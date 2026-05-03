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Richard Ríos mantiene su racha goleadora en Portugal: así fue su anotación con Benfica

Aunque el equipo quedó fuera de la lucha por el título de la Primeira Liga ante el Porto, que se consagró campeón, el colombiano contribuyó a asegurar la clasificación a la Champions League

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El volante colombiano marcó el segundo tanto del conjunto de Lisboa, que se quedó afuera de la pelea por el título ante el nuevo campeón Porto - crédito @vsports_pt/X

La racha goleadora de Richard Ríos volvió a quedar en evidencia en la Liga de Portugal. El mediocampista colombiano anotó en el empate 2-2 del Benfica frente al Famalicao, logrando su séptimo gol en la temporada y consolidándose como pieza clave en el esquema luso.

Richard Ríos fue protagonista en la reciente jornada de la Primeira Liga, al convertir el primer tanto del compromiso tras una asistencia de Andreas Schjelderup. A sus 25 años, el colombiano suma siete goles en las distintas competencias que juega con el Benfica, ratificando su valor tanto ofensivo como defensivo para el equipo portugués.

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De esta manera, el jugador va terminando la temporada en una racha y espera que siga así para la próxima campaña, en la que el club tiene el objetivo de retenerlo a él y a José Mourinho, ante las versiones de la prensa española por un posible interés del Real Madrid, que le busca reemplazo a Álvaro Arbeloa por quedarse sin títulos en 2026.

Richard Ríos: una temporada de crecimiento en el Benfica

El gol de Ríos contra el Famalicao llegó en el minuto 19, luego de una jugada individual de Schjelderup, quien le dio el pase al borde del área. El colombiano definió con potencia y calidad, celebrando su cuarto gol liguero.

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La segunda parte se complicó para el conjunto dirigido por José Mourinho tras la expulsión de Nicolás Otamendi al minuto 55. El Famalicao aprovechó la ventaja numérica y recortó distancias con un tanto de Mathias de Amorim en el 67. Más tarde, Umar Abubakar anotó el empate definitivo, lo que dejó al Benfica con la preocupación de ser alcanzado en puntos por el Sporting de Lisboa en el segundo lugar del campeonato.

Richard Ríos logró su séptimo gol con Benfica, pero se quedó sin opción de ganar liga en Portugal - crédito FILIPE AMORIM/EFE/EPA
Richard Ríos logró su séptimo gol con Benfica, pero se quedó sin opción de ganar liga en Portugal - crédito FILIPE AMORIM/EFE/EPA

Ríos acumula cuatro goles en la liga, uno en Champions y dos en la Copa de Portugal para un total de siete anotaciones esta campaña. Su regularidad le ha permitido consolidarse como titular en los planes de Mourinho, lo que ha sido fundamental para el desempeño general del plantel.

Quedan todavía dos partidos clave en los que el colombiano puede ser determinante durante la recta final del curso, pues la meta es acabar en la segunda posición para ingresar a la fase previa de la Champions, pues caer a Europa League sería un fracaso.

Clubes europeos se fijan en el rendimiento de Richard Ríos

El buen momento de Ríos ha llamado la atención de importantes equipos del continente. Manchester United y Napoli figuran entre los clubes que han manifestado interés por el mediocampista, lo que podría transformarse en propuestas concretas para el siguiente mercado de transferencias.

El Benfica, reconocido por analizar cuidadosamente la venta de sus jugadores, deberá valorar cualquier oferta que llegue por el colombiano, pues lo compró por más de 20 millones de euros y no aceptaría una cifra menor a eso, en especial si es proveniente de ligas importantes como la Premier League y la Serie A.

Richard Ríos es uno de los colombianos con opción de cambiar equipo después del Mundial 2026 - crédito Rita Franca/REUTERS
Richard Ríos es uno de los colombianos con opción de cambiar equipo después del Mundial 2026 - crédito Rita Franca/REUTERS

El rendimiento de Richard Ríos en el conjunto de las águilas, junto con el interés mostrado por destacadas instituciones europeas, anticipa que el próximo mercado de fichajes será especialmente relevante para su futuro competitivo.

El impacto de la posible renovación de José Mourinho en el Benfica

La continuidad de José Mourinho se presenta como un factor decisivo para el futuro del club, tanto deportiva como institucionalmente. Según Diario AS, el Benfica ha programado una reunión con su técnico para principios de la próxima semana con el objetivo de negociar una renovación de contrato, lo que elevaría la cláusula de rescisión actualmente fijada en tres millones de euros.

Mourinho firmó por dos temporadas con el Benfica tras incorporarse con el curso iniciado. De mantenerse, cualquier salida después del final de la temporada resultaría más costosa para otros clubes interesados, como el Real Madrid, puntualizó el medio español.

José Mourinho sonó con fuerza para volver al Real Madrid después de 13 años de su primer ciclo, que dejó dos títulos en tres temporadas - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS
José Mourinho sonó con fuerza para volver al Real Madrid después de 13 años de su primer ciclo, que dejó dos títulos en tres temporadas - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

El desenlace de la negociación con el llamado “Special One” podría influir en la planificación de fichajes y en la estabilidad interna del club. Mientras tanto, el Benfica continúa disputando el segundo puesto en la liga y busca avanzar en los torneos internacionales.

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