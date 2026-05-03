Hombre capturado en Pereira era parte de la banda The Devils: era buscado por Interpol y tenía una vida de lujo en la ciudad

El capo de ‘The Devils’ mantenía un bajo perfil en exclusivos conjuntos residenciales de Cerritos, utilizando vehículos de lujo para pasar inadvertido - crédito Policía

Durante la operación Gibraltar, las autoridades capturaron a Ancízar Pérez Castañeda en una vía pública de Pereira (Risaralda).

La detención activó los trámites de extradición hacia Estados Unidos, donde enfrenta cargos de conspiración para distribuir cocaína y una orden internacional de captura emitida por Interpol.

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A lo largo de varios meses, Pérez Castañeda llevó una vida discreta en Cerritos, la zona de mayor valorización en la capital de Risaralda. Residía en condominios exclusivos, utilizaba vehículos de alta gama y evitaba llamar la atención, mientras coordinaba presuntamente rutas internacionales para el tráfico de droga.

Su papel, de acuerdo con los informes policiales, habría consistido en conectar inversionistas, negociar cargamentos y facilitar alianzas para el envío de cocaína desde Colombia hacia Norteamérica y Europa.

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La operación ‘Gibraltar’ permitió la captura en Pereira de Ancízar Pérez Castañeda, supuesto líder de ‘Los Diablos’, buscado por narcotráfico internacional - crédito Ciudad Región

La investigación sostiene que la estructura criminal The Devils o Los Diablos operaba rutas de exportación de droga, principalmente desde Cartagena, empleando métodos de contrabando.

El rol de Pérez Castañeda era clave: estaría encargado de definir rutas, coordinar contactos logísticos y asegurar que los envíos llegaran a destino, según el expediente judicial.

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El expediente judicial menciona también a Carlos Alberto Hurtado Giraldo, oriundo de Armenia. Las autoridades lo señalan como responsable de la administración financiera de la organización: habría manejado registros de ingresos ilícitos, realizado operaciones de lavado de activos y gestionado la conversión de divisas para Los Diablos.

En Armenia se identificó también a Rubén Darío García Rodríguez, abogado vinculado a la curaduría local, cuya presunta función era actuar como intermediario y participar en reuniones para organizar cargamentos internacionales. Los reportes judiciales indican que, gracias a su profesión, García Rodríguez habría facilitado actuaciones legales en beneficio de la red.

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Las autoridades identificaron a Ancízar Pérez como enlace clave entre productores colombianos y operadores extranjeros, coordinando rutas hacia EE.UU. y Europa - crédito archivo Colprensa

Estrategias de ocultamiento y movimientos financieros

Así como explicó la teniente coronel Laura Cruz, comandante operativo de servicio de la Policía Metropolitana de Pereira: “Ancizar Pérez Castañeda es detenido porque lo requiere una corte Este de Nueva York. Esto sucede en el marco de la operación ‘Gibraltar’ mediante el trabajo articulado del Bloque de Búsqueda contra el multicrimen, DIJIN e INTERPOL. De acuerdo con información judicial, este hombre estaría relacionado con dicha organización dedicada al envío de cocaína desde Colombia hacia Norteamérica y Europa, con múltiples rutas”.

El caso evidencia cómo los integrantes de la organización mantenían una fachada de normalidad. Pérez Castañeda frecuentaba viviendas en Cerritos Home y barrios de alto estrato, mientras alternaba entre una Toyota Hilux y una Renault Duster. Los movimientos entre distintas propiedades y vehículos contrastaban con su rutina reservada.

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Por su parte, Hurtado Giraldo residía en Armenia, donde las autoridades detectaron un nivel de vida superior al reportado oficialmente, lo que alertó sobre posibles maniobras de ocultamiento de activos y lavado de dinero.

‘Los Diablos’ adquirieron bienes inmuebles en Armenia, evidenciando la tendencia de las redes de narcotráfico a consolidar operaciones en ciudades alejadas de los puertos tradicionales - crédito Imagen ilustrativa Infobae

De acuerdo con los organismos de inteligencia, la estructura de Los Diablos funcionaba como una red jerarquizada, donde cada miembro tenía tareas bien definidas dentro de la cadena delictiva. La ubicación de sus principales operadores en ciudades alejadas de las rutas tradicionales de narcotráfico sugiere una estrategia para pasar inadvertidos y reducir la atención de las autoridades.

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La operación Gibraltar no solo derivó en la captura de Pérez Castañeda, sino que permitió mapear cómo las redes del narcotráfico internacional se adaptan para operar desde el interior del país, coordinando finanzas, contactos y logística a distancia de los puertos o fronteras más vigiladas.

La notificación roja de Interpol posibilitó la localización del capturado en la ciudad de Pereira. Este individuo enfrenta un proceso judicial en el país mencionado por concierto para delinquir y tráfico internacional de estupefacientes.

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El proceso judicial y los trámites de extradición continúan, mientras la investigación apunta a desarticular por completo la red y sus conexiones en Colombia y el extranjero.