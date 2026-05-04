Colombia

Decenas de empresas colombianas que venden productos al exterior cerraron sus puertas en 2025: dijeron a qué se debió

Los datos muestran una vulnerabilidad persistente frente a los desafíos globales, marcada por la falta de escala y la concentración en segmentos pequeños y medianos

Guardar
Las exportaciones colombianas de 2025 sumaron USD50.199 millones, un crecimiento del 1,3% frente a 2024, impulsado por un récord en bienes no minero-energéticos (USD26.388,9 millones - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Las exportaciones colombianas de 2025 sumaron USD50.199 millones, un crecimiento del 1,3% frente a 2024, impulsado por un récord en bienes no minero-energéticos (USD26.388,9 millones - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El tejido exportador colombiano registró en 2025 una leve contracción, con una reducción del 1% en el número de empresas exportadoras, al pasar de 9.339 en 2024 a 9.246 (93 menos). Según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), el descenso se explica por la salida de compañías pequeñas y refuerza una debilidad persistente.

El gremio señaló que “Colombia no está pensada para exportar”, ya que “el país creció mirando hacia adentro; las empresas nacen para vender local y no para competir en el mundo”.

PUBLICIDAD

Durante 2025, el número de empresas exportadoras colombianas disminuyó por el efecto combinado de la contracción en los segmentos de menor escala y la caída notoria de los grandes exportadores. El 80,9% de las empresas se ubica en rangos de exportación entre $1.000 y USD1.000.000, mientras que la base sigue concentrada con mayor fortaleza en empresas de bajo valor exportado. Destacan leves avances de las empresas medianas en ciertos mercados, pero persisten los desafíos en la resiliencia y diversificación del sector.

Javier Díaz Molina es el presidente de Analdex - crédito Analdex
Javier Díaz Molina es el presidente de Analdex - crédito Analdex

Base exportadora vulnerable

La reducción de 93 empresas refleja una base exportadora vulnerable frente a los costos internacionales y cambios externos:

PUBLICIDAD

  • El segmento de exportaciones entre USD1.000 y USD100.000 concentra el 49,4% del total y fue el más afectado, con una caída del 4%.
  • Las empresas con ventas de USD1.000.000 a USD10.000.000 crecieron 6,4%.
  • Aquellas que vendieron entre USD10.000.000 y USD100.000.000 aumentaron 1,3%.
  • Dentro de las compañías relevantes figuran Enka, presidida por Álvaro Hincapié, y Fabricato, liderada por Gustavo Lenis, que exportaron USD42.000.000 y USD7.800.000, respectivamente.
  • En los niveles más altos, las empresas con ventas superiores a USD100.000.000 bajaron 11,5% y aquellas que superan los $1.000 millones cayeron 40%. Dicho retroceso plantea riesgos para la estabilidad y concentración del comercio exterior colombiano.

Análisis de los principales destinos internacionales

Por países, así se portó la situación:

Estados Unidos

Sigue siendo el principal destino de las exportaciones colombianas, el número de empresas exportadoras cayó 2,2% en 2025. El 48,3% de estas compañías envía montos entre USD1.000 y USD100.000 y un 30,3% exporta entre USD100.000 y USD1.000.000. De esta manera, cerca del 80% de la base tiene dificultades para escalar y consolidarse en un entorno altamente competitivo.

Según Analdex, los segmentos intermedios muestran señales de estabilidad y leve crecimiento, permitiendo la consolidación de algunas empresas, pero “persisten desafíos estructurales”, como la necesidad de fortalecer a las empresas medianas y contener la pérdida de pequeños exportadores.

La mayoría de las empresas colombianas exportan entre USD1.000 y USD100.000 - crédito Analdex
La mayoría de las empresas colombianas exportan entre USD1.000 y USD100.000 - crédito Analdex

El tejido exportador hacia la Unión Europea tuvo un crecimiento marginal del 0,3% en 2025. En este mercado, la base está altamente concentrada:

  • 52,4% de las empresas vende entre $1.000 y USD100.000.
  • 28% vende entre USD100.000 y USD1.000.000.
  • Más del 80% participa en estos tramos, lo que evidencia limitaciones para crecer.
  • Las empresas de USD1.000.000 a USD10.000.000 crecieron 10,5%.
  • Las de $10.000.000 a USD100.000 aumentaron 14,3%.

