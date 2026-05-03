Sebastián Montoya remontó más de 10 posiciones y sumó puntos en el Gran Premio de Miami: así va en la clasificación

Sebastián Montoya está en el puesto 16 de la clasificación general de la Fórmula 2 en la temporada 2026 - crédito Prema Racing

Un caos se vivió en la Feature Race del Gran Premio de Miami en la Formula 2, en donde Sebastián Montoya, piloto colombiano de Prema Racing, fue gran protagonista al remontar 11 casillas, al partir desde el vigésimo lugar de la grilla, y terminar sumando dos puntos en el último día de competencias en Estados Unidos.

La lluvia alteró las condiciones y obligó a adelantar el inicio de la carrera de fondo varias horas, con el objetivo de evitar que la tormenta pronosticada para la tarde en Florida interfiriera en el Gran Premio de Fórmula 1. La pista mojada llevó a los pilotos a completar tres vueltas de formación detrás del Safety Car, mientras los comisarios evaluaban si era seguro arrancar desde la grilla o si debía optarse por una largada lanzada.

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Los comisarios de la FIA consideraron que las condiciones de la pista eran aceptables para un arranque desde la grilla, por lo que dieron la autorización para el inicio de la carrera. En la primera curva el agua hizo estragos y generó el primer incidente, en donde Nikola Tsolov, candidato a ganar quedó afuera por un toque de Inthraphuvasak.

Sebastián Montoya disputa su segunda temporada en la categoría antesala de la Fórmula 1 - crédito Prema Racing

En la cuarta vuelta, Maini tomó el liderato, seguido por Camara y el paraguayo Durksen. Gracias a una buena largada, Montoya logró remontar posiciones y se ubicó en el puesto 18. Pocas vueltas después, una nueva bandera amarilla fue necesaria tras el accidente de Goethe en la recta de meta, donde rompió la suspensión trasera. Este abandono favoreció la escalada de Montoya en la clasificación.

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En la vuelta 11, Alex Dunne, otro candidato a la victoria en el Gran Premio, siguió de largo en una de las curvas del circuito, forzando el ingreso del carro de seguridad y a cambiar las características de la carrera a un evento cronometrado con 25 minutos por disputar.

Un triple incidente comprometió al argentino Varrone, Stenshorne y van Hoepen, lo cual dejó a dos pilotos afuera y nuevamente Montoya pudo remontar posiciones con un carro que en todo el fin de semana no encontró su mejor versión. El último abandono de la jornada fue el de Cian Shields, en ese momento el colombiano ya peleaba por el noveno puesto con Herta, piloto de Hitech TGR.

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La carrera se reanudó con cinco minutos en el reloj y la atención se centró en la parte de adelante, en donde Gabrielle Mini estaba detrás de Beganovic y Camara. Los nervios y la tensión les jugó una mala pasada a los líderes, que en varias curvas siguieron de largo. El italiano aprovechó esta situación para en la última curva superarlos ambos y firmar su primera victoria en la temporada 2026 de la Fórmula 2.

Este fue el top 10 de la carrera

Top 10 del GP de Miami en la Fórmula 2 - crédito F2

Mini Beganovic Camara Leon Maini Miyata Boya Herta Montoya Dürksen

Los comisarios de la carrera tienen algunas investigaciones en curso, por lo que es posible que Sebastián Montoya suba algunas posiciones. Por ahora, el colombiano celebra su segundo top 10 en la temporada. El pasado también fue en el Feature Race del Gran Premio de Australia en Melbourne, donde terminó noveno.

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Con cuatro puntos en dos carreras, el hijo del histórico piloto colombiano Juan Pablo Montoya llega es decimosexto en la clasificación general de la Fórmula 2:

Sebastián Montoya a sumado puntos en los dos GP de la temporada 2026 de la Fórmula 2 - crédito Prema Racing

N. Tsolov - 35 puntos. R. Câmara - 34 puntos. G. Minì - 34 puntos. L. Van Hoepen - 26 puntos. R. Miyata - 22 puntos. D. Beganovic - 21 puntos. N. León - 20 puntos. J. Dürksen - 16 puntos. T. Inthraphuvasak - 13 puntos. O. Goethe - 12 puntos. K. Maini - 12 puntos. A. Dunne - 12 puntos. C. Herta - 10 puntos. M. Boya - 6 puntos. N. Varrone - 5 puntos. S. Montoya - 4 puntos. M. Stenshorne - 4 puntos. R. Bilinski - 1 punto.