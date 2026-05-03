Colombia

Gustavo Petro reavivó su enfrentamiento con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y lo acusó de sabotear el proceso de paz e interferir en las elecciones

El mandatario colombiano atribuyó la crisis en la frontera binacional a una supuesta alianza entre actores políticos externos y organizaciones ilícitas, lo que intensificó la disputa diplomática y comprometió los esfuerzos en seguridad y erradicación de cultivos

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El mandatario colombiano lanzó sus nuevos cuestionamientos hacia su homólogo ecuatoriano en la plataforma X - crédito Presidencia de Colombia/AFP
El mandatario colombiano lanzó sus nuevos cuestionamientos hacia su homólogo ecuatoriano en la plataforma X - crédito Presidencia de Colombia/AFP

No cesa la disputa política entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa.

En una publicación hecha el domingo 3 de mayo de 2026, en la red social X, el mandatario colombiano lanzó nuevas acusaciones contra el jefe de Estado del vecino país, al acusarlo públicamente de supuestamente intervenir en la política colombiana y de emplear la figura de su país para desviar la atención sobre redes criminales mientras se desarrolla el proceso electoral.

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“Se burlaban de conexiones entre la banda de los Choneros del norte del Ecuador que dirigía alias Fito, y el gobierno de Noboa. Lo que ha hecho Noboa es utilizar a Colombia y mi Gobierno para desviar el debate de los poderosos políticos del Ecuador ligados al narcotráfico”, escribió inicialmente el presidente colombiano en la plataforma digital.

Así mismo, el jefe de Estado sudamericano replicó un informe periodístico que detalló la conexión entre una empresa de seguridad con José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, uno de los máximos narcotraficantes del vecino país, y que habría recibido contratos del gobierno de Noboa.

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El presidente colombiano atribuye el incremento de violencia en Ecuador a la relación entre política local y organizaciones narcotraficantes - crédito @petrogustavo/X
El presidente colombiano atribuye el incremento de violencia en Ecuador a la relación entre política local y organizaciones narcotraficantes - crédito @petrogustavo/X

Violencia en Ecuador

En su mensaje, el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que en Ecuador existe una supuesta articulación entre política, poder y narcotráfico, y señaló que esa relación elevó la violencia en ese país.

Por eso Ecuador se convirtió en el mayor exportador del mundo se cocaína y tiene una tasa de homicidios que es el doble de Colombia”, agregó.

Entre los elementos centrales de la acusación que diferencia a este episodio de antecedentes similares, Petro argumentó que durante su gobierno se han incautado más de 3.300 toneladas de cocaína y que el programa de erradicación voluntaria ya abarca 39.000 hectáreas.

Estos resultados, sostiene el mandatario, provocaron una reacción adversa de actores criminales y políticos a ambos lados de la frontera. En consecuencia, el jefe de Estado colombiano atribuye la escalada de tensiones al impacto directo de su política antidrogas.

Gobierno Petro y disidencias de las Farc firmaron acuerdo para llevar a cabo un plan piloto para sustituir cultivos ilícitos en Nariño - crédito Gobernación de Nariño
Petro resalta que Colombia ha incautado más de 3.300 toneladas de cocaína y erradicado voluntariamente 39.000 hectáreas - crédito Gobernación de Nariño

“Colombia ha logrado éxitos después de 200.000 asesinados, 15.000 agentes de policía asesinados y los mejores dirigentes exterminados por la mafia, 5.000 militantes desarmados de la izquierda fueron asesinados por la alianza entre cúpulas militares de la extrema derecha y poderosos narcotraficantes (...) en cambio el Ecuador, en las ciudades que van de la frontera con Perú hasta los puertos ecuatorianos estalla en una violencia inmensa”, manifestó.

Igualmente, el presidente colombiano recordó algunos casos en los que se evidenció una relación entre la política y el narcotráfico, como el proceso 8.000 (en el gobierno de Ernesto Samper), y remarcó que, por ello, ha recibido información sobre un plan para, según él, acabar con su vida.

