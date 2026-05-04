Colombia

María Fernanda Cabal reveló si hay rencillas con Paloma Valencia tras su distanciamiento del Centro Democrático: “Mi problema es con...”

La senadora estuvo en la FILBo presentando su libro autobiográfico, y durante el evento conversó sobre varios temas, incluyendo, por supuesto, su vida política; fue en ese momento cuando surgió la pregunta sobre si existía algún problema con la aspirante presidencial de su partido

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Dos mujeres, una con cabello claro y camisa azul, la otra con cabello oscuro y blazer gris. Detrás de ellas, un logo azul y blanco del Centro Democrático fragmentado.
María Fernanda Cabal habló sobre las diferencias que hay entre ella, el Centro Democrático y la aspiración presidencial de Paloma Valencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, fue la protagonista en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026, donde presentó su autobiografía Soy Cabal: no solo de apellido sino de principios y valores.

Durante una conversación que tuvo en el lugar con Yesid Lancheros, director de la revista Semana, organizada en la Sala Jorge Isaacs de Corferias, la lideresa aclaró una cuestión que provocó especulaciones: su relación con la aspirante presidencial Paloma Valencia. Según la legisladora, su enfrentamiento no es con la exsenadora, sino con su partido.

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En un tono claro y directo, Cabal explicó que no tiene “ningún problema ni animadversión” contra Paloma Valencia: “Mi problema es con el partido, con la forma de selección, que no fue clara, y finalmente, cómo lo asumieron”.

La disputa interna que se desató cuando se conoció que la elección presidencial del Centro Democrático sería entre ella, Valencia y Paola Holguín quedó resuelta con la victoria de la senadora. Sin embargo, Cabal fue muy crítica con la manera en que se manejó todo el proceso.

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- crédito @MariaFernandaCabal/X
La senadora dejó claro que su desacuerdo no es con Paloma Valencia, sino con la forma en que el partido manejó el proceso de selección para la candidatura presidencial de 2026 - crédito @MariaFernandaCabal/X

María Fernanda Cabal recordó momentos específicos en los que sintió que su liderazgo fue vulnerado dentro del partido. Aseguró que, en su momento, cuando Óscar Iván Zuluaga estuvo a cargo, sus mediciones internas eran claras y favorables.

“La primera vez, cuando Óscar Iván Zuluaga, yo tenía las mediciones hechas por una empresa extranjera. Hoy mucha gente tiene muchas herramientas. En esa época era una herramienta privilegiada”, expresó. No obstante, a pesar de ese respaldo, fue removida de la cabeza de lista, lo que, según ella, la afectó emocionalmente.

La senadora también rememoró otras situaciones en las que se sintió apartada, por lo que fue clara al señalar que no solo el proceso de selección fue problemático, sino el trato recibido dentro del partido: “Después me quitan la cabeza de lista. Eso hasta me sirvió, porque por eso saqué esa votación mía”.

María Fernanda Cabal cuestionó la capacidad de la senadora petrista que firmó resolución para permitir la salida de delincuentes de la Cárcel de Itagüí - crédito María Fernanda Cabal/Facebook
María Fernanda Cabal expresa cómo se sintió ignorada por el partido, criticando la falta de transparencia en el proceso electoral interna - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

En medio de su relato, Cabal reveló: “Hay algunas personas dentro del Centro Democrático que claramente son enemigas. En los partidos pasa eso. Uno no sabe quién te quiere y quién te detesta”.

“En los partidos pasa eso. Uno no sabe quién te quiere y quién te detesta, pero de pronto tenés unos enemigos que uno decía: ¿a qué horas? Adentro del círculo de (Álvaro) Uribe tiene gente que a mí me detesta. Y entonces, en las discusiones yo le decía a Uribe: es que usted le oye los chismes a un montón de viejitos que a mí me odian", señaló la congresista.

María Fernanda Cabal y su ruptura con el Centro Democrático: una disputa interna sin solución

La relación de María Fernanda Cabal con el Centro Democrático ha atravesado varios altibajos en los últimos años. La última crisis se desató cuando se conoció que la senadora había perdido la disputa interna por la candidatura presidencial del partido para 2026.

La lucha, que se libraba entre ella, Paloma Valencia y Paola Holguín, culminó con la victoria de la primera, que es vista como la ‘consentida’ por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La senadora no ocultó su escepticismo sobre cómo se manejó el proceso de selección, dejando claro su descontento con el resultado y la forma en que se tomaron las decisiones.

En una agenda conjunta en Girardot, las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín (de izquierda a derecha) se mostraron entusiastas por el futuro electoral de su partido - crédito @SoyJovenCabal_/X
Las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín (de izquierda a derecha) fueron precandidatas presidenciales del Centro Democrático - crédito @SoyJovenCabal_/X

A pesar de sus esfuerzos, no fue la elegida para representar al partido en las elecciones presidenciales, lo que la hizo sentir que su esfuerzo y su trabajo fueron ignorados. La elección, según ella, no fue clara ni transparente, algo que provocó una gran molestia, no solo en ella, sino también en su entorno cercano en su momento, que fue en diciembre de 2025.

La situación se complicó aún más cuando, poco después de los resultados, su esposo, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), decidió abandonar el partido.

Lafaurie había sido uno de los miembros fundadores del Centro Democrático, por lo que su salida fue vista como un gesto de desaprobación hacia el manejo interno del partido. Según Lafaurie, sentía que le habían “traicionado” tras la forma en que se trató a su esposa dentro de la contienda interna.

La falta de respuestas claras sobre los criterios de selección y la ausencia de una compensación justa tras la derrota de Cabal fueron aspectos que, según él, motivaron su decisión de abandonar la colectividad.

María Fernanda Cabal recordó con humor cómo José Félix Lafaurie llegó tarde a su matrimonio - crédito Facebook
La salida de José Félix Lafaurie del Centro Democrático fue otro golpe para el partido, ya que él es esposo de María Fernanda Cabal - crédito Facebook

Aunque muchos esperaban que María Fernanda Cabal siguiera el ejemplo de su esposo y también renunciara al Centro Democrático, ella optó por mantenerse dentro del partido, al menos formalmente. Decidió no renunciar a su escaño en el Senado, pero las aguas ya estaban agitadas.

En entrevistas posteriores, Cabal fue clara al señalar que había roto toda relación con el partido. Incluso mencionó que, aunque no había una enemistad abierta con el expresidente Uribe, la comunicación con él se había perdido por completo.

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