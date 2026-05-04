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Se definieron los ocho clasificados a los cuartos de final de la Liga BetPlay: se metieron Santa Fe e Inter de Bogotá

Dos de los cuatro equipos de Bogotá aseguraron los últimos cupos disponibles en el grupo de los ocho

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Emmanuel Olivera celebrando uno de los goles con Independiente Santa Fe ante Inter de Bogotá - crédito Colprensa
Emmanuel Olivera celebrando uno de los goles con Independiente Santa Fe ante Inter de Bogotá - crédito Colprensa

La jornada dominical del fútbol colombiano definió a los ocho clasificados a los cuartos de final.

Seis equipos ya tenían su lugar asegurado: Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, América de Cali y Once Caldas. Los dos cupos restantes estaban en disputa entre Independiente Santa Fe, Internacional de Bogotá, Deportivo Cali, Millonarios, Deportivo Independiente Medellín, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas.

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Se disputaron cinco partidos en simultáneo, todos con equipos que aspiraban a ingresar al grupo de los ocho. Estos fueron los resultados de cada encuentro:

  • Independiente Santa Fe 3 vs. Internacional de Bogotá 1
  • Alianza de Valledupar 2 vs. Millonarios 2
  • Deportes Tolima 1 vs. Deportivo Cali 1
  • Deportivo Independiente Medellín 1 vs. Águilas Doradas 2
  • Fortaleza 2 vs. Atlético Bucaramanga 1

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, con la finalización de 8 partidos de la fecha 19

  1. Atlético Nacional: 40 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +20) (clasificado).
  2. Deportivo Pasto: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5) (clasificado).
  3. Once Caldas: 33 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +9) (clasificado).
  4. Junior: 32 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +6) (clasificado).
  5. Deportes Tolima: 31 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10) (clasificado).
  6. América de Cali: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) (clasificado).
  7. Independiente Santa Fe: 27 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5).
  8. Internacional de Bogotá: 29 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
  9. Deportivo Cali: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  10. Millonarios: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
  11. Independiente Medellín: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  12. Águilas Doradas: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -5).
  13. Atlético Bucaramanga: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  14. Fortaleza: 22 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  15. Llaneros: 22 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -3).
  16. Jaguares de Córdoba: 18 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -13)
  17. Boyacá Chicó: 17 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -17)
  18. Cúcuta Deportivo: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
  19. Alianza FC: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
  20. Deportivo Pereira: 10 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -16)
Jugadores del Inter de Bogotá celebrando uno de los dos goles ante Independiente Santa Fe en la fecha 19 - crédito Colprensa
Jugadores del Inter de Bogotá celebrando uno de los dos goles ante Independiente Santa Fe en la fecha 19 - crédito Colprensa

A las puertas de avanzar quedaron Deportivo Cali (9), Millonarios (10) e Independiente Medellín (11), luego de no conseguir victorias en sus respectivos encuentros frente a Tolima, Alianza Valledupar y Águilas Doradas.

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¿Cuándo se llevará a cabo el sorteo de los playoffs?

La definición de las llaves tiene lugar este domingo, 3 de mayo de 2026, a las 8:00 p.m. (hora de Colombia).

La transmisión estará disponible en Win Sports y también a través del canal oficial de YouTube de la Dimayor.

Alianza de Valledupar igualó a dos goles con Millonarios en la fecha 19 del fútbol en Colombia - crédito Colprensa
Alianza de Valledupar igualó a dos goles con Millonarios en la fecha 19 del fútbol en Colombia - crédito Colprensa

Así se jugarán los playoffs de la Liga BetPlay

Todas las series se disputarán en partidos de ida y vuelta. Los equipos que finalicen en la primera y segunda posición tendrán la ventaja de cerrar como locales, mientras que las demás llaves de cuartos se definirán mediante sorteo.

En caso de igualdad en puntos durante esta fase, el criterio de desempate será la diferencia de gol. Si la paridad se mantiene tras el partido de vuelta, el clasificado se definirá desde el punto penal.

Deportes Tolima igualó a un gol con Deportivo Cali en la fecha 19 del fútbol colombiano - crédito Colprensa
Deportes Tolima igualó a un gol con Deportivo Cali en la fecha 19 del fútbol colombiano - crédito Colprensa

Para las semifinales, serán locales en el juego de vuelta los equipos que acumulen más puntos entre el “todos contra todos” y esta fase, con la excepción de quienes terminaron primero y segundo en la etapa inicial.

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