“En mi política antinarcotraficante he recibido varias operaciones de asesinato contra mi, la DEA está dividida y hay corrupción. Mantengo todas las relaciones posibles para articular las policías del mundo incluida la estadounidense”, expresó el primer mandatario de los colombianos, agregando que tuvo un supuesto sabotaje al interior de su administración en un caso de contrabando proveniente de China.

Intereses político-electorales

El presidente colombiano sostiene también que la actual presión sobre su gobierno no es solo interna, sino que responde a una red internacional que enlaza dirigentes opositores, intereses ilícitos y operadores extranjeros.

Para fundamentar su señalamiento, Petro menciona contactos de Daniel Noboa con representantes de la oposición colombiana, en particular con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Se que sectores de extrema derecha en Colombia que han viajado a Miami y Quito han construido un especie de estrategia para que gane las elecciones la extrema derecha de Uribe con su candidata (Paloma Valencia), olvidando que es esa extrema derecha colombiana la principal aliada del narcotráfico colombiano”, indicó.

Del mismo modo, Petro destacó los resultados de su política frente a la sustitución de cultivos ilícitos que se adelanta en el lado colombiano de la frontera con Ecuador.

Petro afirmó en X que expuso personalmente el caso a Donald Trump y le pidió que intercediera ante Daniel Noboa para reforzar el programa de paz y erradicación - crédito Presidencia de Colombia
Petro afirmó en X que expuso personalmente el caso a Donald Trump y le pidió que intercediera ante Daniel Noboa para reforzar el programa de paz y erradicación - crédito Presidencia de Colombia

“Sí: el programa de erradicación voluntaria de cultivos se logra porque hay procesos de paz con grupos armados que lo permiten y porque desean también desmantelarse”, recalcó.

Según su testimonio, incluso elevó su preocupación al expresidente de Estados Unidos Donald Trump en busca de establecer una interlocución directa con Noboa frente a la creciente tensión en la región; no obstante, subrayó que existe cierto sabotaje por parte del gobierno ecuatoriano para evitar el cumplimiento de dichas metas.

Lo que ha sucedido, últimamente, es que desde el Ecuador se sabotea el programa de paz de Colombia y la erradicación masiva y voluntaria de cultivos en el sur de Colombia. Eso no le gusta a la mafia ecuatoriana y sus políticos. El saboteo es integral y tiene ayuda de algunos corruptos policías en EEUU y Colombia”, mencionó.

El presidente acusó a Daniel Noboa de sabotear tanto el avance del proceso de paz como el proceso electoral en Colombia - crédito @petrogustavo/X
El presidente acusó a Daniel Noboa de sabotear tanto el avance del proceso de paz como el proceso electoral en Colombia - crédito @petrogustavo/X

Supuesto plan de sabotaje

En esta línea, Petro insistió en la existencia de un sabotaje deliberado al proceso de paz en el sur de Colombia y a, en sus palabras, querer interferir en el proceso electoral que se adelanta en su país.

“Me acusan de tener nexos con bandas cuando son estos políticos del Ecuador los que la tienen los nexos y lo usan (...) han exigido en Colombia extradiciones de los que hacen la paz olvidando que he extraditado 800 personas, incluidos 15 ecuatorianos. Buscan hostigar militarmente y escalar el conflicto para sabotear las elecciones y hacer que gane una candidata”, afirmó.

Por último, insistió en su denuncia de que, posiblemente, se habría utilizado explosivos provenientes de Ecuador para los atentados registrados en el pacífico colombiano, especialmente el ataque en Cajibío (Cauca) donde murieron 21 personas y 57 resultaron heridas.

Petro advierte sobre el uso de armas y explosivos procedentes de Ecuador en ataques en el Cauca, agravando la crisis de seguridad - crédito Jair Coll/Reuters
Petro advierte sobre el uso de armas y explosivos procedentes de Ecuador en ataques en el Cauca, agravando la crisis de seguridad - crédito Jair Coll/Reuters

“Las armas con que matan civiles en el Cauca vienen del Ecuador: municiones y explosivos entran por la frontera (...) acaban el comercio legal para que quede el ilegal”, concluyó.

Por el momento, el presidente de Ecuador Daniel Noboa no ha emitido ningún pronunciamiento sobre las denuncias expuestas por su homólogo colombiano.

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