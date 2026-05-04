Paloma Valencia reveló que llamó al presidente de Ecuador, en búsqueda de una alianza: “Bajó los aranceles de 100% a 75%”

Paloma Valencia se refirió al conflicto entre Ecuador y Colombia, al revelar sobre su conversación con Daniel Noboa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La tensión diplomática entre Colombia y Ecuador alcanza uno de sus momentos más sensibles tras el cruce de decisiones comerciales y señalamientos de seguridad que elevan el tono entre ambos gobiernos; en medio de ese escenario, una conversación telefónica entre la senadora colombiana Paloma Valencia y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, añadió un elemento polémico.

El intercambio telefónico se produjo luego de las determinaciones adoptadas por Quito el 4 de mayo de 2026, cuando el Ejecutivo ecuatoriano ajustó su política arancelaria frente a productos colombianos. La discusión ya no se limita a lo económico, porque ahora incluye acusaciones sobre control fronterizo y presencia de estructuras armadas.

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Ecuador anunció una reducción parcial del arancel del 100% al 75% del que ellos llaman ‘tasa de seguridad’, medida que entraría en vigor el 1 de junio, en un intento por aliviar la presión de los sectores productivos afectados con Colombia. Aun así, la diplomacia entre ambos países permanece en pausa, con embajadores llamados a consultas y la Comunidad Andina convocando una reunión urgente para evitar el colapso del bloque regional.

Ecuador bajó la 'tasa de seguridad' del 100% al 75% con Colombia - crédito @Presidencia_Ec/X

Paloma Valencia y su conversación telefónica con Daniel Noboa, presidente de Ecuador

Ante esta determinación política y económica, la aspirante presidencial Paloma Valencia dio a conocer en sus redes sociales el diálogo que sostuvo con Daniel Noboa y, al mismo tiempo, definió su posición frente a la crisis comercial y fronteriza entre Colombia y Ecuador.

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“Hoy conversé telefónicamente con el presidente Daniel Noboa de la República del Ecuador. Le expresé mi compromiso de cooperar en la recuperación de la seguridad a ambos lados de la frontera, en caso de ser elegida presidente de Colombia”, escribió la lideresa del Centro Democrático.

En el mismo mensaje, Valencia aludió a la determinación del presidente ecuatoriano sobre los aranceles, sugiriendo de forma implícita que esa medida se produjo después de la conversación telefónica que ambos sostuvieron: “El presidente Noboa tomó la decisión de bajar los aranceles de 100% a 75% como muestra de su buena voluntad para trabajar con el próximo gobierno”.

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Paloma Valencia confirmó una conversación telefónica con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en la que abordó la situación fronteriza y la crisis comercial - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora también cuestionó la gestión del actual Gobierno colombiano, en cabeza de Gustavo Petro —del que ella es opositora— frente a la crisis. Indicó que el suroccidente del país enfrenta hechos de violencia armada que dejan víctimas fatales tanto de civiles como uniformados, y atribuyó responsabilidad política al presidente por la ausencia de resultados en materia de seguridad.

Paloma Valencia señaló en su post de X que: “El daño que se le ha causado al suroccidente del país es terrible; es una muestra más de la incapacidad de Petro de resolver el asunto, muestra que siempre le ha importado más favorecer a los criminales que cooperar con mandatarios vecinos para combatirlos”.

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“Solucionar problemas para beneficiar a nuestra gente: así será nuestro gobierno”, concluyó Valencia en su publicación.

Paloma Valencia criticó la gestión del presidente Gustavo Petro frente a la situación de seguridad en el suroccidente colombiano - crédito Sergio Acero/Reuters

Esta es la “guerra de aranceles” entre Colombia y Ecuador

El origen de la crisis entre Colombia y Ecuador se centra en la llamada “guerra de aranceles”. Desde el 1 de mayo, el Gobierno ecuatoriano oficializó un arancel del 100% a más de 200 productos provenientes de Colombia, medida presentada como una “tasa de seguridad” destinada a financiar el combate interno contra el narcotráfico.

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Desde la capital ecuatoriana se sostuvo que Bogotá no controla de forma suficiente la frontera común y que esa situación agravaba la violencia en territorio ecuatoriano.

La respuesta de Colombia no tardó y el presidente Gustavo Petro ordenó aranceles escalonados de entre el 35% y el 75% sobre productos ecuatorianos y advirtió incluso la posibilidad de replantear la permanencia del país en la Comunidad Andina (CAN) si no se respeta el principio de libre comercio.

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La relación entre Colombia y Ecuador atraviesa un punto crítico tras la decisión de Quito de imponer un arancel del 100% a más de 200 productos colombiano - crédito VisualesIA

Desde entonces el impacto económico fue significativo: analistas, economistas y líderes de la oposición estimaron una caída de hasta el 80% en el intercambio bilateral y pérdidas superiores a los USD 340 millones, con especial afectación en sectores agrícolas e industriales.

El conflicto también escaló al terreno de la seguridad, ya que Daniel Noboa acusó a Colombia de ser permisiva con las disidencias de las Farc y sostuvo que grupos armados cruzaron la frontera para operar en Ecuador, lo que, según su versión, debilitó el control estatal.

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Petro, por su parte, respondió señalando que el armamento utilizado en los atentados ocurridos en el departamento del Cauca provenía de territorio ecuatoriano y acusó al gobierno de Noboa de interferir en la estabilidad política colombiana en plena antesala electoral.

El conflicto entre Colombia y Ecuador se profundizó tras el intercambio de acusaciones sobre presencia de grupos armados en la frontera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La tensión se profundizó aún más tras la crisis energética iniciada meses atrás, cuando Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador. Esa decisión obligó al gobierno ecuatoriano a implementar racionamientos y buscar fuentes alternativas de suministro a mayor costo, mientras Noboa justificó los nuevos aranceles como parte del financiamiento del denominado “Bloque de Seguridad”.

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