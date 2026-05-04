Colombia

Capturan a ‘La Costeña’ y ‘Ojo Picho’, presuntos responsables del asesinato del líder comunitario Darío de Jesús Vergara en Támesis, Antioquia

Un operativo desarrollado por las autoridades permitió ubicar y capturar a dos individuos señalados de participar en un homicidio ocurrido en noviembre de 2025, en la vereda Río Frío, tras una investigación de seis meses

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La captura de 'La Costeña' y 'Ojo Picho' representa un avance clave en la investigación por el asesinato del líder social Darío Vergara en Támesis - crédito Policía Antioquia
La captura de 'La Costeña' y 'Ojo Picho' representa un avance clave en la investigación por el asesinato del líder social Darío Vergara en Támesis - crédito Policía Antioquia

La captura de “La Costeña” y “Ojo Picho” marca un avance clave en la investigación por el asesinato de Darío de Jesús Vergara López, líder comunitario de la vereda Río Frío, ocurrido en noviembre de 2025 en el municipio de Támesis, Antioquia.

Las detenciones, realizadas por la Policía de Antioquia, responden a una orden judicial por homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Las autoridades atribuyen a los capturados funciones dentro de una estructura criminal dedicada a la vigilancia y el suministro de información para la ejecución de homicidios selectivos en la región.

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Seis meses de investigación tras el crimen de Darío de Jesús Vergara

El 18 de noviembre de 2025, Darío de Jesús Vergara López, conocido como “El Grillo”, murió tras ser atacado por hombres armados en su vivienda, ubicada en la vereda Río Frío, en el municipio de Támesis.

Según reportó la Defensoría del Pueblo, los agresores le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir hacia una zona boscosa.

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Las detenciones en Antioquia obedecen a órdenes judiciales por homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas - crédito Policía Antioquia
Las detenciones en Antioquia obedecen a órdenes judiciales por homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas - crédito Policía Antioquia

El caso conmocionó al suroeste antioqueño y puso en evidencia la vulnerabilidad de los líderes sociales en la zona.

Las investigaciones, adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), identificaron a alias La Costeña y alias Ojo Picho como presuntos coautores materiales del homicidio. De acuerdo con el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, los capturados serían integrantes de una organización criminal que opera en la subregión.

“Este resultado representa un avance significativo en el esclarecimiento de este tipo de hechos, reafirmando el compromiso de la Policía Nacional con la protección de los líderes sociales y la defensa de los derechos humanos en el territorio”, declaró el oficial durante la presentación del caso.

Detalles del operativo y cargos contra los señalados

La detención de los sospechosos se produjo mediante diligencias de registro y allanamiento, tras seis meses de seguimiento judicial y labores de inteligencia en el municipio de Támesis. Las órdenes de captura respondían a delitos graves: homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Alias La Costeña y Ojo Picho fueron identificados como presuntos responsables materiales del homicidio del líder comunitario de Río Frío - crédito Policía Antioquia
Alias La Costeña y Ojo Picho fueron identificados como presuntos responsables materiales del homicidio del líder comunitario de Río Frío - crédito Policía Antioquia

Las autoridades detallaron que los ahora detenidos desempeñaban tareas de observación y vigilancia para la estructura criminal, identificando los movimientos de las víctimas y suministrando información clave para la ejecución de homicidios selectivos. Según el reporte de la Policía, este tipo de funciones facilita la planeación y comisión de crímenes ordenados por organizaciones delincuenciales con presencia en el Suroeste antioqueño.

La Defensoría del Pueblo había hecho un llamado a las autoridades nacionales para extremar las medidas de protección a líderes sociales luego del asesinato de Vergara López, que era reconocido por su labor comunitaria y empresarial en la región.

Perfil del líder asesinado y antecedentes del caso

Darío de Jesús Vergara López, además de ser comerciante y propietario de una tienda en El Bagre, administraba La Fonda de Darío, un espacio dedicado al turismo ecológico. Formaba parte de la Junta de Acción Comunal de Río Frío y era hermano de Herman Vergara, integrante del Comité para la Defensa del Territorio y del Cinturón Occidental Ambiental.

Darío de Jesús Vergara López, conocido como 'El Grillo', fue atacado en su vivienda y su caso reveló la vulnerabilidad de los líderes sociales - crédito indepaz / Instagram
Darío de Jesús Vergara López, conocido como 'El Grillo', fue atacado en su vivienda y su caso reveló la vulnerabilidad de los líderes sociales - crédito indepaz / Instagram

La muerte de “El Grillo” puso fin a una racha de dos años sin homicidios en Támesis y fue priorizada por las autoridades debido a la relevancia del liderazgo social de la víctima y a la presión de organizaciones defensoras de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo reportó el caso y activó una ruta de atención especial para líderes sociales, exigiendo investigaciones exhaustivas y medidas de protección para quienes ejercen defensa de derechos humanos en zonas rurales de Antioquia.

Tras la judicialización de “La Costeña” y “Ojo Picho”, la Policía de Antioquia reiteró su compromiso con la seguridad de los líderes sociales y la desarticulación de estructuras criminales en la región. El coronel Muñoz Guzmán señaló que las acciones operativas continuarán y llamó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades mediante las líneas de denuncia.

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