Así va la tabla del descenso en la Liga BetPlay: Boyacá Chicó ganó, pero Jaguares le dio un nuevo golpe

Jaguares y Cúcuta Deportivo tuvieron una batalla para salir de los puestos de descenso, al igual que Boyacá Chicó - crédito Colprensa

La jornada 19 de la Liga BetPlay I-2026 cerró con triunfos determinantes para Boyacá Chicó y Jaguares, dos equipos involucrados en la pelea por el descenso, y con la definición de la mayoría de los clasificados a los playoffs, que se conocerán el domingo 3 de mayo.

De esta manera, dos equipos pasarán las semanas de descanso perdiendo la categoría en el fútbol colombiano, pues hasta el segundo semestre que se reanudará la batalla para salvar la categoría, que terminará en noviembre con el cierre del Todos contra Todos, como lo indica la Dimayor.

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De otro lado, la misma entidad dio a conocer la fecha y hora del sorteo de los playoffs, en la que hay seis conjuntos asegurados, seis con opción matemática de avanzar y siete eliminados, lo que promete ser una jornada llena de emociones, goles y suspenso de principio a fin.

El triunfo de Chicó y su importancia en la lucha por el descenso

En el estadio La Independencia de Tunja, Boyacá Chicó se impuso por 3-0 a Llaneros en el primer partido de la jornada. Los goles llegaron por cuenta de Santiago Mera al minuto ocho, Jairo Molina al 47 y Delio Rodríguez al 51.

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Con este marcador, Boyacá Chicó cerró el campeonato con 0,8866 en el puesto 19 de la tabla de promedios, por lo que pierde, por ahora, la categoría en el fútbol colombiano y debe esperar al segundo semestre para salir de allí y continuar en la Liga BetPlay en 2027.

Boyacá Chicó goleó a Llaneros por 3-0 en la fecha 19 de la Liga BetPlay, pero sigue en lugares de descenso - crédito Colprensa

En Montería, Jaguares venció 2-0 a Cúcuta Deportivo. Los tantos fueron marcados por Santiago Cubides y Yairo Moreno, quien anotó de penalti. El compromiso mostró opciones para ambos equipos, pero el local fue más efectivo en la definición y logró sumar una victoria vital para sus aspiraciones de permanencia. De esta manera, el equipo terminó el semestre con promedio de 0,9474 en la posición 18, mientras que Cúcuta Deportivo es último en el descenso con 0,8421.

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Jaguares superó a Cúcuta por 2-0 y, por ahora, se salvó de los puestos de descenso en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La tabla de posiciones tras la última fecha de la fase regular dejó a Boyacá Chicó con 17 puntos y a Jaguares con 18, ambos eliminados tiempo atrás de los playoffs. Seis equipos ya aseguraron su presencia en la fase definitiva, restando solamente dos cupos para que el grupo final quede conformado.

Panorama general de clasificados y el sorteo de la siguiente fase

Con la jornada 19 finalizada, seis equipos ya están clasificados a la siguiente ronda de la Liga BetPlay I-2026: Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y América de Cali, según El País. Los dos cupos restantes se definirán entre Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Millonarios, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas.

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El sorteo de la fase final se realizará a las 8:30 p. m. y será transmitido por el canal de YouTube de Dimayor y la señal principal de Win Sports. El inicio de la ceremonia está previsto poco después de finalizar los partidos de la fecha 19 y se confirmarán una vez los ocho clasificados.

Así es como se organizarán los playoffs de la Liga BetPlay, con los dos líderes sembrados previamente - crédito Dimayor

De otro lado, Atlético Nacional y el segundo en la tabla de posiciones aseguraron localía en la vuelta de los cuartos de final y la semifinal, como indica el reglamento de la Liga BetPlay, por ser los mejores del semestre y se reconoce como mérito deportivo.

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Jornada 19 de la Liga BetPlay

Once Caldas 0-1 Atlético Nacional

Boyacá Chicó 3-0 Llaneros

Jaguares 2-0 Cúcuta Deportivo

Fortaleza vs. Bucaramanga: 3:30 p.m.

Medellín vs. Águilas Doradas: 3:30 p.m.

Alianza vs. Millonarios: 3:30 p.m.

Santa Fe vs. Internacional de Bogotá: 3:30 p.m.

Tolima vs. Deportivo Cali: 3:30 p.m.

América de Cali vs. Deportivo Pereira: 5:45 p.m.

Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pasto: 5:45 p.m.