Colombia

Paola Holguín expuso sus razones para no votar por Iván Cepeda: “Es como premiar a Petro”

La senadora rechazó la candidatura del aspirante del Pacto Histórico, al considerar que representa la continuidad de las políticas del presidente Gustavo Petro

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Paola Holguín señaló a Iván Cepeda como “el candidato de Petro” - crédito Colprensa
Paola Holguín señaló a Iván Cepeda como “el candidato de Petro” - crédito Colprensa

La senadora del Centro Democrático Paola Holguín difundió un video a través de la red social X en el que expuso una serie de motivos para rechazar la candidatura de Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico.

En su intervención, la legisladora sostuvo que apoyar a Cepeda equivale a respaldar las políticas del actual presidente, Gustavo Petro, y a validar diversas prácticas que, según ella, han perjudicado a Colombia.

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De acuerdo a la propia Holguín, votar por Cepeda representa “premiar a Petro” y, en consecuencia, manifestar aprobación hacia el denominado “gobierno del cambio”.

La senadora afirmó: “Es decir que nos encanta este gobierno del cambio, que nos encanta la corrupción, que nos encanta que haya acabado con el sistema de salud, que nos encanta que haya minado a los bandidos, que nos encanta que haya acabado con la fuerza pública, que nos fascina que se hayan robado la plata de los carrotanques, de las ollas comunitarias y un largo etcétera”.

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Paola Holguín lanzó duros señalamientos a Iván Cepeda - crédito @PaolaHolguin/X
Paola Holguín lanzó duros señalamientos a Iván Cepeda - crédito @PaolaHolguin/X

En su explicación, la militante del Centro Democrático recalcó que la figura de Cepeda funciona como una extensión del actual presidente, pues, a su juicio, el congresista es “el candidato de Petro”. Holguín insistió en que elegirlo implicaría respaldar la continuidad de las políticas y decisiones impulsadas desde la Casa de Nariño durante el actual mandato.

La senadora también vinculó a Cepeda con el partido Comunes, al que define como la colectividad de los “criminales de las Farc”.

En palabras de Holguín, “Cepeda es el candidato del partido Comunes, ¿sí? El partido de los criminales de las Farc, de esos que, gracias al acuerdo de La Habana y gracias a Juan Manuel Santos (expresidente colombiano), se sentaron en el Congreso a dar cátedra de moral sin pagar un solo día de cárcel, responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad, de asesinatos, secuestros, de reclutamiento forzoso de menores, de violaciones y abortos practicados a mujeres”.

A lo largo de su declaración, la senadora enfatizó el vínculo entre Cepeda y la herencia del acuerdo de paz firmado en La Habana, mientras acusó a los exintegrantes de las Farc de ocupar curules en el Congreso sin haber respondido ante la justicia por delitos graves. Holguín añadió que la agrupación política habría sido responsable de operar “campos de concentración”.

Senadora del Centro Democrático cuestionó candidatura de Iván Cepeda por sus aliados y su relación con el gobierno de Gustavo Petro - crédito @PaolaHolguin/X

En otra parte del video, la parlamentaria mencionó al Partido Verde como otro de los apoyos clave detrás de la candidatura de Cepeda. Señaló: “Otra razón para no votar por el heredero es que él es el candidato del Partido Verde, ¿sí? El del prófugo, el de Carlos Ramón González, el de todos esos que han robado y se las dan de los más puros, de los más buenos, sí, de esos, del Partido Verde. ¿Usted va a votar por ellos? ¿Los va a premiar a esos corruptos que están prófugos, que están privados de la libertad?”.

Holguín asoció el respaldo del Partido Verde a Cepeda con casos de corrupción y cuestionó la legitimidad de quienes, desde su perspectiva, se presentan como referentes éticos. La senadora puso el foco en figuras que, según ella, enfrentan procesos judiciales o se encuentran evadidas de la justicia.

El mensaje de la congresista también apuntó a la relación de Cepeda con la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). Holguín afirmó que esta organización habría entregado recursos de los maestros al presidente Petro y criticó su postura frente a la reforma al sistema de salud.

Porque el heredero es el candidato de Fecode. Sí, de Fecode, de los que cogieron plata de los maestros y se la entregaron a Petro, de los mismos que han aplaudido que les acabaron el sistema de salud, de esos que dicen que hay que quemar en redes y políticamente a Paloma”, expresó.

La congresista y precandidata Paola Holguín aseguró que la seguridad en Colombia se debe manejar con presencia del Estado - crédito @SenadoGovCo/X
El pronunciamiento de la congresista del Centro Democrático Paola Holguín se da en medio del debate electoral - crédito @SenadoGovCo/X

De acuerdo con Holguín, el respaldo de Fecode a Cepeda significó apoyar a una organización que prioriza la protesta y movilización por sobre el acceso de los estudiantes a la educación, al tiempo que acusó a sus dirigentes de promover el adoctrinamiento ideológico.

La legisladora concluyó su mensaje abordando la propuesta de una asamblea constituyente. Según Holguín, el propio presidente Petro promueve esta iniciativa, mientras que Cepeda, a quien llamó “heredero”, actúa con ambigüedad al respecto.

“Ahora sale de manera sinuosa el heredero a decir que sí, pero no con lo de la constituyente. Mire, Petro en su cuenta, búsquelo en Twitter, ya hasta está recogiendo plata para la constituyente. Pues si el heredero es el candidato de Petro, es el de la continuidad del gobierno, también es el de esa famosa constituyente”, advirtió la senadora.

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