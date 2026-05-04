Un joven habría asesinado a su madre en Antioquia, fingió estar muerto para que no lo capturaran y en el operativo hirió a un policía

Reporte oficial de la Policía Nacional sobre la captura de un hombre en Caldas, Antioquia, señalado como responsable del homicidio de su madre y de intentar herir a un agente policial - crédito Policía Nacional / X

Un nuevo caso de violencia intrafamiliar estremeció a los habitantes del barrio El Pombal, ubicado en el municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá (Antioquia), cuando un hombre de 26 años presuntamente asesinó con arma blanca a su madre, María Teresa Martínez, de 45 años, al interior de su vivienda.

El hecho desencadenó una intervención policial en la que un agente resultó herido y el agresor quedó bajo custodia para que sea judicializado de comprobarse su responsabilidad en el hecho.

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Según confirmó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Henry Yesid Bello Cubides, el presunto responsable no solo tiene antecedentes por porte, tráfico y fabricación de sustancias psicoactivas, concierto para delinquir agravado y lesiones personales, sino que además fingió estar muerto cuando la Policía ingresó al lugar, tras una llamada de los vecinos a la línea 123.

En medio del procedimiento, el presunto agresor sorprendió a los uniformados atacándolos con cuchillo y, durante el forcejeo, un policía empleó su arma de dotación. El disparo alcanzó al agresor y en forma accidental hirió también a un compañero, precisó Bello Cubides en su reporte oficial.

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Según los reportes oficiales existían antecedentes de conflictos previos y denuncias por agresión - crédito Colprensa

La intervención dejó un policía herido y el agresor se encuentra hospitalizado

Los hechos se desarrollaron durante la jornada del 2 de mayo de 2026, por lo que los agentes se desplazaron hasta el lugar luego de que los vecinos advirtieran que en la vivienda se presentaron gritos de auxilio que alertaron sobre la emergencia dentro de la vivienda.

La Policía forzó la entrada y encontró a María Teresa Martínez sin signos vitales, tendida en el piso, mientras que el presunto victimario yacía en una habitación con lesiones.

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La Fiscalía y la policía colaboran para esclarecer las circunstancias del homicidio ocurrido en una vivienda de Caldas - crédito Colprensa

Según relató Bello Cubides: “Capturamos a un ciudadano de 26 años que momentos antes había asesinado a su progenitora. Avanzamos de manera conjunta en la investigación con la Fiscalía para esclarecer este homicidio”.

Del mismo modo, las autoridades informaron que el presunto agresor permanece bajo custodia en una unidad de cuidados intensivos tras ser herido durante el enfrentamiento.

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El comandante del Valle de Aburrá detalló que en el momento de la intervención policial se utilizó la fuerza “de manera racional y proporcional y las armas legítimas del Estado que nos ha dado para proteger la integridad de las personas”.

Las autoridades realizaron el levantamiento ante la mirada de asombro de los vecinos - crédito Colprensa

Violencia reiterada dentro de la vivienda

Diversos testimonios recogidos por Noticias RCN de compañeros de trabajo y vecinos señalaron que María Teresa Martínez era una persona apreciada en su entorno y que era víctima de constantes agresiones, situación conocida por la comunidad de El Pombal.

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Una vecina expresó: “Yo soy una de las personas que está más afectada, porque fue muy duro no escuchar a alguien pidiendo ayuda y saber que su propio hijo lo hizo”.

Otra persona del vecindario relató al noticiero nacional la dificultad de intervenir en el momento: “Uno ya no podía hacer nada más porque realmente él estaba armado, entonces era muy complejo intervenir, pero sí fue muy triste”.

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El responsable quedó en manos de la justicia mientras que la comunidad pide justicia - crédito Colprensa

El caso permanece bajo investigación conjunta de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que se encuentran buscando información para determinar las circunstancias exactas del homicidio, que fue registrado como un hecho de violencia intrafamiliar.

Por ahora, las autoridades señalan que el historial judicial del agresor y los antecedentes de violencia en el entorno familiar son líneas clave en el avance de la investigación, mientras que la comunidad exige una condena justa y que no le sea otorgado ningún beneficio de rebaja de pena al delincuente, puesto que el delito que cometió es considerado de máxima gravedad al atacar a muerte a la mujer que le dio la vida.

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