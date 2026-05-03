Video: profesora en China repartió emblemáticos dulces colombianos a los alumnos y sus reacciones desataron un debate en redes sociales

La reacción de un grupo de estudiantes chinos al probar quipitos, chocorramo y nucita, tres dulces tradicionales de Colombia, desató una ola de comentarios en redes sociales después de que la profesora Olga Giraldo compartiera en TikTok el video de la degustación en su aula, donde el gesto de uno de los jóvenes al rechazar los dulces generó indignación y debate entre usuarios colombianos - crédito olgagiraldo642 / TikTok

La reacción de un grupo de estudiantes chinos al probar dulces colombianos se convirtió en tema de debate en redes sociales, luego de que la profesora Olga Giraldo compartiera en TikTok el video de la dinámica en su aula.

El episodio, pensado como un acercamiento cultural, terminó generando polémica por la forma en que uno de los jóvenes trató los dulces, en especial los Quipitos.

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En las imágenes, la docente explica el contexto de la actividad. “Bueno, y como lo prometido es deuda, hoy les voy a mostrar el video de la reacción de los Quipitos, la Nucita y el Chocorramo de mis estudiantes. La actividad la hice diferente. Conté la plata del mes, recuerde que yo les doy plata por participación, plata de mentiras”, relata Giraldo, quien usa un sistema de recompensa simbólica en su clase.

Durante varias semanas, los niños recolectaron dinero ficticio por sus aportaciones en clase. “Los niños recogieron 600 en un mes, eso es lo que recoge cada niña a la semana, para que sepa quiénes son los que me sacan las canas en clase”, narró con humor la profesora, marcando que este método incentiva la participación.

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Los quipitos, el chocorramo y la nucita se convierten en símbolo de identidad para colombianos en el exterior - crédito olgagiraldo642 / TikTok

Al momento de repartir los dulces, cada participante recibió Quipitos y Chocorramo. El video muestra las distintas reacciones de los alumnos ante los sabores inusuales para su paladar. “Mire, ese chino se lo tiró muy rápido y ahí se estaba, mire, ahí se estaba ahogando. Se lo tiró muy rápido. Y el otro se estaba ahogando. Mira, el otro le va a poner un cero, porque el otro lo botó”, describe Giraldo, mientras se observa cómo algunos prueban con curiosidad y otros muestran reservas.

La escena que más controversia generó fue la de un joven que, tras recibir los Quipitos en la palma de la mano, los olfatea y los deja caer, aparentemente en la papelera. Este gesto desató una ola de comentarios en TikTok, donde usuarios expresaron tanto enojo como empatía. “El que botó el quipito, Dios mío, me dio cólera”, escribió una usuaria. Otros sumaron mensajes como “si no se lo va a comer diga antes para no desperdiciar! Eso tan lejos aviso para que haga eso no, no, no, no”.

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La reacción de la docente ante el episodio fue igualmente espontánea. “El otro se lo tiró muy rápido y ya luego, mire, ahí estaba sintiendo como las bombitas como que le explotaba y estaba cogiéndole como el gusto. Mire, estaba sintiendo que le explotaba, pero ese niño le dio nervios volver a meterse eso a la boca, el que está atrás”, relató Giraldo, quien observa cómo algunos estudiantes terminan disfrutando la experiencia, mientras otros prefieren evitarla.

La actividad en el aula revela el choque cultural en torno a sabores tradicionales de Colombia - crédito olgagiraldo642 / TikTok

Con los demás dulces la dinámica fue similar: “Bueno y el Chocorramo que le di pa’ todos, este lo guardó y se lo comió en clase sin que los otros se dieran cuenta. Y estaba tan rico ese Chocorramo, mire, juzguen ustedes por su propia cuenta”, narró con gracia como un alumno se comió solo el ponqué.

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Sobre la Nucita, añade que fue especialmente popular: “Bueno, y la nucita les encantó, especialmente a los más pequeños. Mire a mi niño ahí feliz comiendo con el amiguito”.

La nostalgia es un factor clave en la relación de los colombianos con estos productos. Para quienes viven fuera del país, los dulces tradicionales evocan recuerdos, sabores de la infancia y una profunda conexión con su tierra. Por eso, la experiencia de ver cómo otras culturas perciben estos sabores puede resultar tan emotiva como controversial.

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La profesora Olga Giraldo narra en TikTok la experiencia de sus estudiantes chinos probando dulces colombianos - crédito olgagiraldo642 / TikTok

Los Quipitos son un dulce en polvo creado por Quala en 1983. Están compuestos por leche en polvo azucarada mezclada con caramelos carbonatados, conocidos popularmente como Pop Rocks, que explotan y efervescentes al contacto con la saliva. Han sido parte del repertorio de golosinas en Colombia, especialmente desde la década de los 90, por esto el acto del joven fue tan polémico para los usuarios.

No obstante, la profesora, lejos de polemizar, invita a los espectadores a sacar sus propias conclusiones: “Los quipitos, pues no es como que les hayan encantado, pero... juzguen ustedes quienes”.

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