal en un Estado Social y Democrático de Derecho no puede entenderse como un mecanismo de persecución perpetua, venganza o estigmatización indefinida de quienes han sido vinculados a un proceso judicial”, inicia el documento del empresario cordobés.

“La finalidad de la justicia también comprende la resocialización, el cumplimiento de las obligaciones impuestas y la posibilidad real de reconstruir un proyecto de vida dentro de la legalidad”, expuso más adelante el abogado.

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En otro de los apartes, Tapia recalcó que “como cualquier ciudadano, tengo derecho a desarrollar mi vida personal y familiar en condiciones de dignidad, tranquilidad y libertad, lo cual incluye participar en espacios sociales, recreativos y familiares sin que ello sea interpretado como una afrenta a la sociedad o motive campañas de señalamiento público”.

Entre señalamientos y derecho a la vida social: el mensaje de Emilio Tapia tras aparecer en Valledupar - crédito redes sociales

Además, él explicó que ha “comparecido ante las autoridades, he asumido las consecuencias jurídicas derivadas de mis acciones y omisiones, por ello he cumplido con las obligaciones que me han sido exigidas por la administración de justicia.”

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Pero para Solís, todo lo anterior no es suficiente y en un tono vehemente se refirió a este episodio que no pasó por alto en redes sociales.

“Lideró el robo de 70 mil millones, no termino aún de devolver 5 mil, no pagó cárcel prácticamente. Hizo carrera en corrupción empezando con el carrusel de la contratación, y el infeliz nos viene a dar cátedra de resocialización”, comenzó la publicación de Solís Menco a través de su cuenta de X el lunes 4 de mayo de 2026.

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Más adelante, la activista y creadora de contenido barranquillera puntualizó al recordar un fragmento del comunicado de Tapia: “Resulta determinante que determinadas reacciones excedan el legítimo debate ciudadano,” dice Tapia. Tener la cara dura es poco".

En la parte final de su mensaje, la politóloga, docente universitaria e influencer no guardó palabras para mostrar su desacuerdo ante las justificaciones del abogado y empresario.

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“Nos tenemos que aguantar que (Emilio Tapia) salga hasta a comprar ropa con el esquema de seguridad que todos le pagamos a la pareja, Saray Robayo, le roba al Estado, que significa que nos roba a todos, y le salimos a deber al señor”, cierra Solís, que sentenció todo con un “Hágame el hpta favor”.

La activista, politóloga y docente universitaria Karol Solís Menco recordó el pasado manchado por casos de corrupción del abogado y empresario cordobés Emilio Tapia - crédito @karolsolismenco/IG

La fotografía de Emilio Tapia en el Festival Vallenato

En el texto publicado por la periodista Fuentes, se destacaba una imagen de Tapia saludando a congresistas y asistentes, con el mensaje: “Varios lo saludaban como si nada hubiera pasado, porque en este país no existe la sanción social ni la vergüenza”, un comentario que fue replicado ampliamente y marcó la tónica de la discusión.

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El evento había sido organizado por la marca Old Parr y, según puntualizó la periodista, Tapia asistió como invitado de su pareja sentimental.

El antecedente inmediato que confiere particular gravedad a la aparición de Emilio Tapia en este tipo de eventos fue el pronunciamiento emitido por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, una semana antes de la difusión de las imágenes.

Rojas detalló que se identificaron intentos de participación indirecta de estructuras vinculadas a Tapia en al menos cuatro procesos de licitación pública, mediante la conformación de consorcios y el uso de empresas inhabilitadas o en proceso de liquidación.

La ministra precisó que, durante la revisión de la licitación para el proyecto vial La Llanada–Sotomayor, se detectó la inscripción de una compañía asociada a Tapia dentro de un consorcio que pretendía acreditar experiencia pese a su imposibilidad jurídica de participar.