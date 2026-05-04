Colombia

Cómo heredar una pensión en Colombia: estos son los documentos que exigen los fondos privados y Colpensiones

Un dato clave y a menudo pasado por alto es que los detalles sobre certificados de colegio, dictámenes de incapacidad y declaraciones de dependencia suelen marcar la diferencia entre un trámite exitoso y un rechazo inesperado

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Imagen de referencia. Cada maestro pensionado debe presentar una demanda individual para acceder a los beneficios reconocidos por el Consejo de Estado - crédito Colprensa
En Colombia, la pensión (vejez o invalidez) o el ahorro pensional se puede heredar a través de la pensión de sobrevivientes - crédito Colprensa

Para heredar una pensión en Colombia luego del fallecimiento de un afiliado o pensionado, los familiares pueden solicitar la pensión de sobrevivientes si cumplen los requisitos legales y entregan los documentos exigidos ante la entidad respectiva.

El proceso está regulado por la ley nacional y demanda demostrar el vínculo familiar, y, cuando corresponda, la dependencia económica, ante Colpensiones o fondos privados.

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El derecho a la pensión de sobrevivientes solo puede reclamarse cuando se acreditan las condiciones legales exigidas en las normas laborales y pensionales vigentes. El paso inicial consiste en aportar pruebas del parentesco o dependencia económica con el fallecido y, después, presentar todos los documentos requeridos según el caso y la entidad encargada del trámite.

Requisitos generales para heredar una pensión

La solicitud de pensión comienza con la presentación de algunos requisitos legales comunes a cualquier solicitante. Es obligatorio entregar:

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  • Copia de la historia laboral del fallecido.
  • Certificaciones de semanas cotizadas.
  • En los fondos privados, acreditar el capital acumulado en la cuenta individual.
  • Declaración sobre la inexistencia de otros beneficiarios con mejor derecho cuando aplique.
  • Copia del documento de identidad del solicitante.
  • Registro civil de defunción del afiliado o pensionado.
  • Formularios que proporciona la entidad pensional.

La ausencia o la actualización incorrecta de estos documentos puede causar nuevos requerimientos y demorar la respuesta.

El auxilio funerario de Colpensiones será equivalente al último salario base de cotización o a la última pensión recibida por el fallecido - crédito Colpensiones/Colprensa
A principios de 2026, Colpensiones registra más de siete millones de afiliados en el régimen público, de los cuales aproximadamente 1.86 millones son pensionados - crédito Colpensiones/Colprensa

Documentos obligatorios para cónyuge o compañero permanente

Quienes soliciten el beneficio como cónyuge o compañero permanente deben presentar:

  • Registro civil de matrimonio, que debe incluir una nota marginal que demuestre que el matrimonio sigue vigente y su expedición debe ser reciente.
  • Si existió una unión marital de hecho, se requiere una declaración juramentada de convivencia, una escritura pública que certifique la relación o, en ciertos casos, una sentencia judicial.
  • Es indispensable presentar el registro civil de defunción del causante.
  • Copia del documento de identidad del solicitante.
  • Formularios oficiales de la entidad pensional.
  • En el caso de compañeros permanentes, puede solicitarse una declaración bajo juramento para acreditar que la convivencia mínima establecida por la ley se cumplió antes del fallecimiento.

Cumplir con estos requisitos agiliza la decisión sobre la adjudicación de la pensión de sobrevivientes para cónyuges y compañeros permanentes.

Requisitos para hijos y otros beneficiarios

Los hijos deben acreditar su parentesco mediante el registro civil de nacimiento. Para menores de edad, la pensión de sobrevivientes se reconoce en forma automática. Sin embargo, los hijos entre 18 y 25 años de edad deben presentar un certificado de escolaridad original, expedido por una institución educativa formal autorizada por el Ministerio de Educación, y los documentos que respalden la dependencia económica frente al causante.

Cuánto pagarían las empresas por cada empleado que gane el salario mínimo en 2025 con las propuestas hechas en la mesa de concertación - crédito Colprensa
Los beneficiarios principales de una pensión son el cónyuge/compañero permanente (con cinco años de convivencia), hijos menores de 18 años, hijos hasta 25 años estudiando, o hijos inválidos- crédito Colprensa

Para el caso de hijos con discapacidad, el requisito clave es el dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la junta de calificación de invalidez, en el que conste que la situación se presentó antes de la muerte del afiliado o pensionado. También debe entregarse una declaración sobre la dependencia económica.

Presentar en forma incompleta o incorrecta estos documentos es una de las principales razones por las que se retrasa o se niega la pensión.

Pasos para padres y hermanos con discapacidad

Si no existen cónyuge ni hijos con derecho, los padres o hermanos con discapacidad pueden reclamar la pensión:

  • Presentar una declaración juramentada que acredite la dependencia económica directa respecto al fallecido.
  • aportar una certificación que confirme que no reciben otra pensión de sobrevivientes o prestación similar.
  • Para padres y hermanos con discapacidad, la correcta presentación de estos documentos es fundamental, ya que la evaluación de la dependencia económica es indispensable para la aprobación de este beneficio.

Plazos, recomendaciones y errores en el trámite

La ley colombiana no establece un plazo límite para solicitar la pensión de sobrevivientes, aunque se recomienda hacerlo lo antes posible para evitar demoras administrativas. Es esencial comprobar la vigencia y exactitud de todos los documentos antes de presentarlos, ya que omitir algún requisito, consignar datos erróneos o dejar campos en blanco en los formularios son errores frecuentes y ocasionan revisiones adicionales.

La transferencia será mensual y los periodos de pago se informarán mes a mes. El recurso estará disponible para ser cobrado durante 10 días hábiles - crédito Prosperidad Social
Es importante verificar los requisitos específicos en la entidad pensional correspondiente, como Colpensiones o fondos privados - crédito Prosperidad Social

Dentro de los problemas habituales figuran:

  • No demostrar la convivencia en el caso de compañeros permanentes.
  • No acreditar la dependencia económica de hijos mayores de edad.

Dichos errores dificultan la aprobación rápida del trámite. Entregar la información completa desde un principio y consultar únicamente fuentes institucionales confiables es la vía más segura para acceder a la pensión de sobrevivientes sin inconvenientes.

Las autoridades recalcan la importancia de obtener orientación solo por canales oficiales y advierten sobre quienes prometen procesos simplificados sin base legal reconocida.

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