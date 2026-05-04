Decenas de empresas colombianas que venden productos al exterior cerraron sus puertas en 2025: dijeron a qué se debió

Las exportaciones colombianas de 2025 sumaron USD50.199 millones, un crecimiento del 1,3% frente a 2024, impulsado por un récord en bienes no minero-energéticos (USD26.388,9 millones - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El tejido exportador colombiano registró en 2025 una leve contracción, con una reducción del 1% en el número de empresas exportadoras, al pasar de 9.339 en 2024 a 9.246 (93 menos). Según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), el descenso se explica por la salida de compañías pequeñas y refuerza una debilidad persistente.

El gremio señaló que “Colombia no está pensada para exportar”, ya que “el país creció mirando hacia adentro; las empresas nacen para vender local y no para competir en el mundo”.

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Durante 2025, el número de empresas exportadoras colombianas disminuyó por el efecto combinado de la contracción en los segmentos de menor escala y la caída notoria de los grandes exportadores. El 80,9% de las empresas se ubica en rangos de exportación entre $1.000 y USD1.000.000, mientras que la base sigue concentrada con mayor fortaleza en empresas de bajo valor exportado. Destacan leves avances de las empresas medianas en ciertos mercados, pero persisten los desafíos en la resiliencia y diversificación del sector.

Javier Díaz Molina es el presidente de Analdex - crédito Analdex

Base exportadora vulnerable

La reducción de 93 empresas refleja una base exportadora vulnerable frente a los costos internacionales y cambios externos:

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El segmento de exportaciones entre USD1.000 y USD100.000 concentra el 49,4% del total y fue el más afectado, con una caída del 4%.

Las empresas con ventas de USD1.000.000 a USD10.000.000 crecieron 6,4%.

Aquellas que vendieron entre USD10.000.000 y USD100.000.000 aumentaron 1,3%.

Dentro de las compañías relevantes figuran Enka, presidida por Álvaro Hincapié, y Fabricato, liderada por Gustavo Lenis, que exportaron USD42.000.000 y USD7.800.000, respectivamente.

En los niveles más altos, las empresas con ventas superiores a USD100.000.000 bajaron 11,5% y aquellas que superan los $1.000 millones cayeron 40%. Dicho retroceso plantea riesgos para la estabilidad y concentración del comercio exterior colombiano.

Análisis de los principales destinos internacionales

Por países, así se portó la situación:

Estados Unidos

Sigue siendo el principal destino de las exportaciones colombianas, el número de empresas exportadoras cayó 2,2% en 2025. El 48,3% de estas compañías envía montos entre USD1.000 y USD100.000 y un 30,3% exporta entre USD100.000 y USD1.000.000. De esta manera, cerca del 80% de la base tiene dificultades para escalar y consolidarse en un entorno altamente competitivo.

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Según Analdex, los segmentos intermedios muestran señales de estabilidad y leve crecimiento, permitiendo la consolidación de algunas empresas, pero “persisten desafíos estructurales”, como la necesidad de fortalecer a las empresas medianas y contener la pérdida de pequeños exportadores.

La mayoría de las empresas colombianas exportan entre USD1.000 y USD100.000 - crédito Analdex

El tejido exportador hacia la Unión Europea tuvo un crecimiento marginal del 0,3% en 2025. En este mercado, la base está altamente concentrada:

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52,4% de las empresas vende entre $1.000 y USD100.000.

28% vende entre USD100.000 y USD1.000.000.

Más del 80% participa en estos tramos, lo que evidencia limitaciones para crecer.

Las empresas de USD1.000.000 a USD10.000.000 crecieron 10,5%.

Las de $10.000.000 a USD100.000 aumentaron 14,3%.

Dicho avance indica una mayor presencia de empresas medianas, aunque la caída de las grandes exportadoras representa un posible desafío para la estabilidad del intercambio con el bloque europeo.

