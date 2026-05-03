Policía de Cundinamarca incautó marihuana avaluada en $1.000 millones: operativo frustró traslado de 412 kilos en vehículo blindado en Ricaurte

El gobernador Jorge Emilio Rey reafirmó el compromiso institucional de fortalecer los controles contra el narcotráfico en todo el departamento - crédito Jorge Emilio Rey/X

Un operativo conjunto de la Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca y la Gobernación del departamento dejó como resultado la incautación de 412 kilogramos de marihuana en el municipio de Ricaurte, consolidando uno de los más relevantes golpes al tráfico de estupefacientes en lo que va de 2026.

El cargamento, avaluado en cerca de $1.000 millones y equivalente a más de 400.000 dosis en el mercado ilegal, fue detectado en un puesto de control instalado en el sector El Paso, gracias a los refuerzos de seguridad vial implementados en los principales corredores del departamento.

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El operativo: modalidad de gemeleo y reacción policial

Las autoridades informaron que la marihuana, tipo creepy, era transportada en una camioneta blindada Toyota Land Cruiser modelo 2007, que había sido sometida a la modalidad de “gemeleo” o suplantación de placas. Este mecanismo, que consiste en la adulteración y copia de placas de vehículos legales —incluso asignados a funcionarios del Estado—, es utilizado por bandas delincuenciales para evadir los controles de la policía en carretera.

El blindaje del vehículo buscaba burlar las inspecciones, dificultando la detección de la droga y protegiendo a sus ocupantes ante eventuales persecuciones.

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En lo corrido de 2026, la Policía de Cundinamarca ha incautado alrededor de 2,5 toneladas de estupefacientes en los ejes viales principales - crédito Gobernación de Cundinamarca

Durante el procedimiento, dos personas que se movilizaban en el vehículo emprendieron la huida hacia una zona boscosa al percatarse de la presencia policial. Aunque no hubo capturas inmediatas, las labores de búsqueda continúan y la incautación representa un golpe directo a las finanzas de las estructuras criminales que operan en la región.

Resultados y balance de seguridad

La Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH) confirmó que los 412 paquetes incautados contenían marihuana, evitando que cerca de 400.000 dosis llegaran a parques, colegios y espacios públicos de municipios de Cundinamarca y Bogotá.

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El gobernador Jorge Emilio Rey y el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía de Cundinamarca, destacaron que este resultado refleja el fortalecimiento de los controles en las vías y la coordinación con la Policía Nacional para enfrentar el tráfico de estupefacientes, especialmente en rutas utilizadas para la movilización de droga hacia el centro del país.

En lo corrido de 2026, la Policía de Cundinamarca ha incautado cerca de 2,5 toneladas de estupefacientes, evidenciando el refuerzo de los operativos en los principales ejes viales del departamento. Las acciones han permitido desarticular redes logísticas y afectar la capacidad de distribución de las bandas organizadas dedicadas al narcotráfico.

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Los delincuentes utilizaban una camioneta blindada Toyota Land Cruiser 2007 y suplantación de placas para el transporte de droga - crédito Gobernación de Cundinamarca

Declaraciones y compromiso institucional

El gobernador Rey, acompañado por el coronel Herrera y el teniente coronel Diego Jaimes (comandante de policía de carreteras), reiteró el compromiso de la administración departamental en la lucha frontal contra el narcotráfico y el fortalecimiento de los controles en las carreteras.

“Ratificamos nuestro compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico. Seguiremos fortaleciendo los controles en las vías del departamento, que, en lo corrido de 2026, ya han permitido la incautación de 2,5 toneladas de estupefacientes. Continuaremos atacando las estructuras y finanzas de estas bandas organizadas para garantizar la seguridad y la convivencia que merecen los cundinamarqueses”, afirmó el mandatario.

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El coronel Herrera, por su parte, explicó que la modalidad del gemeleo y el uso de vehículos blindados son tendencias en crecimiento entre los delincuentes para burlar los controles, lo que ha llevado a la policía a perfeccionar sus procedimientos y fortalecer la inteligencia operativa en puntos estratégicos de la red vial.

La Policía de Cundinamarca incautó 412 kilos de marihuana en Ricaurte, asestando un duro golpe al narcotráfico en 2026 - crédito Gobernación de Cundinamarca

Proyección y retos de seguridad

La incautación en Ricaurte se suma a una cadena de acciones que buscan no solo interceptar cargamentos de droga, sino también desmantelar las redes que sostienen el tráfico ilícito en el departamento. Las autoridades enfatizaron que los controles seguirán ampliándose y que la articulación entre la Gobernación, la Policía y otras entidades de seguridad es clave para reducir el impacto de las economías ilegales en el territorio.

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El Gobierno departamental hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando movimientos sospechosos y colaborando con las autoridades, recordando que la protección de las comunidades y la reducción de la criminalidad dependen del trabajo conjunto.