Dicho avance indica una mayor presencia de empresas medianas, aunque la caída de las grandes exportadoras representa un posible desafío para la estabilidad del intercambio con el bloque europeo.

Ecuador

El número de empresas exportadoras fue de 2.569 en 2025, con una leve caída del 0,3%. Lo más significativo fue la contracción del 92,3% en compañías con ventas mayores a USD100.000.000, lo que alerta sobre la sostenibilidad a largo plazo en este mercado. Entre los principales productos exportados figuran vehículos, materias plásticas, aceites y combustibles, papel, productos farmacéuticos y químicos.

Panamá

El número de empresas subió 0,9%, llegando a 1.733 exportadores en 2025. Sin embargo, subsisten los retos estructurales: alta concentración de exportadores pequeños y disminución de las grandes compañías.

De acuerdo con Analdex, “el principal desafío para Colombia es transformar esta base amplia en un tejido exportador más sólido, capaz de escalar, diversificarse y sostener su crecimiento. Esto implica fortalecer el desarrollo de empresas medianas y recuperar la presencia de grandes exportadores, claves para garantizar una inserción más competitiva y sostenible en este destino”.

Panamá importó desde Colombia combustibles, productos farmacéuticos y materias plásticas.

Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia - crédito Analdex
Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia - crédito Analdex

Perú

El tejido exportador sumó 1.416 empresas en 2025, con un crecimiento del 0,9%. El 58,5% de estas compañías se sitúa en el rango de USD1.000 a USD100.000, el 28,7% entre USD100.000 y USD1.000.000, y el 10,6% de USD1.000.000 a USD10.000.000, lo que muestra una base relativamente más madura.

Los segmentos intermedios avanzaron:

  • USD1.000.000 a USD10.000.000 creció 12,8%.
  • USD100.000 a USD1.000.000 aumentó 7,4%.

Analdex indicó: “En términos generales, Analdex sostuvo que Perú muestra una base exportadora más madura y con señales de fortalecimiento en los segmentos intermedios”.

Brasil

La base exportadora aumentó un 2,0%. El 53,1% de las empresas vende entre USD1.000 y USD100.000 y el 27,8% se ubica en USD100.000 a USD1.000.000. El segmento de USD1.000.000 a USD10.000.000 creció 15,5%, mientras que las compañías con ventas superiores a USD100.000 disminuyeron 63,6%.

Argentina

Registró el mayor crecimiento relativo: un 10,6% para alcanzar 364 empresas exportadoras en 2025.

Predominan las empresas pequeñas (58% entre USD1.000 y USD100.000; 28,6% entre USD100.000 y USD1.000.000); los segmentos intermedios crecieron 15,4%, pero dejaron de existir empresas con ventas superiores a USD100.000.000.

El fallo impacta directamente a sectores clave en Colombia, como el de las flores, que habían enfrentado un arancel del 10% - crédito Sergio Acero/Colprensa
191 productos provenientes de Ecuador pagan arancel diferencial al ingresar a Colombia, informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - crédito Sergio Acero/Colprensa

El reto estructural de las exportaciones

Analdex resaltó que el modelo exportador colombiano muestra una “base amplia en miles de pequeñas empresas con bajo valor exportado y una marcada ausencia de grandes actores consolidados”. Según la entidad, “el principal desafío para Colombia es transformar esta base amplia en un tejido exportador más sólido, capaz de escalar, diversificarse y sostener su crecimiento. Esto implica fortalecer el desarrollo de empresas medianas y recuperar la presencia de grandes exportadores, claves para garantizar una inserción más competitiva y sostenible en este destino”.

Dicha situación, para Analdex, se origina en una estructura interna que privilegia el ‘mercado local’ y no forma capacidades exportadoras robustas desde la creación de las empresas: “Colombia no está pensada para exportar, pues a su juicio el país creció mirando hacia adentro; las empresas nacen para vender local y no para competir en el mundo”.

