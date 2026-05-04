Colombia

Paloma Valencia reveló que llamó al presidente de Ecuador, en búsqueda de una alianza: “Bajó los aranceles de 100% a 75%”

La senadora y aspirante presidencial señaló que tuvo una conversación telefónica con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en medio de la crisis comercial y de seguridad que enfrenta contra Colombia

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Montaje de tres figuras políticas, Gustavo Petro, Paloma Valencia y Daniel Noboa, sobre un fondo con la silueta del mapa de Colombia en acuarela roja.
Paloma Valencia se refirió al conflicto entre Ecuador y Colombia, al revelar sobre su conversación con Daniel Noboa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La tensión diplomática entre Colombia y Ecuador alcanza uno de sus momentos más sensibles tras el cruce de decisiones comerciales y señalamientos de seguridad que elevan el tono entre ambos gobiernos; en medio de ese escenario, una conversación telefónica entre la senadora colombiana Paloma Valencia y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, añadió un elemento polémico.

El intercambio telefónico se produjo luego de las determinaciones adoptadas por Quito el 4 de mayo de 2026, cuando el Ejecutivo ecuatoriano ajustó su política arancelaria frente a productos colombianos. La discusión ya no se limita a lo económico, porque ahora incluye acusaciones sobre control fronterizo y presencia de estructuras armadas.

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Ecuador anunció una reducción parcial del arancel del 100% al 75% del que ellos llaman ‘tasa de seguridad’, medida que entraría en vigor el 1 de junio, en un intento por aliviar la presión de los sectores productivos afectados con Colombia. Aun así, la diplomacia entre ambos países permanece en pausa, con embajadores llamados a consultas y la Comunidad Andina convocando una reunión urgente para evitar el colapso del bloque regional.

Ecuador bajó la 'tasa de seguridad' del 100% al 75% con Colombia - crédito @Presidencia_Ec/X
Ecuador bajó la 'tasa de seguridad' del 100% al 75% con Colombia - crédito @Presidencia_Ec/X

Paloma Valencia y su conversación telefónica con Daniel Noboa, presidente de Ecuador

Ante esta determinación política y económica, la aspirante presidencial Paloma Valencia dio a conocer en sus redes sociales el diálogo que sostuvo con Daniel Noboa y, al mismo tiempo, definió su posición frente a la crisis comercial y fronteriza entre Colombia y Ecuador.

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“Hoy conversé telefónicamente con el presidente Daniel Noboa de la República del Ecuador. Le expresé mi compromiso de cooperar en la recuperación de la seguridad a ambos lados de la frontera, en caso de ser elegida presidente de Colombia”, escribió la lideresa del Centro Democrático.

En el mismo mensaje, Valencia aludió a la determinación del presidente ecuatoriano sobre los aranceles, sugiriendo de forma implícita que esa medida se produjo después de la conversación telefónica que ambos sostuvieron: “El presidente Noboa tomó la decisión de bajar los aranceles de 100% a 75% como muestra de su buena voluntad para trabajar con el próximo gobierno”.

Paloma Valencia confirmó una conversación telefónica con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en la que abordó la situación fronteriza y la crisis comercial - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia confirmó una conversación telefónica con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en la que abordó la situación fronteriza y la crisis comercial - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora también cuestionó la gestión del actual Gobierno colombiano, en cabeza de Gustavo Petro —del que ella es opositora— frente a la crisis. Indicó que el suroccidente del país enfrenta hechos de violencia armada que dejan víctimas fatales tanto de civiles como uniformados, y atribuyó responsabilidad política al presidente por la ausencia de resultados en materia de seguridad.

Paloma Valencia señaló en su post de X que: “El daño que se le ha causado al suroccidente del país es terrible; es una muestra más de la incapacidad de Petro de resolver el asunto, muestra que siempre le ha importado más favorecer a los criminales que cooperar con mandatarios vecinos para combatirlos”.

“Solucionar problemas para beneficiar a nuestra gente: así será nuestro gobierno”, concluyó Valencia en su publicación.

Paloma Valencia criticó la gestión del presidente Gustavo Petro frente a la situación de seguridad en el suroccidente colombiano - crédito Sergio Acero/Reuters
Paloma Valencia criticó la gestión del presidente Gustavo Petro frente a la situación de seguridad en el suroccidente colombiano - crédito Sergio Acero/Reuters

Esta es la “guerra de aranceles” entre Colombia y Ecuador

El origen de la crisis entre Colombia y Ecuador se centra en la llamada “guerra de aranceles”. Desde el 1 de mayo, el Gobierno ecuatoriano oficializó un arancel del 100% a más de 200 productos provenientes de Colombia, medida presentada como una “tasa de seguridad” destinada a financiar el combate interno contra el narcotráfico.

Desde la capital ecuatoriana se sostuvo que Bogotá no controla de forma suficiente la frontera común y que esa situación agravaba la violencia en territorio ecuatoriano.

La respuesta de Colombia no tardó y el presidente Gustavo Petro ordenó aranceles escalonados de entre el 35% y el 75% sobre productos ecuatorianos y advirtió incluso la posibilidad de replantear la permanencia del país en la Comunidad Andina (CAN) si no se respeta el principio de libre comercio.

Las regiones de frontera serían las más afectadas ante un eventual aumento de aranceles entre Colombia y Ecuador, según el análisis económico- crédito VisualesIA
La relación entre Colombia y Ecuador atraviesa un punto crítico tras la decisión de Quito de imponer un arancel del 100% a más de 200 productos colombiano - crédito VisualesIA

Desde entonces el impacto económico fue significativo: analistas, economistas y líderes de la oposición estimaron una caída de hasta el 80% en el intercambio bilateral y pérdidas superiores a los USD 340 millones, con especial afectación en sectores agrícolas e industriales.

El conflicto también escaló al terreno de la seguridad, ya que Daniel Noboa acusó a Colombia de ser permisiva con las disidencias de las Farc y sostuvo que grupos armados cruzaron la frontera para operar en Ecuador, lo que, según su versión, debilitó el control estatal.

Petro, por su parte, respondió señalando que el armamento utilizado en los atentados ocurridos en el departamento del Cauca provenía de territorio ecuatoriano y acusó al gobierno de Noboa de interferir en la estabilidad política colombiana en plena antesala electoral.

Gustavo Petro en color y Rodolfo Hernández en escala de grises, con botas militares y armas a los lados sobre un fondo acuarela azul y beige.
El conflicto entre Colombia y Ecuador se profundizó tras el intercambio de acusaciones sobre presencia de grupos armados en la frontera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La tensión se profundizó aún más tras la crisis energética iniciada meses atrás, cuando Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador. Esa decisión obligó al gobierno ecuatoriano a implementar racionamientos y buscar fuentes alternativas de suministro a mayor costo, mientras Noboa justificó los nuevos aranceles como parte del financiamiento del denominado “Bloque de Seguridad”.

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