Colombia

Pánico en show de Monster Truck en Popayán: conductora perdió el control y atropelló a varios asistentes, todo quedó en video

Las imágenes compartidas en plataformas digitales muestran el momento en el que una camioneta involucrada en la presentación se dirigió hacia el público, lo que movilizó a los servicios de emergencia

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Momento exacto del accidente durante una exhibición automovilística en Popayán, donde el monster truck perdió el control y terminó arrollando a los asistentes - crédito popayanco / Intagram

Al menos 15 personas resultaron heridas la tarde del domingo 3 de mayo de 2026 durante el evento Monster Truck en el lote Bulevar Rose de Popayán. Una mujer que conducía una camioneta gigante perdió el control del vehículo durante una exhibición frente al público, atropellando a varias personas.

El momento en que la conductora atravesó la barrera de seguridad y se dirigió hacia los espectadores fue registrado en redes sociales, mostrando a la multitud pidiendo auxilio y tratando de escapar del vehículo. Ante la gravedad del incidente, las autoridades locales y el Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar, y varias ambulancias trasladaron a los heridos a centros asistenciales.

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El informe preliminar señala que entre las personas heridas se encuentran menores de edad, lo que aumenta la gravedad del hecho. Por ahora, la información disponible indica que la atención prioritaria por parte de la Policía y el personal de salud se concentró en estabilizar rápidamente a los heridos, de acuerdo con los primeros reportes desde la escena.

El vehículo aplastó a los asistentes al evento - crédito Colombia Oscura / X
El vehículo aplastó a los asistentes al evento - crédito Colombia Oscura / X

A través de las redes sociales circulan varios videos del preocupante momento en el que se desató la situación. Algunos de los asistentes alcanzaron a reaccionar e intentaron huir; sin embargo, otras personas fueron aplastadas por las ruedas del enorme vehículo, lo que desató el pánico entre los asistentes.

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El hecho fue atendido por los Bomberos de Popayán y la Policía Nacional, así como el personal de salud que acudió para brindar los primeros auxilios a las víctimas para garantizar que estuvieran estables antes de su traslado.

En las plataformas digitales, la comunidad cuestionó a la Alcaldía por autorizar este tipo de eventos en un terreno considerado inestable. Denunciaron fallas en las medidas de seguridad, señalando que el lugar no era apto y que el apoyo de las autoridades fue insuficiente. Por ahora, estas versiones circulan en redes mientras se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades.

Entre tanto, la Policía informó que inició una investigación para determinar responsabilidades y verificar si el evento cumplía con las condiciones de seguridad necesarias para su realización.

El evento terminó en tragedia después de que el Monster Truck azul que realizaba un espectáculo se fuera contra el público, así quedó el vehículo - crédito @caucatrapped / X

Condiciones de seguridad para un evento de Monster Truck

  • Barreras físicas: deben instalarse barreras robustas y de altura suficiente para separar la pista del área de espectadores y así evitar el acceso o la exposición a vehículos fuera de control o escombros.
  • Distancia mínima: el público se debe ubicar a una distancia segura de la pista.
  • Zonas de evacuación: es necesario que estén definidas y señalizadas las rutas de evacuación y salidas de emergencia accesibles para el público.
  • Capacidad controlada: el aforo se limita de acuerdo con la capacidad del recinto y las regulaciones de seguridad.
  • Inspección de vehículos: los monster trucks deben pasar inspecciones técnicas previas para asegurar que cumplen con normas de seguridad.
  • Equipo de protección personal: los pilotos deben utilizar cascos, trajes ignífugos, guantes y botas homologados.
  • Personal de rescate: la presencia de equipos de emergencia médica y bomberos en el lugar es indispensable, además, deben estar situados con acceso rápido a la pista.
  • Plan de emergencia: el evento debe contar con un plan de contingencia ante incidentes, accidentes o condiciones climáticas adversas.
Un monster truck con diseño colorido y ruedas gigantes está en pleno salto sobre un coche destrozado en el centro de una arena, con focos brillantes e iluminación escénica, y tribunas llenas de espectadores al fondo. Fuego sale de dispositivos en el suelo.
El hecho que dejó múltiples heridos plantea interrogantes sobre la responsabilidad institucional y los estándares mínimos para evitar sucesos similares en futuros espectáculos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
  • Comunicación constante: se debe mantener comunicación entre la dirección de carrera, equipos de seguridad, pilotos y personal del recinto.
  • Supervisión de autoridades: las autoridades locales deben verificar la organización y cumplimiento de las condiciones de seguridad antes y durante la realización del evento.
  • Anuncios previos y durante el evento: se debe informar al público sobre las normas de seguridad y comportamiento.
  • Prohibición de acceso a zonas restringidas: solo el personal autorizado puede ingresar a la pista y zonas técnicas.

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