El análisis enfatiza que, aunque existen progresos en los segmentos intermedios y en mercados como Perú o Europa, “aunque Estados Unidos sigue siendo el destino más relevante para las exportaciones colombianas, persisten desafíos estructurales”, sobre todo en el fortalecimiento e integración de empresas medianas y la recuperación de actores grandes para asegurar mayor resiliencia y sostenibilidad.

Temas Relacionados

ComercioExportaciones2025Colombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dos vendedoras se pelearon en la FILBo 2026 en Bogotá: así fue el indignante hecho ocurrido en inmediaciones de Corferias

Una discusión de dos trabajadoras demostró los retos cotidianos que enfrentan las personas que buscan sobrevivir vendiendo sus productos en eventos masivos y espacios regulados

Dos vendedoras se pelearon en la FILBo 2026 en Bogotá: así fue el indignante hecho ocurrido en inmediaciones de Corferias

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17

La Tricolor está obligada a ganar contra la anfitriona para terminar entre las dos mejores selecciones del grupo A y aspirar a ser una de las cuatro selecciones clasificadas al Mundial Femenino de la categoría

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17

Plan retorno en Bogotá hoy, EN VIVO: accidentes en Cundinamarca retrasan el viaje de cientos de personas a la capital

El monitoreo continuo, junto con el despliegue de más de 460 agentes y operativos, busca prevenir congestiones y accidentes, orientar a los conductores y mantener actualizada la información de tránsito para todos los usuarios

Plan retorno en Bogotá hoy, EN VIVO: accidentes en Cundinamarca retrasan el viaje de cientos de personas a la capital

Capturan a ‘La Costeña’ y ‘Ojo Picho’, presuntos responsables del asesinato del líder comunitario Darío de Jesús Vergara en Támesis, Antioquia

Un operativo desarrollado por las autoridades permitió ubicar y capturar a dos individuos señalados de participar en un homicidio ocurrido en noviembre de 2025, en la vereda Río Frío, tras una investigación de seis meses

Capturan a ‘La Costeña’ y ‘Ojo Picho’, presuntos responsables del asesinato del líder comunitario Darío de Jesús Vergara en Támesis, Antioquia

Miguel Díaz-Canel agradeció a Gustavo Petro su rechazo a una intervención militar de Estados Unidos en Cuba: “Hago nuestras sus palabras”

La postura del líder del régimen cubano se hizo pública luego de que el presidente de Colombia manifestara su desacuerdo con una posible acción militar norteamericana, subrayando la necesidad de preservar la autonomía regional

Miguel Díaz-Canel agradeció a Gustavo Petro su rechazo a una intervención militar de Estados Unidos en Cuba: “Hago nuestras sus palabras”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Shakira arrasó en Brasil mientras el Cristo Redentor fue iluminado con la bandera tricolor: así lució Colombia en Río de Janeiro

Shakira arrasó en Brasil mientras el Cristo Redentor fue iluminado con la bandera tricolor: así lució Colombia en Río de Janeiro

En imágenes, así fue el histórico concierto de Shakira en Copacabana: convocó a más de 2 millones de personas

Shakira desató euforia en Copacabana: más de dos millones vibraron con su espectáculo y rompió récords históricos en Brasil

Shakira en Copacabana: así fue el histórico show que reunió a casi tres millones de asistentes

La ‘influencer’ Valentina Mor fue arrestada por la Policía de Medellín luego de un presunto intento de hurto: esto se sabe

Deportes

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17

Se definieron los ocho clasificados a los cuartos de final de la Liga BetPlay: se metieron Santa Fe e Inter de Bogotá

Internacional de Bogotá e Independiente Santa Fe cerraron el grupo de los ocho: esto fue todo lo que pasó en la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I

Colombia brilló en el Panamericano Junior de Judo: oro para Heidy Santillana y medallas en kata posicionan al país en la élite continental

Así fue el doblete de Juan Camilo “Cucho” Hernández con Real Betis en la fecha 34 de LaLiga