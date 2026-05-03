Colombia

Sergio Fajardo y Vicky Dávila lanzaron pullas tras aparición de Emilio Tapia en Festival Vallenato: “Devuelven migajas y siguen robando impunes”

La asistencia del empresario a una fiesta en Valledupar desató una ola de cuestionamientos sobre la normalización de la corrupción en Colombia

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Vicky Dávila y Sergio Fajardo se pronunciaron por aparición de Emilio Tapia - crédito Colprensa - @JohaFuentes/X
Vicky Dávila y Sergio Fajardo se pronunciaron por aparición de Emilio Tapia - crédito Colprensa - @JohaFuentes/X

La asistencia del abogado y empresario Emilio Tapia a una celebración privada durante el Festival Vallenato en Valledupar provocó múltiples reacciones en redes sociales y en diversos sectores.

El también contratista, conocido por su participación en el ‘carrusel de la contratación’ y la condena por el caso Centros Poblados, fue captado en el evento organizado por la marca Old Parr.

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La periodista Johana Fuentes difundió imágenes en su cuenta de X, mostrando a Tapia compartiendo con figuras políticas y sociales. En su publicación, la comunicadora escribió: “Varios lo saludaban como si nada hubiera pasado, porque en este país no existe la sanción social ni la vergüenza”.

El comentario y las imágenes circularon con rapidez, generando cuestionamientos sobre la normalización de la presencia de personas con antecedentes judiciales en eventos de alto perfil.

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Según la información divulgada, Tapia asistió a la celebración por invitación de su pareja sentimental. La situación adquirió mayor notoriedad debido a la reciente advertencia del Ministerio de Transporte sobre movimientos del empresario en procesos de contratación estatal, lo que intensificó el debate público sobre la impunidad y el rechazo social hacia la corrupción en Colombia.

Así reaccionaron Vicky Dávila y Sergio Fajardo a la aparición de Emilio Tapia en Festival Vallenato en Valledupar

Vicky Dávila exigió sanción social y penas severas para la corrupción en Colombia -crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila exigió sanción social y penas severas para la corrupción en Colombia -crédito @VickyDavilaH/X

Tras lo anterior, la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila utilizó su cuenta en X para manifestar su inconformidad ante la situación. Dávila afirmó que “los corruptos en Colombia saben que aquí no les pasa nada”, señalando que Tapia representa solo un ejemplo entre cientos de casos.

En su mensaje, la comunicadora resaltó que quienes cometen delitos de corrupción “se burlan de la justicia y de los colombianos y viven como reyes”. Además, subrayó la falta de sanción social, advirtiendo que “lo malo es ser decente” en un entorno donde el poder se asocia al dinero, sin importar su origen.

En un segundo pronunciamiento, Dávila propuso endurecer las consecuencias para quienes incurren en corrupción. Expresó que el castigo debe cumplirse en “cárceles normales”, así como la necesidad de incautar bienes y recursos obtenidos ilícitamente. Dávila enfatizó que “la sociedad los repudie”, aludiendo a la importancia de una condena social, no solo judicial.

Por su parte, Sergio Fajardo, candidato presidencial y exgobernador de Antioquia, también recurrió a X para referirse al caso de Emilio Tapia.

Sergio Fajardo criticó la impunidad de Emilio Tapia y prometió combatir la corrupción - crédito @sergio_fajardo/X
Sergio Fajardo criticó la impunidad de Emilio Tapia y prometió combatir la corrupción - crédito @sergio_fajardo/X

Fajardo expresó que Tapia permanece “libre y campante sin ningún tipo de sanción social”. El exgobernador cuestionó la dinámica en la que, tras un proceso judicial, los implicados “roban, devuelven migajas y siguen robando impunes”.

Por último, anticipó que, de llegar al gobierno, su administración pondría fin a esta situación: “El 7 de agosto, con nosotros, se acaba esto. Vamos a barrer a los corruptos”.

En otro pronunciamiento en X, Sergio Fajardo afirmó que mientras Tapia habitaba una mansión, miles de estudiantes de zonas rurales continuaban sin acceso a Internet, una promesa oficial que nunca se materializó.

La corrupción no es solo el dinero que desaparece, son las oportunidades que nos roban y que les quitan, como es habitual, a los más humildes”, expresó Fajardo.

Sergio Fajardo denunció exclusión digital rural y exigió control estricto contra la corrupción en contratos públicos - crédito @sergio_fajardo/X
Sergio Fajardo denunció exclusión digital rural y exigió control estricto contra la corrupción en contratos públicos - crédito @sergio_fajardo/X

El exgobernador enfatizó que, mientras algunos funcionarios enriquecen su patrimonio utilizando recursos estatales, la exclusión digital persiste en los sectores más vulnerables del país.

Fajardo propuso implementar un sistema de vigilancia en tiempo real sobre los contratos y proyectos públicos más relevantes a nivel nacional, con el objetivo de identificar irregularidades antes de que se pierdan fondos.

Vamos a vigilar en tiempo real los contratos y proyectos más grandes del país. Así detectamos irregularidades antes de que se pierda un peso”, añadió el dirigente político.

La propuesta incluye establecer controles estrictos para garantizar que las personas encargadas de gestionar recursos estatales sean honestas y que quienes hayan sido denunciados por corrupción no vuelvan a participar en procesos de contratación pública.

Fajardo sostuvo que solo con fiscalización constante y transparencia será posible asegurar cambios duraderos en la administración pública y que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.

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