Ecuador

El número de empresas exportadoras fue de 2.569 en 2025, con una leve caída del 0,3%. Lo más significativo fue la contracción del 92,3% en compañías con ventas mayores a USD100.000.000, lo que alerta sobre la sostenibilidad a largo plazo en este mercado. Entre los principales productos exportados figuran vehículos, materias plásticas, aceites y combustibles, papel, productos farmacéuticos y químicos.

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Panamá

El número de empresas subió 0,9%, llegando a 1.733 exportadores en 2025. Sin embargo, subsisten los retos estructurales: alta concentración de exportadores pequeños y disminución de las grandes compañías.

De acuerdo con Analdex, “el principal desafío para Colombia es transformar esta base amplia en un tejido exportador más sólido, capaz de escalar, diversificarse y sostener su crecimiento. Esto implica fortalecer el desarrollo de empresas medianas y recuperar la presencia de grandes exportadores, claves para garantizar una inserción más competitiva y sostenible en este destino”.

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Panamá importó desde Colombia combustibles, productos farmacéuticos y materias plásticas.

Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia - crédito Analdex

Perú

El tejido exportador sumó 1.416 empresas en 2025, con un crecimiento del 0,9%. El 58,5% de estas compañías se sitúa en el rango de USD1.000 a USD100.000, el 28,7% entre USD100.000 y USD1.000.000, y el 10,6% de USD1.000.000 a USD10.000.000, lo que muestra una base relativamente más madura.

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Los segmentos intermedios avanzaron:

USD1.000.000 a USD10.000.000 creció 12,8%.

USD100.000 a USD1.000.000 aumentó 7,4%.

Analdex indicó: “En términos generales, Analdex sostuvo que Perú muestra una base exportadora más madura y con señales de fortalecimiento en los segmentos intermedios”.

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Brasil

La base exportadora aumentó un 2,0%. El 53,1% de las empresas vende entre USD1.000 y USD100.000 y el 27,8% se ubica en USD100.000 a USD1.000.000. El segmento de USD1.000.000 a USD10.000.000 creció 15,5%, mientras que las compañías con ventas superiores a USD100.000 disminuyeron 63,6%.

Argentina

Registró el mayor crecimiento relativo: un 10,6% para alcanzar 364 empresas exportadoras en 2025.

Predominan las empresas pequeñas (58% entre USD1.000 y USD100.000; 28,6% entre USD100.000 y USD1.000.000); los segmentos intermedios crecieron 15,4%, pero dejaron de existir empresas con ventas superiores a USD100.000.000.

191 productos provenientes de Ecuador pagan arancel diferencial al ingresar a Colombia, informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - crédito Sergio Acero/Colprensa

El reto estructural de las exportaciones

Analdex resaltó que el modelo exportador colombiano muestra una “base amplia en miles de pequeñas empresas con bajo valor exportado y una marcada ausencia de grandes actores consolidados”. Según la entidad, “el principal desafío para Colombia es transformar esta base amplia en un tejido exportador más sólido, capaz de escalar, diversificarse y sostener su crecimiento. Esto implica fortalecer el desarrollo de empresas medianas y recuperar la presencia de grandes exportadores, claves para garantizar una inserción más competitiva y sostenible en este destino”.

Dicha situación, para Analdex, se origina en una estructura interna que privilegia el ‘mercado local’ y no forma capacidades exportadoras robustas desde la creación de las empresas: “Colombia no está pensada para exportar, pues a su juicio el país creció mirando hacia adentro; las empresas nacen para vender local y no para competir en el mundo”.

El análisis enfatiza que, aunque existen progresos en los segmentos intermedios y en mercados como Perú o Europa, “aunque Estados Unidos sigue siendo el destino más relevante para las exportaciones colombianas, persisten desafíos estructurales”, sobre todo en el fortalecimiento e integración de empresas medianas y la recuperación de actores grandes para asegurar mayor resiliencia y sostenibilidad.