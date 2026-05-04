Colombia

Miguel Díaz-Canel agradeció a Gustavo Petro su rechazo a una intervención militar de Estados Unidos en Cuba: “Hago nuestras sus palabras”

La postura del líder del régimen cubano se hizo pública luego de que el presidente de Colombia manifestara su desacuerdo con una posible acción militar norteamericana, subrayando la necesidad de preservar la autonomía regional

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El dictador en Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió un mensaje en X con el que se solidarizó con el presidente, Gustavo Petro, por el supuesto 'golpe' que denunció que se fragua en su contra. (Crédito: @DiazCanelB / X)
Miguel Díaz-Canel, respaldó públicamente a Gustavo Petro por su rechazo a una posible intervención militar de Estados Unidos en la isla - crédito @DiazCanelB / X

Miguel Díaz-Canel , líder del régimen cubano , envió un mensaje público al mandatario colombiano Gustavo Petro después de que este último rechazara la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en la isla.

“Gracias Presidente @petrogustavo. Hago nuestras sus palabras sobre el derecho de nuestra heroica región a seguir siendo #ZonaDePaz. Compartimos igualmente la convicción de que un ataque a #Cuba es un ataque a Latinoamérica”, escribió el jefe de Estado cubano en la red social X.

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La intervención directa de Díaz-Canel ocurre en un contexto de escalada verbal y política entre La Habana y Washington, tras nuevas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump .

El mensaje de Díaz-Canel respondió a las declaraciones de Petro, que manifestó en sus plataformas digitales: “No estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba porque eso es una agresión militar a Latinoamérica. Dijimos que el Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse. Son los cubanos y cubanas los únicos dueños de su país”.

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Díaz-Canel agradeció el apoyo de Petro a la soberanía latinoamericana y reiteró el derecho de Cuba a ser respetada como Zona de Paz - crédito @DiazCanelB / X
Díaz-Canel agradeció el apoyo de Petro a la soberanía latinoamericana y reiteró el derecho de Cuba a ser respetada como Zona de Paz - crédito @DiazCanelB / X

Petro también hizo referencia a la tradición latinoamericana de soberanía regional y recordó la figura de José Martí.

Escenario de máxima tensión entre Cuba y Estados Unidos

La situación diplomática se deterioró luego de que el presidente Donald Trump reiterara el viernes 1 de mayo su amenaza de “asumir el control” sobre Cuba durante un mitin en el estado de Florida, hogar de la mayor diáspora cubana en el exilio. Trump sugirió que un portaaviones estadounidense podría hacer escala en la isla “de regreso de Irán”.

Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron pocas horas después de que firmara una orden ejecutiva endureciendo el régimen de sanciones contra La Habana y las entidades que mantienen vínculos con la isla.

El gobierno de Estados Unidos mantiene un embargo económico sobre Cuba desde 1962 y, desde enero, impuso un bloqueo petrolero que solo permite la entrada de un petrolero ruso.

Banderas de Cuba y Estados Unidos colgadas en una reja metálica con alambre de púas
Escala la tensión diplomática entre Cuba y Estados Unidos tras nuevas amenazas de Donald Trump y sanciones económicas reforzadas - crédito Visuales IA

Marcha y condena en La Habana

En los días previos, una marcha frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana reunió a dirigentes cubanos, entre ellos Díaz-Canel y el expresidente Raúl Castro, de 94 años.

Los participantes denunciaron las amenazas de agresión provenientes del gobierno de Trump. “La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de Estados Unidos, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación”, señaló el jefe del régimen en su intervención pública.

Díaz-Canel atribuyó la presión de la administración Trump a la influencia de la comunidad cubana en el exilio asentada en Florida, subrayando que los recientes movimientos buscan complacer a ese sector.

Declaraciones cruzadas y repercusiones en Colombia

El cruce de mensajes entre Miguel Díaz-Canel y Gustavo Petro se produjo poco después de que el presidente colombiano rechazara en forma explícita cualquier operación militar de Estados Unidos en la isla.

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció la intervención del presidente Gustavo Petro en la solicitud a Estados Unidos de que elimine al país de la lista de países que patrocinan el terrorismo - crédito Maxim Shemetov/Reuters y Juan Cano/Presidencia/Flickr
Sectores políticos estadounidenses reaccionan con críticas a las declaraciones de Gustavo Petro, cuestionando su cercanía con los gobiernos de Cuba y Venezuela - crédito Maxim Shemetov/Reuters y Juan Cano/Presidencia/Flickr

“El continente americano vivirá en paz si nadie propone imponerse sobre los demás. Este continente es el continente de la Libertad y no de las invasiones. Honor a José Martí y a las repúblicas libres y soberanas de Latinoamérica y el Caribe”, puntualizó Petro.

Las declaraciones del mandatario colombiano provocaron reacciones en sectores políticos de Estados Unidos.

El congresista republicano Carlos Giménez afirmó que “Petro está preparando huir a Cuba luego de la paliza electoral que el pueblo colombiano le dará en las elecciones que se aproximan”.

Giménez también cuestionó la supuesta cercanía de Petro con gobiernos de izquierda, como los de Cuba y Venezuela, y advirtió sobre el impacto de esas posturas en las relaciones bilaterales.

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