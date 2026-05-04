Ejército Nacional neutralizó atentado con explosivos en la vía Panamericana, al norte de Nariño

El Ejército Nacional logra frustrar un atentado con explosivos en la vía Panamericana, clave para la conexión entre Colombia y Ecuador - crédito @Ejercito_Div3 / X

La rápida intervención de expertos antiexplosivos de la Brigada 23 del Ejército Nacional impidió un atentado con explosivos sobre la vía Panamericana, a la altura de la vereda El Manzano, municipio de Taminango, norte de Nariño.

De acuerdo con la institución castrense, habitantes de la zona alertaron sobre la presencia de personas extrañas que abandonaron un paquete sospechoso antes de huir del lugar.

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La amenaza: explosivo instalado por grupo armado ilegal

Según información preliminar, el artefacto habría sido colocado por el GAO-r Estructura Franco Benavides, organización armada ilegal que opera en la región. El dispositivo, ubicado en un punto clave de la carretera internacional, tenía como posible objetivo a la fuerza pública y a la población civil que transita por este corredor entre Colombia y Ecuador.

La alerta ciudadana permitió que el Equipo de Detección y Eliminación de Artefactos Explosivos (EOD) del Ejército llegara de inmediato para ejecutar la destrucción controlada del explosivo.

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La Policía Nacional y el Ejército mantienen operativos de vigilancia y control en la región para evitar nuevas acciones violentas.

Noticia en desarrollo...

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