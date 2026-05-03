Fiscalía desmanteló complejo minero ilegal de oro en Cauca: 11 personas fueron judicializadas

La Fiscalía desmanteló un enclave de minería ilegal que operaba sin permisos en Santander de Quilichao - crédito Fiscalía

Un duro golpe contra las economías ilícitas propinó la Fiscalía General de la Nación después de que informara en la mañana del domingo 3 de mayo sobre la desarticulación de un complejo enclave de minería ilegal en el departamento del Cauca.

Según datos revelados por el ente investigador, el operativo dejó como resultado la captura y judicialización de once individuos, que fueron sorprendidos mientras extraían oro sin permisos, utilizando métodos que ponen en riesgo el equilibrio ambiental del sector.

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La diligencia fue desarrollada en las últimas horas en la vereda La Alegría, en zona rural de Santander de Quilichao, donde se documentó un grave impacto ecológico sobre el río Quinamayó.

El operativo dejó once capturados, sorprendidos mientras extraían oro con maquinaria no autorizada y métodos contaminantes - crédito Fiscalía

Durante la acción conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, los funcionarios hallaron maquinaria y equipos destinados a la extracción aurífera, entre ellos dos motores, dos motobombas, cuatro dragas tipo buzo, seis clasificadoras de oro y tres taladros percutores.

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La evidencia permitió establecer que los capturados estarían empleando técnicas no convencionales, vertiendo sustancias tóxicas y abandonando desechos sólidos directamente en las fuentes hídricas.

El procedimiento judicial incluyó la presentación de los detenidos ante un juez de control de garantías, donde se les imputaron los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales, ecocidio y contaminación ambiental.

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Los acusados vertieron sustancias tóxicas y dejaron residuos sólidos que afectaron directamente el ecosistema y la calidad del agua - crédito Fiscalía

Según la Fiscalía, los acusados no solo operaban sin los permisos requeridos, sino que además generaron afectaciones directas sobre el ecosistema, principalmente en el cauce del río Quinamayó, receptor de los residuos contaminantes.

El grupo de procesados fue plenamente identificado y responden a los nombres de Jhon Jairo Mina Zapata, Mayken Steven Palacios Balanta, Leiner Edilson Gómez Tegue, José Wilson Camilo Caicedo, Ronald Stiven Trochez Coronado, Niber Felipe Mera Asprilla, Juan David Mera Cortez, Julián Andrés Mina Mera, José Jairo Mena Mina, Rogelio Lasso Campo y Víctor José Molina Cortez.

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Sin embargo, aunque el material probatorio en su contra fue catalogado por la justicia como suficiente, todos los acusados se abstuvieron de aceptar los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades hallaron dragas, motobombas y otros equipos destinados a la extracción de oro en la vereda La Alegría - crédito Fiscalía

Las autoridades sostienen que la modalidad de explotación, en socavón y aluvión, afectó de manera directa la ronda hídrica y puso en peligro especies nativas y la calidad del agua utilizada por comunidades cercanas.

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Operativo en Antioquia desarticuló banda que extraía oro en San Luis

La Policía Nacional desmanteló dos unidades de minería ilegal en la vereda El Prodigio, zona rural del municipio de San Luis, Antioquia, durante un operativo ejecutado en el marco de la operación “Hefesto”, con la colaboración de la Seccional de Carabineros, Protección Ambiental y el Ejército Nacional.

Según información entregada por las autoridades, el valor total de la maquinaria destruida supera 1.000 millones de pesos, que servía para generar graves daños ambientales en zona rural del municipio.

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El procedimiento, realizado como parte de acciones coordinadas para frenar el daño ambiental y el avance de las economías ilícitas en el oriente antioqueño, incluyó la inutilización de una excavadora Komatsu valorada en 350 millones de pesos, una excavadora Zoomlion de aproximadamente 670 millones, cuatro dragas tipo buzo y siete motobombas a combustión, detalló la Policía Nacional.

El impacto del operativo recae especialmente sobre las actividades ilegales que afectan de manera grave los ecosistemas locales, incluyendo fuentes hídricas y suelos, de acuerdo al coronel Luis Muñoz, comandante del departamento.

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“Este tipo de acciones impacta directamente las economías ilícitas que operan en la región y que generan graves afectaciones a los ecosistemas, especialmente en fuentes hídricas y suelos”, señaló el oficial.

Entretanto, las autoridades anunciaron la continuidad de los operativos en distintas zonas de Antioquia para contrarrestar la minería ilegal y salvaguardar los recursos naturales.

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